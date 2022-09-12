在地飄香30餘年！高雄東方設計大學生不願公開的時代眼淚，「書香園」35元鍋燒意麵，超級佛心、味道也講究

這間高雄湖內美食，絕對是時代的眼淚，記載著學生們的學生時光的酸甜苦辣。這間高雄湖內美食，竟然可以在這物價飛漲的年代，一碗鍋燒意麵只要35元，土司、飲料也只要10元起而已，真的很難找到像這樣那麼佛心的湖內美食了。就跟著愛吃輝來吃吃看這間湖內美食好不好吃吧！

這間高雄湖內美食沒有華麗的裝潢，但總是可以讓許多學生來這吃個早餐、下午茶，或是來這吃個冰，喝個飲料。

鍋燒意麵 NT$35

本來以為這鍋燒意麵那麼便宜，會不會不好吃，結果湯頭卻非常扎實。不是那種淡淡的湯底，有一些柴魚香氣的鍋燒意麵湯頭，再加上一些火鍋料，還有一顆雞蛋，這樣小資族的學生來說，這樣便宜實在又能溫飽。

八寶冰 NT$25

這八寶冰也是便宜到非常誇張，一碗25元配料卻不簡單，有紅豆、綠豆、薏仁、仙草等等，重點是，還有一塊芋頭，這個價錢還有芋頭真的是相當誇張。

楊桃汁一杯10元，這價格我看到的時候我一度超級懷疑，但是說實話濃度上當然是稍微淡了一些，不過味道上還是挺不錯的，10元也真的相當超值。

書香園菜單

體驗時間：111/08

書香園

地址：高雄市湖內區中山路一段301巷21弄56號

時間：06:30-21:00

電話：07 693 1186

停車：無

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