轉彎遇見台版小希臘！ 擁無敵海景但最容易撲空的「墾丁美景咖啡廳」 藏身屏東滿洲小港口

在夏日總是人潮滿滿的墾丁海邊，竟然藏著一間讓部落客黑皮去了6次、撲空5次的「啞口海藍」咖啡廳，到底它有著什麼樣的魅力，讓他心心念念一定要去一次呢？

圖／黑皮的旅遊筆記粉專

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「啞口海藍」位於興海漁港邊的小巷弄裡，沒有明顯的招牌，建議大家到附近時可以放慢速度，以免錯過路邊的指引小木牌，但要注意的是別隨便停車，可以停到漁港周邊的空地，再走3到5分鐘就能到啞口海藍。

圖／黑皮的旅遊筆記粉專

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外觀是藍白色建築的「啞口海藍」共有兩層樓，一樓是室內座位區，還有二樓的天台座位區；湛藍天空搭配無敵海景，愜意地吹著海風看海，不只美到讓大家拍照拍個不停，也是悠閒放鬆的好地方，才成為「黑皮的旅遊筆記」相當推薦的墾丁景點。到訪的這一回，黑皮點了「美的冒泡」水及「美國黑幫」，被後方廣闊海景一襯托，好看又好吃。

圖／黑皮的旅遊筆記粉專

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因為沒有固定的營業時間，想拜訪的人要注意臉書或是IG的公告，才不會大老遠去結果白跑一趟喔！歡迎大家到墾丁時，不妨也來找找這間藏身小港口一隅，感受它所在美景的不滅魅力。

圖／黑皮的旅遊筆記粉專

啞口海藍

地址：屏東縣恆春鎮興海路116號（搜尋興海漁港）

營業時間：以臉書、IG公告為主

1F室內區最多接待4組客人，每組最多2人；2F戶外天台區最多接待7組客人，每組最多4人。

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