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爬夢幻樹屋喝咖啡！ 屏東秘境景點「開門見山樹屋咖啡」 田園景觀下午茶超Chill

美食好芃友／ 文、圖／芃芃

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想體驗歐美電影裡的「樹屋」嗎？離墾丁不遠的屏東滿州鄉，有一家隱藏版咖啡店-開門見山樹屋咖啡，打造三層樓樹屋，讓大家可以悠閒地登上樹屋上喝茶、喝咖啡、吃吃點心，遠眺綠山與草地。樹屋造型獨特，加上周圍景色好、消費平價，時不時還有老闆娘豪爽又親切的笑聲，也讓開門見山樹屋咖啡近期成為社群上超紅的必訪墾丁景點！

爆紅墾丁景點：開門見山樹屋咖啡

開門見山樹屋咖啡是2021年暑假在屏東滿州鄉新開的露天咖啡館。而不同於大部分的露天咖啡館，它可是依樹而建的樹屋造型啊啊！對於「樹屋」的第一個印象，就是小時候看的湯姆歷險記了吧！（不要跟我說這是時代眼淚～～）

後來也在一些歐美電影裡看過樹屋，總羨慕著外國的爸爸都有一雙巧手，可以為小孩打造這樣的夢幻屋子！

但現在也不用羨慕歪國爸爸了，來到這就有人幫你建好～～開門見山樹屋咖啡的樹屋有三層樓，一樓和二樓是可飲食的座位區，三樓不能飲食，可以拍照和進去參觀。

老闆娘說樹屋都開放給大家使用，小孩也可以上樹屋，但建議大人陪同，畢竟沒有三樓的樓高也有兩層樓，太小的小孩實在不建議單獨爬上去玩。

三層樓樹屋的對面平房是點餐區，平常就是老闆娘跟一個小幫手，遇上人多要稍微等飲料和點心襶準備喔！

開門見山樹屋咖啡 菜單

開門見山樹屋咖啡是一人低消100元，飲料有手沖單品、拿鐵、茶類、牛奶，點心則是豆乾、冰心地瓜和當日蛋糕（超級跳tone的品項，哈哈哈哈哈）

超Chill墾丁下午茶：開門見山樹屋咖啡

這天很幸運遇上開門見山樹屋咖啡那時段樹屋上有位子，我們便把下午茶餐點拿到樹屋上的位子享用！只能說坐在這吃下午茶、賞山景、

吹涼風、真的很愜意啊啊啊！

下午三點多坐這一面不會曬到太陽，要說看出去的景色很無敵道也不至於，可能平常都市俗，很難得有一間下午茶讓人不滑手機，放鬆喝茶、喝咖啡賞景。

手沖咖啡我覺得100元這表現還ok，同行人點的港口茶倒是蠻不錯的！冰心地瓜、滷豆乾都蠻好吃，也蠻有別於常見的蛋糕下午茶。

開門見山樹屋咖啡 評價

與其說來開門見山樹屋咖啡「吃下午茶」，不如說來到這是找一個放鬆的地方，享受一下好萊塢電影裡的「樹屋」感。我覺得是來墾丁可以順道來坐坐的地方～但就是位子真的不多，遇上週末或旺季也不能保證有位子啊啊啊！（可以先打給老闆娘或是FB粉絲團預約）

開門見山樹屋咖啡

地址：屏東縣滿州鄉庄內路39-1號

電話：0932 841 294

營業時間：11:00-19:00（週一、週二公休）

臉書粉絲團：開門見山樹屋咖啡

文章來源：美食好芃友 FB：美食好芃友

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