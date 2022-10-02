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金門民宿推薦！閩式古厝吹起文青風，品味金門特有漁村文化

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

【甌沙遂二館】坐落於寧靜祥和的昔果山聚落，位於金門機場周邊，是金門知名的【甌沙遂民宿】分館，民宿保留古厝的形與意，結合現代流行的文青風格，成為年輕族群喜愛的新興民宿。

【甌沙遂二館】將整棟閩南式古厝翻新過，天井設有咖啡廳椅與遮陽傘，坐著休息就能欣賞著飛機起降，一旁植栽又增添一絲綠意，寬敞的大廳將新舊兩種不同的木質傢俱融入在古厝裡，環境比起本館更加新穎，並提供冰箱、烤箱、電鍋、飲水機等傢俱，滿足房客的日常需求。

【甌沙遂二館】房間內加入了崁燈與吊燈，營造出溫馨明亮的舒適氛圍，讓傳統的閩南式古厝吹起文青風，房型有閨房雙床房、寒舍雙床房、內府四人房、雅居四人房總共四種，四人房是閣樓房型，利用古厝原有的挑高格局，以木質地板隔出樓中樓的休憩空間，搭配全新的木製樓梯，打造出獨具一格的古厝民宿。

▲內府四人房
▲內府四人房

▲內府四人房
▲內府四人房

▲雅居四人房
▲雅居四人房

▲寒舍雙床房
▲寒舍雙床房

▲閨房雙床房
▲閨房雙床房

金門盛產的花蛤閩南語稱為「沙遂」，老闆將挖花蛤的閩南話「甌沙遂」作為民宿的名稱，也提供旅客體驗挖花蛤的行程，由經驗豐富的師傅帶領旅人們前往沙灘尋找花蛤，喜歡釣魚的民眾，沿岸垂釣也是值得一試的行程，走進金門沿海感受漁村文化。

金門有著豐富的戰地文化與歷史建築，【甌沙遂二館】的文青風古厝民宿帶給旅客嶄新的住宿體驗，舒適的旅宿與豐富的行程都將為你精彩的金門之旅加分。

甌沙遂二館

民宿地址：金門縣金寧鄉榜林村昔果山15號

訂房電話：08 232 4278

粉絲專頁：https://bit.ly/3wemS4U

官方網站：https://bit.ly/3weSJSW


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