台式丼飯好厲害！ 高雄「旻哥」古早味高人氣，必吃銷魂爆漿牛B飯、比目魚魯肉飯

有好幾家分店的旻哥古早味，幾乎都位於高雄，只有一家位在台中，打造出不一樣的古早味小吃，旻哥古早味的創意料理牛B飯、炙燒比目魚魯肉飯獨樹一格，營業時間從午餐到晚餐、宵夜全都包，臨時想吃個消夜，旻哥古早味的邪惡小吃滿足寂寞的心。

造訪的是旻哥古早味-七賢店，店面不是很醒目，照著地址而來也不至於會錯過。

店內用餐環境就是一般的小吃店，乾乾淨淨的也就夠了。

只要掃桌上的QR code，跟著左豪吃不胖&親子樂活趣粉絲專業按讚＋分享文章，就可享免費肉量double，動動手就可以吃到雙倍肉量，何樂而不為呢。

有創意料理也有古早味小吃，第一次來服務人員幫忙介紹，店內人氣最高的就是創意料理牛B飯和炙燒比目魚魯肉飯，也剛好就是我們想吃的兩道料理。

製作程序上比較簡易的小菜們率先上桌，燙青菜（NT.40）當天是空心菜，淋些魯肉就很有味道。

可惜白菜滷（NT.30）不夠香。

平時吃的皮蛋豆腐都是淋醬油膏，看到味噌皮蛋豆腐（NT.40）很特別所以點來吃吃看，味噌醬的鹹淡適中，跟皮蛋豆腐也頗搭的，讓台式皮蛋豆腐帶有日式風味，回家來自己研究一下。

主菜上桌來場大合照。

肉量雙倍的創意料理牛B飯（NT.150），牛肉燥加上煎牛肉，搭配半熟蛋撒上滿滿蔥花，光看就很好吃。

牛肉燥偏甜、質地濃稠，拌著蔥花、蛋液與白飯倒也算剛好，半熟蛋煎的超加分，蛋白焦香、蛋黃濃稠，視覺效果爆表，吃起來很過癮。

骰子牛幾乎沒吃到什麼筋，軟嫩口感好，肉汁充沛，出乎意料的美味。

每次吃日式料理最喜歡點炙燒比目魚，在旻哥古早味居然將炙燒比目魚與魯肉飯相結合？！

炙燒比目魚魯肉飯（NT.150）很有創意。

比目魚肉較少且碎，但炙燒後仍是又香又油，比目魚的油汁混入魯肉飯中，整體風味更豐富，口感油滑，只吃了一兩口覺得蠻特別的，只是更喜歡牛B飯。

只要點創意料理牛B飯或炙燒比目魚魯肉飯，搭配清燉牛B湯（NT.80/單點）組合價一套只要200元，換算下來清燉牛B湯一碗只要50元，很划算。清燉湯頭很清爽，帶有淡淡的中藥味，肉量給的不小氣，不錯喝。

泰瑞很喜歡古早味菜湯（NT.40），可惜賣的店家並不多見，大白菜的甜都釋入湯中，喝起來微清甜，不難喝但仍不達心中好喝的菜湯。

整體來說不錯，點碗牛B飯配碗牛B湯，一套200元就很滿足啦。

電話：07-285-6010

地址：高雄市新興區七賢二路83之1號

營業時間：11:00~14:00, 17:00~00:00（週日公休）

文章來源：Irene's 食旅．時旅 FB：Ireneの吃喝玩樂

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