慢活澎湖味！龍門海潮餐桌 夕陽下的小卷行動 為永續乾杯

旅客身心放鬆在夕陽下享受痛風九宮格在地風味餐。 圖：龍門海潮餐桌／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】抓住夏天尾巴，感受陽光、沐浴海風才是真正慢活澎湖味！湖西是澎湖第一大鄉，其中澎湖8景中有4景在西湖，更以「龍門鼓浪」為人稱道。為了讓旅客抓住夏天的尾巴，澎湖特別推出「龍門海潮餐桌－夕陽下的小卷行動」三部曲，帶領旅客探訪龍門戰地文化，濱海自行車步道騎乘，穿梭在鄉間小道中，最後在神秘的小海灣上用餐，伴隨著音樂，感受夏日晚風的微涼美好。

▲龍門沙灘夕陽晚宴小活動。 圖：龍門海潮餐桌／提供

導覽法軍、日軍戰爭故事 感受戰地國軍的辛勞

龍門海潮餐桌首步曲登場的是經典的閉鎖陣地探索，透過社區解說員導覽法軍、日軍和國軍相繼進入澎湖的戰爭故事，走動在僅有60公分的隧道中，體驗仿真的砲彈、步槍和音效，讓遊客彷如置身戰地前線，感受往日生活於戰地中軍官兵的辛苦。

海濱自行車步道騎乘 前往七彩沙灘實地淨灘

二部曲，海濱自行車步道騎乘，乘著夕陽微風，首先穿梭在鄉間小道中，通過台灣光復紀念碑、百年古井、潮間帶平台、巨大海濱風車，其中自行車領騎人員也用深入淺出的方式訴說每個景點的背景故事，最後來到七彩沙灘，透過學員實地淨灘，了解向海致敬的行動實踐，讓這片沙灘變得更美麗，落實真正有責任的旅行。

▲夕陽西下的龍門海灘格外靜謐。 圖：龍門海潮餐桌／提供

▲旅客在龍門晚宴後在沙灘上享受夏日晚風輕拂。 圖：龍門海潮餐桌／提供

神秘的小海灣上用餐 產地到餐桌的實踐之旅

最終章，用心感受龍門的純粹，夕陽西下的龍門，在神秘的小海灣上用餐，伴隨著音樂、火把、美食，這頓美食可是社區媽媽拿手的私房菜，更是一場產地到餐桌的實踐之旅，菜色有：小卷絲瓜麵線、螺肉、菜乾炒肉、辣炒丁香魚、漁夫煎蛋、皇帝飯、湖西花生、澎湖香瓜、洛神花精釀啤酒等9道風土料理。隨著夕陽西下微風徐徐，看著漁火進出漁港，收拾本日的心情隨落日沈澱，為永續乾杯。

▲夜晚的龍門沙灘上布置點點燈光好不浪漫。 圖：龍門海潮餐桌／提供

龍門海潮餐桌－夕陽下的小卷行動

活動內容：騎自行車至閉鎖陣地感受戰地文化 薰陶，在後灣沙灘為海洋永續盡份心力，身心放鬆享受痛風九宮格在地風味餐。

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