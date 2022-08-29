澎湖創意傳統滷味 獨家私房風味在「發樂」 甘草涼雞你吃過嗎？

圖片來源：澎湖發樂滷味號

「發樂滷味號」位於澎湖繁華的馬公市民生路上，老闆發揮創意巧思將古早涼滷味與健康蔬食料理相結合，清爽不油膩令人百吃不厭。最為特別的是這道「甘草涼雞」，凡是吃過的客人都驚呼：「太像油雞了吧！」

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▲店家超有特色的接地氣公告。圖片來源：澎湖發樂滷味號

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▲獨特的滷味店就算不在用餐尖峰時刻也有絡繹不絕的人潮。圖片來源：澎湖發樂滷味號

▲各式各樣鮮蔬、滷味任君挑選。圖片來源：澎湖發樂滷味號

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甘草涼雞鮮蔬拼盤

使用甘草醃製再清滷的雞肉，味道清甜多汁，表皮口感Q彈且肉質軟嫩。多種爽脆鮮蔬、入味食材搭配著老闆使用十多種香料研發出的獨門沾醬，味道也很厲害，獨特的滋味讓人念念不忘。

圖片來源：澎湖發樂滷味號

「發樂滷味號」有別於連鎖滷味，老闆以最真的態度製作料理，從食材到用水都層層把關，採用當季鮮蔬及使用雙重濾淨＋RO逆滲透水，這樣的用心深深擄獲在地人、遊客的心與味蕾。更是有人千里迢迢到此就是為了品嚐這獨一無二的天然好滋味。





發樂滷味號

店家地址：澎湖縣馬公市民生路17號

店家電話：069269727

營業時間：17:00～23:00

粉絲專頁：https://bit.ly/3dR8c26





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