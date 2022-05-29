快訊

7縣市午後大雨特報 慎防強降雨雷擊強陣風

145例死亡中102人未接種三劑疫苗、中重症+378例 羅一鈞：再增2童腦炎

本土增7萬6539例、境外+66 染疫死亡145人創新高

地圖上找不到的餐廳！ 「RayLiang Restaurant」隱身在甜點店裡的無菜單料理 用心譜出在地好滋味

聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

明明是在熱鬧的台東市，卻有個地圖上找不到的「RayLiang Restaurant」。原來這是開設於台東知名甜點店「七度空間」裡、只有晚上才營業、非要預定到才能享用的無菜單料理店。

▲只有晚間提供、最多也只能容納9人，不多不少剛剛好。
▲只有晚間提供、最多也只能容納9人，不多不少剛剛好。

老字號的「七度空間」是旅人口中必吃的台東甜點店鋪，由史蒂夫太太經營著。而一身長才的史蒂夫則在兩個寶貝兒子出生後對想做的事情有了明確的方向，並以兩個兒子的字命名為「睿良RayLiang Restaurant」。他希望藉由「純樸、豐富、再生」三大方向為目標做成的菜餚，以七道菜式方式上桌，僅僅只有2桌、9個位置的用餐空間，為的就是讓用餐的客人都能真正吃懂廚師想傳達的土地滋味。

▲很有想法也很有儀式感的史蒂夫夫妻倆。
▲很有想法也很有儀式感的史蒂夫夫妻倆。

使用在地食材、甚至振興台灣油芒的使用，所有餐廳裡要使用的食材，夫妻倆都要不遠千里的去親眼確認才能決定與使用。春季菜單裡，從餐前酒開始走起，搭配佐餐酒、開胃菜到甜點共七道料理，從海洋開始走入平原、再走進山中的生活。如成功白旗魚做成韃靼旗魚在橄欖油與檸檬間熟成，吃進生魚味與熟魚旨為口感；另一道前菜也以旗魚酸熟成處理，再加上東河晚崙西亞香丁醬汁燒製出酸醋醬，搭配甜炒土花生、撒上紅黃桿油茫引出口感與味道；台東溫體豬先煎後烤以琴酒炙燒醬汁，搭配醃製兩年的洛神花，爽口與不膩感，搭配魯凱族文化中的植物性鹽巴羅氏鹽膚木，吃進美味、也在解說中吃入了對這片土地特有文化的滋味。

▲隨處可見用文字傳達著的土地情熱。
▲隨處可見用文字傳達著的土地情熱。

▲希望客人到此都能慢下來、聽進去廚師想傳達對料理與土地的愛。
▲希望客人到此都能慢下來、聽進去廚師想傳達對料理與土地的愛。

　

店家資訊

RayLiang Restaurant

地址：台東市中興路三段186巷31號

電話：0988-500-347

FB：RayLiang Restaurant

時間：18:00-20:30（週一、二休）

消費：1080+10% / 位

　

行遍天下 走訪台灣美景

追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

甜點 無菜單 美景

延伸閱讀

米鬆餅、米戚風蛋糕！ 員山「穗穗念」在地米食推廣　讓人多吃一口稻米香

挖苦挖苦！《CS:GO》超嗨「間諜家家酒」模組 手捧安妮亞開射還能組成衝鋒小隊

「RayLiang Restaurant」 傳說中藏在巷子裡的好滋味

從蝗蟲研究探索人類飲食的祕密：《食慾科學的祕密，蛋白質知道》

相關新聞

地圖上找不到的餐廳！ 「RayLiang Restaurant」隱身在甜點店裡的無菜單料理 用心譜出在地好滋味

明明是在熱鬧的台東市，卻有個地圖上找不到的「RayLiang Restaurant」。原來這是開設於台東知名甜點店「七度空間」裡、只有晚上才營業、非要預定到才能享用的無菜單料理店。

旗山必吃美食！排隊等候也甘願的「旗山紅糟肉」肉質厚實又啾西 配炒飯豬血湯也很讚

udn走跳美食／Miss V 平常最愛到旗山吃小吃了～每次去都能從頭吃到尾。來到旗山，什麼勢必吃呢？我敢說旗山紅糟肉～是每個到旗山的觀光客必吃的。 旗山小吃，無人不知無人不曉的－旗

不預約吃不到！ 高雄左營「真口味烤鴨」皮脆肉軟，酸菜炒鴨骨更是正點

udn走跳美食／美食好芃友 位在左營大路的高雄烤鴨老字號-左營真口味烤鴨，以肥美的片鴨以及超涮嘴的酸菜炒鴨骨打出名號，除了在地人每陣子就買一次，不少高雄人也是跨區前來朝聖！但就是烤鴨每日限量，務

台式丼飯好厲害！ 高雄「旻哥」古早味高人氣，必吃銷魂爆漿牛B飯、比目魚魯肉飯

udn走跳美食／Irene 有好幾家分店的旻哥古早味，幾乎都位於高雄，只有一家位在台中，打造出不一樣的古早味小吃，旻哥古早味的創意料理牛B飯、炙燒比目魚魯肉飯獨樹一格，營業時間從午餐到晚餐、宵夜

不只美～更具挑戰性！ 2022高雄「最美登山路線」直奔西海岸秘境海灘 獨攬面山望海的無限美景

udn走跳旅遊／Miss V 高雄最美登山路線～面山望海！傳說中的柴山秘境－阿朗壹－沿途風景無限～帶你直奔西海岸秘境海灘。穿上防滑運動鞋、戴上厚手套～現在就出發2022高雄新玩法！

一秒穿越摩登時尚！ 高雄夢時代「珍奶喫茶店」登場 3大懷舊原味場景、嚐得到獨家台南名店KADOYA可麗露

大玩復古摩登風！新銳插畫品牌愚室實驗所首度聯名高雄夢時代，即日起至6/5在高雄夢時代舉辦「珍奶喫茶店」特展，3大懷舊場景包含復刻瑞穗鮮乳屋、復古珍奶喫茶店、桑原商店老街景等，並串聯台南名店KADOYA

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。