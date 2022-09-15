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全台限量！麥當勞送你「哆啦A夢手提袋」 歡樂送3款「萬聖派對餐」對味又到位 還有買1送1放開吃

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／取自麥當勞官網
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準備迎接萬聖節麥當勞自即日起推出「萬聖派對餐」，點指定派對餐就送「哆啦A夢搗蛋百變手提袋」！讓今年萬聖節更加可愛又活潑。

圖／取自麥當勞官網
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網路訂購麥當勞萬聖派對餐 即贈DIY「哆啦A夢搗蛋百變手提袋」

集結麥當勞經典美味，不僅滿足所有人的胃，還讓節日過得快樂更到位！喜歡哆啦A夢的粉絲千萬別錯過這個有吃又有拿的超讚活動！活動預計至11/1止，但「哆啦A夢搗蛋百變手提袋」數量有限，送完就會提早結束，想要Get可愛哆啦的朋友，手速要快！

圖／取自麥當勞官網
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3種大份量美味Set 派對歡聚隨你選

麥當勞推出的「萬聖派對餐」都包含20塊麥克雞塊分享盒、1包大薯及2杯飲料，Happy Meal的部分可以選擇陽光鱈魚堡、麥克雞塊或漢堡，想吃什麼點什麼，快樂自己點起來！

圖／取自麥當勞官網
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歡樂送限定 兩種品項「買1送1」

凡於9/27前於歡樂送網路訂餐，即享10塊雞塊或經典那堤買1送1，快揪朋友一起享優惠，一個獨享也有雙倍快樂。

圖／取自麥當勞官網
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派對 漢堡 麥當勞 萬聖節

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