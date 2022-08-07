澎湖美食推薦！饕客指定「飽足系」羊肉燴飯　手工珍珠丸必點

「羊洺羊肉鍋」位在澎湖馬公市繁華中央商圈的外圍，距澎湖福朋喜來登酒店3分鐘路程，除了販售冬天暖心又暖胃的羊肉鍋外，也有供應多項羊肉料理以及古早味傳統小吃，各道料理豐富，食材全由熱情親切的老闆每日市場直送、當天料理而成，鮮美的滋味加上精湛的手藝，凡吃過的朋友都成主顧。

簡潔明亮的用餐空間，雖不華麗卻帶給人滿滿的溫馨感受。

店內紅茶免費暢飲、調味醬料任君使用。

冰箱內的飲品除了沁涼啤酒外，其他飲品均價25元。

珍珠丸

顆顆飽滿剔透的珍珠丸，以嚴選食材香菇、豆薯、紅蘿蔔、青蔥、洋蔥等鮮蔬與老闆獨門香料手工製成，口感Q彈帶有蔬菜的爽脆，肉和菜的鮮甜隨著每次的咀嚼在嘴中交織，讓人一口接一口停不下來、超涮嘴！如此讓人著迷的美味，每日限量販售，若不甚撲空的朋友，可向老闆詢問冷凍珍珠丸的相關資訊，簡單蒸熟在家也能爽吃一波！

瓜仔肉飯

傳統古早味美食，不管走到哪裡點上一份都具有療癒身心的魔力。這道「瓜仔肉飯」，選用當天現宰豬肉與黑瓜以私房醬汁一同熬煮至入味，配搭上老闆醃製的黃瓜，鹹、酸、甜在嘴中不斷交替、毫不膩口，一旁灑上的肉鬆則讓整個香氣更加渾厚。

說到羊肉，大家最先聯想到的不外乎就是高雄岡山，但你知道岡山的羊肉其實是源自於澎湖七美的野放羊嗎？澎湖七美肥沃的土地造就多片翠綠的草地，隨處就可見到野羊在路邊吃草的可愛模樣，無拘無束的生活讓每隻羊的肉質軟Q紮實。但由於澎湖在地無屠宰場，因此都會送往鄰近的高雄去屠宰，久而久之，羊肉便成了岡山的代表美食。

羊肉燴飯

既然都來到羊肉專賣店了，怎麼能不來上一份羊肉料理呢？這道超澎派的「羊肉燴飯」，還沒上桌就能聞到陣陣飄來的誘人香氣。以大火快炒羊肉、油菜與多樣火鍋底料，滿滿的精華因為高溫被迅速鎖住，每吃一口都是精華，不愧是饕客指定必點菜色！各位吃貨可千萬別錯過這道「飽足系」佳餚。

來澎湖吃膩海味，想來點不一樣的？主打澎湖必嚐羊肉料理，又擁有多道傳統小吃的「羊洺羊肉鍋」，澎派的用料與難忘的美味，CP值指數破表，來到澎湖可別錯過！

羊洺羊肉鍋

店家地址：澎湖縣馬公市陽明路41號

營業時間：11:00～14:00、17:00～23:00

店家電話：069260885

粉絲專頁：https://bit.ly/3zo3lAQ

※不定期公休請致電詢問





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