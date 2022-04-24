「高雄駁二」3大特區玩法攻略！藝術地標、百年鐵道地景 還能走入VR世界

高雄駁二藝術特區的前身是高雄港倉庫，除了歷史悠久，座落在港口的位置也讓這裡成為別具意義的文化地標。今天，就來帶大家看看駁二藝術特區內有哪些景點好玩，同時，也分享更多具有文化性質的周邊景點，看完就能來場駁二藝術特區的文青一日遊囉！

駁二藝術特區｜園區資訊

圖／高雄旅遊網

駁二藝術特區轉型為藝術區後，將過去存放貨物的商庫改建為一個個倉庫展區。部分成為駐點商家，部分則會有不定期的展覽或表演，讓對各式文化有興趣的朋友都能來此走走。此外，駁二藝術特區的交通位置也相當方便，搭乘捷運就可抵達。對活動有興趣的朋友也可以多加關注官方消息。

地址：高雄市鹽埕區大勇路1號

電話：07-5214899

營業時間：（週一至週四）上午10:00~下午18:00（週五至週日）上午10:00~下午21:00

駁二藝術特區｜分區介紹

圖／高雄旅遊網

駁二藝術特區佔地廣闊，除了經常有各式節慶展出或演唱會在這裡舉辦，特區內也分出了三大區塊：大義區、大勇區、蓬萊區。每一區都有不同的倉庫標的與商家，大家可以看準最想逛的地方作為主要前往的區塊。

大義區

圖／高雄旅遊網

大義區主要是商家進駐的重要區塊，此外，也有許多工作室進駐，讓這裡成為文化創意產業發展基地。走在風格別具的紅磚瓦區，不只能拍下美照、四處逛逛，假日不時也會有文創市集能讓人選購特色小物。

圖／高雄旅遊網

是曾相識咖啡酒館

圖／是曾相識咖啡酒館粉絲專頁

位在駁二大義區內的是曾相識咖啡酒館，是間相當受歡迎的文青風格咖啡酒館。除了營業時間從下午至凌晨，讓來訪的朋友可以選擇喝下午茶或啜飲調酒，更提供舒適也能讓人好好放鬆的環境空間。此外，這裡除了咖啡與調酒，不時更有藝術展覽的展出與駐唱活動，有興趣的朋友可以多多關注粉絲專頁的最新資訊。

電話：0966-207-958

地址：高雄市駁二大義C8倉庫

營業時間：13:00~02:00（每週二公休）

VR體感劇院

圖／VR體感劇院官網

喜歡體驗VR的朋友，非常推薦到駁二大義區的VR體感劇院，感受VR世界帶來的壯闊場面娛樂感。除了娛樂設施，這裡也提供全台唯一播放立體8K技術規格的場館，讓觀眾能感受到更趨近於肉眼的觀影效果，更有影劇觀賞與互動展演兩種不同的體驗可以選擇。有興趣的朋友不妨到官網看看有哪些想觀賞的VR作品。

電話：07-5511211

地址：高雄市鹽埕區大義街 駁二大義區C9倉庫

營業時間：（週一至週五）14:00~20:00（週六日與國定假日）11:00~20:00（週二休館）

禮拜文房具

圖／禮拜文房具粉絲專頁

喜歡收藏或選購的朋友，禮拜文房具也是非常推薦來訪的好地方。這裡提供歐美與日本等地的文具用品，且多是歷史悠久且品質精良的好物。此外，更提供自有品牌與精選品牌兩種系列商品，讓喜歡各類文具用品的朋友可以邊欣賞邊逛。除了實體店面，禮拜文房具也提供官網購買的服務，讓你想買隨時買！

電話：07-521-6823

地址：高雄市高雄市鹽埕區大義街2號C6-10

營業時間：（週三、四）13:00~19:00（週五）13:00~20:00（週六、日）11:00~20:00（週一、二公休）

大勇區

圖／高雄旅遊網

大勇區除了有駁二塔能燈高望大港橋，更有串聯起整個駁二藝術特區的輕軌，讓大家可以搭乘輕軌逛逛。此外，這裡也有12棟倉庫，專門舉辦各式藝術展覽。喜歡文藝的朋友，也可以來這區的電影院、誠品書店看場電影或看看書。

圖／駁二藝術特區臉書

in89駁二電影院

圖／in89駁二電影院

in89駁二電影院是全台唯一的碼頭倉庫電影院，不只建築特別，更有英國頂級影廳座椅，讓你能在復古別緻的電影院裡享受現代科技的電影觀賞。此外，這裡也提供親子影廳的選擇，讓一家大小前來駁二遊玩的朋友，也能輕鬆無負擔地選擇想看的電影。

電話：02-331-5077

營業時間：視電影播映時間而定

誠品書店

圖／誠品書店官網

說到文青必逛書店，誠品絕對是首選排行。位在大勇區的誠品生活駁二店，除了店面配合碼頭倉庫打造，更是台灣最靠近海港的特色主題書店。店內除了常規的書籍與生活用物販售，也會不定期舉辦小型展覽、出版講座，讓來到駁二的朋友也能順道帶走更多新知。

