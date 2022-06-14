快訊

富樂快篩3月遭美示警 指揮中心：食藥署送審後才發EUA

富樂快篩疑混充大陸黑心品 代理商大鑫執行長遭收押

高雄多間汽車旅館房間遭裝針孔 1名房客涉案稱「自己欣賞」

季節限定！ 「微光馬祖」追尋浪漫藍眼淚 4-6月最佳欣賞期

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
每年4月～6月正是欣賞馬祖藍眼淚最佳時期（攝影者／劉秋榮）。　圖：馬祖國家風景區管理處／提供
每年4月～6月正是欣賞馬祖藍眼淚最佳時期（攝影者／劉秋榮）。　圖：馬祖國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】馬祖每年4-6月，南風吹起，海浪拍打岸邊礁岩，激發出淡藍色的閃光，正是藍眼淚最佳賞期，這時節來到馬祖，都有機會在馬祖四鄉五島的礁岩或是沙灘，目睹到藍眼淚浪漫的身影。來到馬祖看藍眼淚，會是您一生必定難忘的追淚之旅。

▲3種體驗，近距離感受藍眼淚脈動（攝影者/劉秋榮）。　圖：馬祖國家風景區管理處／提供
▲3種體驗，近距離感受藍眼淚脈動（攝影者/劉秋榮）。　圖：馬祖國家風景區管理處／提供

除此，您還可以有不一樣的追淚行程體驗可以安排！

體驗一－乘著搖櫓船緩緩搖過水道，尋覓散發細微藍色光芒的藍眼淚

南竿北海坑道是目前唯一一個開放搭乘櫓船參觀的坑道，同時也是馬祖最著名的追淚保證班之一。黑暗的坑道中，透過微光在坑道內，乘著搖櫓船緩緩搖過水道，在船家的指示下，撥動著海水，隨著擾動，黑暗中，散發細微藍色光芒，心情也隨之蕩漾，在一陣陣驚呼聲中緩緩落幕，永留存在心裡，難以忘懷。

體驗二－近距離與藍眼淚互動

馬祖藍眼淚生態館是馬祖第一座具有高互動性的自然遺產生態主題館，除了靜態的馬祖生態介紹外，館內結合海洋大學的夜光蟲培育技術、4D環繞虛擬實境，讓您身歷其境，不分季節都能體驗與藍眼淚的互動。 在全黑的藍眼淚體驗區內，拿著滴管，撥動著水面、利用掌心拍打桌面引起震動、或者畫上自己喜歡的圖案，拍照出來的效果，都能留下獨特的藍眼淚照片。

體驗三－海上追淚

夜間出海賞淚，搭乘夜航尋淚的船班，跟著經驗老道的船長，在海上欣賞浪漫的藍眼淚，有別於船隻航行產生的白色，夜賞藍眼淚船隻航行所產生的是浪漫的藍色浪花、船尾的藍色軌跡，都給您帶來不一樣的乘船記憶。馬祖，因昔日戰地政務和地緣關係，有著神祕濃厚的戰地文化色彩，藍眼淚的現身，為馬祖帶來不一樣的浪漫風情，走訪馬祖，現在正是時候！

欣賞浪漫的藍眼淚，愈夜愈美麗，在無光害的環境下，因夜間視線不佳，藍眼淚浪漫的倩影，多半位在島岬、懸崖，靠近礫石灘及岩岸，馬管處提醒，為了大家的安全，請遊客在欣賞藍眼淚絕景同時注意以下事項：

1.夜間請優先選擇照明較為充足之動線行走，切勿為近距離追淚而翻越步道，以免發生危險。

2.為營造優質觀淚環境，部分沿海地帶採用照度較為柔和的燈飾，行走時請時時刻刻注意腳下並建議可視個人需要適時以手電筒輔助，以免絆倒受傷。

3.請避免於狹窄之步道架設攝影腳架，以防影響人行動線並增添危險性。

4.已進入夏季，蛇出沒頻繁，敬請注意安全。 5.防疫期間，請配戴好口罩，酒精消毒雙手，落實防疫政策，安心遊馬祖。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

藍眼淚 馬祖 步道

延伸閱讀

今明晴朗炎熱花東36度高溫 吳德榮：周三有滯留鋒面

雨傘還不能收 氣象局預告鋒面「這天」最接近台灣

要洗衣服趁早！氣象專家曝下大雨的時間點

馬祖燕鷗季來臨 連江縣府與鳥會合作線上直播鳥況

相關新聞

在地人力推的老字號！岡山美食「源坐羊肉店」 激推羊肉燒餅一吃就愛上

udn走跳美食／菓子の幸福週記 冷氣團來襲又是吃鍋的時候啦！228連假跟M先生本來要跑到雲林觀光工廠玩耍，計劃趕不上變化，取消後本來要在家耍廢，臨時又變成台南半日遊，靈機一動想到午餐去岡山吃羊肉

梅花鹿逛大街！ 屏東親子旅行景點「阿信巧克力農場」 與梅花鹿、綠頭鴨近距離互動

udn走跳旅遊／貪吃鬼熊熊 去找墾丁梅花鹿推薦景點，位於恆春鎮萬里桐這間阿信巧克力農場，不同以前我們去過的墾草趣以及鹿境都是在園區內餵養梅花鹿，這裡的梅花鹿直接逛大街，整個園區都是梅花鹿的家

多到滿出來的芒果塔！高雄甜點「晴晨Morning Sun Dessert」 芒果蛋糕、芒果大福大口咬下超爽快

udn走跳美食／美食好芃友 夏天最期待就是五月開始的芒果季，尤其南部，根本各種芒果吃到飽～甜點店也會在這期間推出各式各樣好吃的芒果甜點！超人氣高雄甜點店 晴晨Morning Sun Desser

高雄左營500cc古早味「福生果汁店」 連電影都來拍攝取景的半世紀老店

udn走跳美食／貪吃鬼熊熊 歡迎來到有故事的老街，老公說即使身為舊左營人（他爸是海軍）再次回到曾經非常熟悉的西陵街，感覺時光仿佛被凍結般，即使是假日這裡還是能享受到寧靜的氛圍，這裡曾經是許多

進麗小籠包、蚵嗲之家、芋頭餐館！12家「金門美食地圖」在地特色小吃大公開

金門不只有著豐富的歷史建築，在地美食更是平價、特別又美味！小編今天就要來推薦12間在地人也超愛的金門美食！有開業幾十年的知名老店，也有極具特色的創意料理，都是許多到本島讀大學、工作的金門人，最想念的味道～

廢墟風景點超好拍！ 屏東恆春「鈕扣倉庫」情侶約會推薦，浪漫迷人夜晚超chill

udn走跳旅遊／YUKI 恆春鈕扣倉庫已經收藏了一陣子了，這次來逛週日限定的恆春夜市，意外的發現鈕扣倉庫就在這裡，夜晚氣氛超好，很有異國風，裡面空間也蠻大的，很多座位可以坐。好幾個空間都有獨

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。