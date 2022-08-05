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墾丁路途必停！ 屏東「別有洞天咖啡館」峇里島氛圍拍照景點， 天空階梯、海景盪鞦韆超好拍

Jason's Life／ 文、圖／jason

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去往墾丁的方向一定會經過的休息站，去墾丁這麼多次卻都沒進來過，沒想到真的『別有洞天』，椰林搭配椰子葉搭成的涼亭，吹著海風看著海景很療癒，而且海邊還有很多裝置可以拍美照，天空之鏡、海邊鞦韆任你拍。

2022年墾丁親子趣（上集）

只要你南下去墾丁的話，一定會經過這休息站，以前沒來過不知道，原來真的有隱藏著許多咖啡廳，而且海景真的太無敵，又有許多裝置可以拍照，如果要入座，低消只要一杯飲料，覺得合理。

別有洞天咖啡館

如果要來這個咖啡廳的話，比較明顯的招牌是品味軒，看到品味軒就可以準備停車了，這邊有兩三間咖啡廳，其中一間就是別有洞天，別有洞天咖啡廳算是複合式餐飲有提供飲品及餐點，很適合安排的中繼站。

在椰林中搭起用餐環境，屋頂使用乾椰子葉，真的有種東南亞度假的氛圍，可以選個位置坐下來好好欣賞美景

菜單在這，如果你有進來坐下來休息的話，照著規矩就是每人低消一杯飲料喔。

在等待餐點或吃完餐點可以下去海岸線拍拍照，有椰子樹吹拂的感覺就是不一樣，整個感覺很棒啊，現在旅行都喜歡待在一個地方發呆放空。

海邊有設計幾處裝置，可以讓遊客拍照打卡，天氣好隨便拍都美。而且不同的是，現場還準備了一甕水讓遊客可以方便不求人就可拍天空之鏡，只是推薦用手機拍攝比較有效果，用單眼鏡頭太大很難抓角度。

海景盪鞦韆及漂流木，只要海景怎麼拍都美。

這裡滿推薦大家可以停留補充水分和填填肚子的好地方，從來都沒有發現這裡這麼美，推薦給大家喔。

別有洞天咖啡館

營業時間：09:00~18:00

地址：屏東縣枋山鄉南和路80號

電話：08-876-1837

文章來源：Jason's Life FB：Jason's Life

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咖啡廳 東南亞 美景 屏東旅遊

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