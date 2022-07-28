相思麵、琉球粿、脆皮蛋餅！9間你絕不能錯過的「小琉球必吃美食」

來到小琉球除了探訪各大景點之外，當然少不了美食巡禮啦！出來完就是要玩得開心、吃得滿足～小編今天就要來推薦9間小琉球在地必吃美食，想知道這座美麗的小島上有什麼美味又具有當地特色的餐點嗎？那就跟著小編看下去～

小琉球美食地圖。

相思麵

相思麵。 圖／IG, vita_0903

說到小琉球的必吃美食，絕對少不了家「相思麵」，每天早上七點就開賣，只賣到下午兩點，想要吃到必須趁早！相思麵是使用小琉球的漂流木和枯枝當成柴火，大火熬煮肉燥逼出香氣，將滷汁淋在口感Q彈的麵條上搭配青菜和叉燒，鹹香的口味不會過於油膩，敢吃辣的朋友一定要加上店家特製的辣椒醬，香辣夠味，吃起來特別過癮！另外也推薦手工炸小琉球肉丸，酥脆的外皮包著滿滿的絞肉、紅蘿蔔、青蔥及洋蔥，口味鮮甜、口感扎實，是當地才吃得到的特色美食唷！

價格：相思麵45元、炸小琉球肉丸（4顆）60元

地址：屏東縣琉球鄉上杉路31巷7號

營業時間：7:00~14:00

電話：0931-766-862

小琉球冰箱冰舖

小琉球冰箱冰舖。 圖／IG, huana_grab.a.bite

夏天就是要吃冰！小琉球冰箱冰舖是當地人都推薦的芒果雪花冰專賣店，但其實除了芒果冰之外也有其他品項唷～雪花冰的冰底可以選擇牛奶、草莓或是芒果口味，而最熱門的品項當然是「誘人芒果」啦～綿綿細緻的雪花冰搭配當季新鮮芒果，甜而不膩的滋味特別清爽消暑～而「焦糖腰果」則是在雪花冰上鋪滿自家烘焙的腰果，味道香甜且口感酥脆，吃起來超涮嘴！

價格：誘人芒果180元、焦糖腰果100元、ALL IN奶茶150元

地址：屏東縣琉球鄉中正路166-1號

營業時間：

週一12:00~16:30

週二～週五11:00~17:30、19:00~21:00

週六11:00~21:30

週日11:00~20:00

電話：0918-762-127

小琉球飛魚卵起司烤餅

小琉球飛魚卵起司烤餅。 圖／IG, _o._.o._o

這間在小琉球大名鼎鼎的排隊名店－小琉球飛魚卵起司烤餅可是連在地人都激推的美食！酥脆的餅皮搭配香濃罪惡的起司和店家特調的醬料及海苔粉，鹹甜的口味越嚼越香，而且每一口都能吃到飛魚卵在嘴巴逼逼波波的滋味，超級幸福～不過餅皮冷卻後口感會變軟，速速拍完照之後要趁熱吃唷！

價格：飛魚卵起司烤餅80元

地址：屏東縣琉球鄉民生路32-2號

營業時間：平日15:00~22:00、假日12:00~22:00

電話：0915-992-982

YOYO起司捲

YOYO起司捲。 圖／IG, hong.singsing

YOYO起司捲是在地人激推的人氣美食，販售起司捲和爆漿起司派，有鮪魚、雞肉、牛肉、培根四種口味，招牌是自家漁船捕撈的新鮮鮪魚口味，特製的酥脆餅皮包著濃郁且會牽絲的莫札瑞拉起司、鮪魚、洋蔥及玉米，豐富飽滿的餡料鹹中帶甜，也不會過於油膩，吃起來超滿足～不過假日人潮較多，建議先打電話預訂避免撲空喔！

