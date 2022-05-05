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饌美食、品燒酌、重磅開唱　「屏東黑鮪魚季」5／7強勢登場

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美食饕客集合，一年一度屏東黑鮪魚文化觀光季又來囉。　圖：shutterstock／來源
美食饕客集合，一年一度屏東黑鮪魚文化觀光季又來囉。　圖：shutterstock／來源

【旅奇傳媒/編輯部報導】2022屏東黑鮪魚文化觀光季強勢登場，由5月7日「海洋音樂會」揭開序幕，玖壹壹、謝金燕等星光藝人重磅開唱，掀起黑鮪魚季第一波高潮；屏東縣政府表示，今年黑鮪魚季有夏日派對市集、台啤民歌之夜等活動，黑鮪魚季期間消費滿額，還可以加購把屏東限定黑鮪魚季紀念版的「烏龍茶燒酎」帶回家，絕對讓民眾收穫滿滿！

▲2022屏東黑鮪魚文化觀光季-海洋音樂會嘉賓_謝金燕 。　圖：屏東縣政府傳播暨國際事務處／提供
▲2022屏東黑鮪魚文化觀光季-海洋音樂會嘉賓_謝金燕 。　圖：屏東縣政府傳播暨國際事務處／提供

屏東黑鮪魚季自2000年開辦迄今邁入第22年，是國內第一個結合產業、文創、觀光的活動，每年「第一鮪」報到時，民眾就知道要到東港參加黑鮪魚季。今年第一鮪拍賣以每公斤1萬100元標出，創下新高天價，重達210.6公斤，以總價212萬1000元賣出，為今年黑鮪魚季開出紅盤。而為迎接來自全國的遊客，縣府特別在聞名的東港鎮光復路「海產街」佈置燈景裝置藝術，4月29日起點亮東港。

▲2022屏東黑鮪魚文化觀光季-海洋音樂會嘉賓_王識賢。　圖：屏東縣政府傳播暨國際事務處／提供
▲2022屏東黑鮪魚文化觀光季-海洋音樂會嘉賓_王識賢。　圖：屏東縣政府傳播暨國際事務處／提供

今年黑鮪魚季將自5月7日晚間「海洋音樂會」揭開序幕，屆時東港鎮東新路上（近東新國中）將封街舉辦，邀請玖壹壹、謝金燕、王識賢、梁文音、九九等藝人演出，超強卡司絕對high翻東港。 6月11日在東隆宮前還有一場「黑鮪魚季台啤民歌之夜」，由台灣菸酒股份有限公司贊助，有施孝榮、殷正洋、民雄、鄭怡、李翊君、許景淳、南方二重唱等歌手與大家分享經典好歌，重溫青春記憶。

▲2022屏東黑鮪魚文化觀光季，精彩活動不間斷。　圖：屏東縣政府傳播暨國際事務處／提供
▲2022屏東黑鮪魚文化觀光季，精彩活動不間斷。　圖：屏東縣政府傳播暨國際事務處／提供

縣府並與在地店家配合推出美食、旅遊、伴手禮優惠，只要憑摺頁或手機出示官網優惠頁面，到合作店家消費，可享9折或第二件半價等優惠；東港及小琉球的合作旅宿業者，也推出不同的住宿優惠，好康享不完。

今年黑鮪魚季還特別推出屏東限定黑鮪魚季紀念版的「烏龍茶燒酎」，此款燒酎曾獲2018年世界品質評鑑大賞銀牌，只要黑鮪魚季活動期間在大東港地區（含新園、東港、小琉球、林邊）餐廳單筆消費滿2000元、伴手禮單筆消費滿1000元或住宿單筆消費滿1200元，檢具發票或收據，即可至18間紀念品兌換點店家，只要加價100元，就能獲得一瓶，數量有限，換完為止。

此外，近年屏東市區新興景點觀光夯，縣府與環球購物中心屏東市合作推出夏日派對市集， 5月20日至22日及5月27日至29日，可至該購物中心品嚐東港在地美味，讓黑鮪魚季熱潮從東港延伸至屏東市，遊客在屏東市也能選購東港的特色產品及小吃。

提醒大家，5月7日「海洋音樂會」及6月11日「黑鮪魚季台啤民歌之夜」活動出入口會安排工作人員測量體溫、噴酒精，也請大家配戴口罩入場並配合中央流行疫情指揮中心規定做好防疫措施，以保護自身及他人的健康。

更多活動詳情請至屏東縣政府官網、黑鮪魚季活動官網（https://www.amazing-pingtung.com/ptcf）或「屏東縣政府傳播暨國際事務處」臉書粉絲頁查詢。

※警語:禁止酒駕 開車不喝酒 喝酒不開車。未滿18歲禁止飲酒。

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