電話：07-963-1200

營業時間：11:00~21:00

M.ZONE

圖／M.ZONE臉書

喜歡手作體驗的朋友，來到駁二不妨順道安排到M.ZONE體驗自造活動的行程。這間以主題自製為主題打造的手作館，開放各式有趣的課程、講座、跨域合作展演，讓你能更了解自造並試著從零開始製作獨一無二的作品，舉凡木工、皮革、縫紉、金工、雷射切割、3D列印都能體驗得到喔！

電話：07-521-1618

營業時間：採預約制

蓬萊區

圖／高雄旅遊網

蓬萊區結合了百年鐵道的地景，成為別具特色的區塊。這裡除了會舉辦展演活動並提供特色餐飲，還結合了周邊的哈瑪星鐵道文化園區，很適合一家大小來這裡看看展覽、吃吃美食，再順便體驗搭乘小火車的樂趣。

圖／駁二藝術特區臉書

哈瑪星台灣鐵道館&駁二線小火車

圖／哈瑪星台灣鐵道館臉書

哈瑪星台灣鐵道館規劃以哈瑪星在地歷史為核心，延伸鐵道歷史相關的發展歷程，讓來訪的民眾更了解歷史悠久的鐵道故事。除了參訪行程，這裡也可以體驗搭乘駁二線小火車，感受寓教於樂的多元樂趣。

電話：(07)521-8900

地址：高雄市鼓山區蓬萊路99號（駁二藝術特區蓬萊B7、B8倉庫）

營業時間：上午10:00~下午18:00（週二公休、售票至17:30）

駁二藝術特區｜周邊景點

圖／高雄旅遊網

駁二藝術特區位在文化重鎮的鹽埕區，周邊也有許多別具文化意義的景點可以順道走訪。接下來，就來看看有哪些推薦的景點可以一併安排進文青一日遊的行程裡吧！

高雄市音樂館

圖／高雄市音樂館官網

高雄市音樂館鄰近愛河河畔，是各種音樂演奏發表會的表演場地。來到這裡，除了欣賞精彩的音樂表演，也可以在愛河河岸的綠帶美景走走。結束駁二的行程後，不妨來此欣賞一場音樂表演，感受更豐富的文化之旅。

地址：高雄市鹽埕區河西路99號

電話：07-5315555

營業時間：視音樂表演時間而定，館內一樓全天候開放

高雄市立電影館

圖／高雄旅遊網

愛河畔旁的高雄市立電影館，空間雖然精巧，卻收藏許多經典電影資訊，是資深影迷不能錯過的好地方。此外，這裡每天也會定時播放售票電影，很適合來這裡逛逛順便看場好電影。喜歡影展電影的朋友，也可以關注官方消息，不定期都會有主題影展的展出喔！

地址：高雄市鹽埕區河西路10號

電話：07-5511211

營業時間：下午13:30~下午21:30（每週一及除夕至農曆大年初一）

高雄市立歷史博物館

圖／高雄市立歷史博物館臉書

到高雄想來場最在地的文青之旅，不妨來高雄市立歷史博物館走走。這裡有著數十年的高雄歷史史蹟，乘載了城市發展的軌跡與市民生活的印記，更是二二八事件的歷史現場。館內不僅有許多珍貴文物更有各項研究及推廣活動，讓參訪民眾都能更加瞭解高雄這片土地。

地址：高雄市鹽埕區中正四路272號

電話：07-5312560

營業時間：上午9:00~下午17:00（星期一、除夕休館）

高雄流行音樂中心（愛河灣）

圖／高雄旅遊網

高雄流行音樂中心是由西班牙建築團隊結合台灣團隊聯手打造，運用海洋元素設計出的南台灣流行音樂展演重地，同時也是國際級的音樂地標。不論白天或晚上來到這裡，都可以在愛河畔一賞景觀的美，當然，也可以挑選有表演的時間來這裡欣賞表演順便走走賞美景。

地址：高雄市鹽埕區真愛路1號

電話：07-5218016

營業時間：（平日）下午14:00~下午20:00（假日）下午12:00~下午20:00（週一公休）

愛河啤酒花園

圖／高雄旅遊網

位在愛河畔的愛河啤酒花園是露天式的啤酒餐車，夜晚時來這邊點個德式小吃、燒烤，搭配啤酒，和親朋好友聚餐談天，再看著愛河夜晚的景緻，相當愜意放鬆。偶爾這裡也會有活動駐唱，可以關注臉書訊息，在有活動時前往也不錯喔！

地址：高雄市鹽埕區河西路10號旁貨櫃

電話：07-5210802

營業時間：下午18:00~上午00:00（週三公休）

延伸閱讀>>【高雄住宿】車站外的神秘智能旅店 入住即有客房智能語音管家超便利

想知道更多熱門主題旅遊內容，請上「ReadyGo出發前」