價格：新鮮鮪魚、雞肉、牛肉、培根皆70元

地址：屏東縣琉球鄉三民路169號

營業時間：11:00~16:30

來這吃冰吧

來這吃冰吧。 圖／IG, alyssatsai1107

來這吃冰吧是網美最愛的韓系風格雪花冰店，店內裝潢以白色簡約為主，有種小清新的感覺～店裡主打手炒海鹽花生和鐵觀音拿鐵口味，熱愛花生的朋友絕對不能錯過海鹽花生口味，將花生經過長時間烹炒逼出香氣再做成冰磚，味道香濃且能吃到花生沙沙的顆粒感，搭配鹹奶蓋、Q彈的湯圓和消化餅，豐富配料完全融合在雪花冰裡，炎炎夏日超適合來一碗！

價格：手炒海鹽花生180元、鐵觀音拿鐵140元

地址：屏東縣琉球鄉民生路38號

營業時間：

週一、五12:00~21:00

週二、四12:00~20:00

週六、日11:00~21:00

（週三公休）

電話：08 861-4833

小琉球脆皮蛋餅

小琉球脆皮蛋餅。 圖／IG, wsw0917

一日之計在於晨，想吃到小琉球脆皮蛋餅就必須早起！其實這間店並沒有店名，只有「早餐店」三個字的招牌，因為店內的蛋餅非常出色，所以鄉民們都這樣稱呼它～雖然店裡也有其他品項，但來到絕對不能錯過招牌－原味蛋餅，特別的是使用手工春捲皮當外皮，油煎至金黃酥脆，搭配厚實嫩嫩的雙蛋，口感非常豐富有層次～建議先品嘗原味再加醬料，可以吃到不同風味唷！

價格：脆皮蛋餅40元

地址：屏東縣琉球鄉中正路158-6號

營業時間：

平日6:00~10:30

假日5:30~10:30

電話：0981-621-756

廟口點心站

廟口點心站。 圖／IG, chun._.1997

廟口點心站是在地人也愛的麵包店，位在小琉球最熱鬧的三民老街，紅色磚瓦外觀的閩式建築特別有古早味，店裡販售現烤甜甜圈、鹹酥餅、蛋塔等品項，現烤甜甜圈有原味、奶酥、巧克力、起司等七種口味，外皮炸得酥酥脆脆，一咬下去就能聽到療癒的「喀滋」聲，而裡面非常鬆軟不乾口，味道也不會過於甜膩，是CP值超高的下午茶選擇！

價格：現烤甜甜圈皆25元／個

地址：屏東縣琉球鄉三民路277號

營業時間：8:30~18:00（週二～周四公休）

電話：08-861-4485

洪媽媽早餐店

洪媽媽早餐店。 圖／IG, hhfoodie

洪媽媽早餐店是小琉球當地生意最好的早餐店，至今已有30多年的歷史。店裡的品項眾多，其中人氣餐點有琉球粿、賓士包等等，琉球粿是芋頭口味的粿，可以選擇炸琉球粿或是煎琉球粿，不論哪一種烹調方式都能吃到綿密鹹香帶點Q彈口感的琉球粿～賓士包則是黑糖口味的三角包子，甜而不膩的黑糖內餡搭配充滿麵香的包子，絕對是標準的古早味銅板美食！

價格：琉球粿30元、賓士包15元

地址：屏東縣琉球鄉和平路28-5號

營業時間：5:30~10:00

電話：08 861-4105

861dayday

861dayday。 圖／IG, samni.991222

861dayday是小琉球的人氣網美店，門口有著「我在小琉球 你呢？」的裝置藝術，許多旅客都會在這裡打卡拍照～店內除了販售造型可愛的海龜燒，還有超美超好拍的漸層飲品等多種品項，喜歡拍照的朋友來這就對啦～海龜燒其實就是海龜造型的雞蛋糕，但861dayday將外皮烤得非常酥脆且充滿雞蛋香與奶香，可愛的外觀加上甜甜的滋味，吃起來超級幸福！

價格：海龜燒8隻100元

地址：屏東縣琉球鄉民生路35-1號

營業時間：11:00~22:00

電話：0981-861-861

看完以上9間小琉球當地必吃美食的介紹，是不是看得口水都快流下來了呢XD心動不如馬上行動！從屏東東港搭船到小琉球只需約35分鐘的航程，非常方便前往，例假日不妨安排個離島之旅，把小編的美食地圖一次吃透透～

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