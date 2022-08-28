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澎湖宵夜小酌神隊友！超人氣「滷菜」閃著動人色澤、「蒜香意麵」吃一口回味無窮

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

位在澎湖馬公市區的【文康滷菜】，主打由獨家滷汁熬煮而成的多樣化滷菜以及深植人心的傳統麵食。創立至今已逾7年，雖歷經搬遷但店內的人氣卻仍不減，每逢用餐時段人潮總是大排長龍，人氣紅不讓的美味到底暗藏何種玄機，今天就跟著小編的步伐來一探究竟！

【文康滷菜】採取自助點餐方式，各位吃貨能依照自己喜好自由挑選；若不知從何下手的朋友，則可請店家在預算範圍內隨意搭配。

在結帳櫃檯旁便是琳瑯滿目的滷菜，迷人的光澤散發陣陣誘人鹹香，更有客人給予「一口入魂」的高評價，是不少在地人覓食口袋名單之一。
在結帳櫃檯旁便是琳瑯滿目的滷菜，迷人的光澤散發陣陣誘人鹹香，更有客人給予「一口入魂」的高評價，是不少在地人覓食口袋名單之一。

滷味拼盤

使用辛香料、大骨、豬腳、雞爪、雞脖子等天然食材，每日燉熬數小時的滷汁，每一樣滷菜都閃著動人的深褐色色澤，吃起來非常入味但不會死鹹，且尾韻會慢慢湧現食材本身與滷汁的甘甜，讓人越吃越涮嘴，直呼過癮！

蒜香意麵

大口吸入麵條，蒜香氣竄進整個口中，麵條Q彈帶勁，且份量不少，再搭配一些滷菜享用，一餐下來就很飽足。

原味米粉

【文康滷菜】以容易吸附醬汁且口感較佳的細米粉，與獨門醬料一起翻炒，讓米粉鎖住醬汁的精華，鹹甜交織的爽口滋味，樸實卻擁有征服味蕾的魅力。

來澎湖已經吃遍一輪海鮮，正愁著不知該吃什麼的你，這間獲得在地饕客一致好評的排隊名店【文康滷菜】相信能帶給你滿滿的驚喜！若不想受排隊所苦，可致電向店家提前訂餐。

文康滷菜

店家地址：澎湖縣馬公市光復路277號

店家電話：069262222

營業時間：17:30～23:30

粉絲專頁：https://bit.ly/3BusnQg


※週日固定公休

※不定期公休、營業時間調整請參見粉絲專頁


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澎湖美食 饕客 海鮮

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