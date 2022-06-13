在地人力推的老字號！岡山美食「源坐羊肉店」 激推羊肉燒餅一吃就愛上

冷氣團來襲又是吃鍋的時候啦！228連假跟M先生本來要跑到雲林觀光工廠玩耍，計劃趕不上變化，取消後本來要在家耍廢，臨時又變成台南半日遊，靈機一動想到午餐去岡山吃羊肉爐，上次去舊市羊肉的時候，友人推薦他們常去吃源坐羊肉，擇日不如撞日趁著天氣還沒轉熱，趕快來嚐嚐。

【源坐羊肉店】

地址：高雄市岡山區中華路1-2號

電話：(07)626-6518

官網：http://www.yameme.com.tw/

因為第一次來，導航跟我們說已到達目的地，看半天奇怪在哪裡...原來是在丁丁藥局隔壁，我們目光一直注意丁丁藥局的大扛棒，所以開過頭請認明丁丁藥局大目標就對啦！

已經快下午2點了，店裡還是客滿狀態，我們蠻幸運的，在外面等了大概10分鐘就有位子啦！還被安排在四人桌，多個椅子放包包好坐很多，好幸運。

全新裝潢採光明亮，座位寬敞舒適又乾淨，桌子也不會黏踢踢，有別於以往對羊肉爐舊舊髒髒的印象。

採開放式廚房，可以看到內場工作情形，工作人員忙進忙出的，收桌上菜動作很俐落。

菜單，感覺羊肉爐一年比一年還貴，一直在漲價中，帶皮羊肉鍋是藥膳湯底，羊肉排骨鍋是當歸湯底，跟M先生都不是很愛吃羊皮，所以我們點羊肉排骨鍋。

吃羊肉必備沾醬

白飯 NT.10

源坐羊肉沒有賣麵線喔！所以菓子自己也點了一碗白飯。

羊肉排骨鍋 NT.450

發現最近很多火鍋店都把傳統瓦斯爐改成電磁爐了，上個月跟同學去老四川也是換成電磁爐，雖然受熱慢，要等待一些時間才會滾，但使用上比較安全，沒有瓦斯外洩的疑慮。

鍋底配料也不少，有油條、豆皮、凍豆腐，都是菓子很愛的火鍋料。

當歸湯頭好清爽沒有羊騷味，反多了一股甘甜，跟M先生還加湯，一直喝到快見底，我們一個人都喝了5碗湯有喔！(結果隔天兩個人都喉嚨痛...).

堅持使用本產土羊肉，羊肉跟骨頭輕扒就分開，也太軟嫩了吧！肉質彈牙很鮮美，適合菓子的老人牙齒。

羊肉燒餅 NT.40/個 120/份(3個)

有招牌、原味、泰式三種口味，一份3塊3種口味都各一，因為我們怕吃不完就用單點的也可以。

上桌瞬間陣陣燒餅香氣撲鼻而來，最讚的是燒餅外皮層層疊疊好酥好脆，一咬下去屑屑掉滿桌，一定要用盤子接在下面吃喔！

泰式口味是加了泰式酸辣醬，酸酸甜甜的帶有一點點微辣。

菓子倒是比較偏愛原味的純粹，沒想到加美乃滋味道這麼搭，羊腱肉片搭配洋蔥絲及青蔥絲非常對味。

初訪源坐羊肉跟M先生都好滿意，M先生還想外帶回家孝敬媽媽呢！離開時順便詢問了一下，羊肉爐直接外帶是用塑膠袋裝，跟菜單上價格一樣是450元，如果選宅配禮盒裝是冷凍的480元，建議從外縣市來的膨油，或是沒有要當天吃的話，似乎選禮盒裝比較方便保存，分享給大家囉。

源坐羊肉店

地址：高雄市岡山區中華路1-2號

電話：(07)626-6518

官網：http://www.yameme.com.tw/

文章來源：菓子の幸福週記 FB：菓子の幸福週記

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