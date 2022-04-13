「馬祖藍眼淚」大爆發！8大賞淚秘境步行即可達　2022攻略一次打包

對許多人來說，來到馬祖旅行，一景一物都與習以為常的台灣生活截然不同；馬祖列島位於台灣本島西北方，隔海與中國大陸相望，由四鄉五島的南竿、北竿、東引、東莒、西莒和30餘座島嶼組成，每座島嶼擁有獨特人文風俗、天然地形、戰地風光、漁村聚落和飲食旅宿模式等，島與島之間一日僅靠數班的島際交通船和海上計程車運輸接駁，近年因春夏之際馬祖藍眼淚大爆發的自然景觀，沉靜許久的島嶼與人民，也跟著一波波遊客熱鬧繁忙起來。





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來到馬祖，隨處都是閩東式花崗石屋建築，尤其是北竿芹壁聚落、南竿津沙聚落和東莒大埔聚落保存最為完善，走進傳統聚落的漁村裡面，感受家戶飄散馬祖式的馬酒滋味、肥美海鮮和豪爽人情味，記得外帶一杯咖啡，把步調再放慢一些，沿著海邊的村口澳口走走、沉思、發呆，甚至還可以發現不少刻在石牆上的精神標語，讓人一窺過去戰地政務下的神祕氛圍，到了黑夜，則是跟著馬祖在地追淚人，前往海上或澳口等候藍眼淚現身。

春遊馬祖｜此生必看馬祖四鄉五島藍眼淚旅行攻略





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「甫入春天霧季之際，逢大潮、吹南風，夜光藻與介形蟲受到流速刺激而發亮，這晚，藍眼淚將會大爆發。」被 CNN 列為世界 15 大奇景之一，譽為此生必看夢幻美景－馬祖藍眼淚，每逢春夏季節，光是走在黑夜裡的海畔步道、靜謐坑道的扁舟搖櫓、或只是在民宿窗戶往外看，經一陣陣浪花拍打過後，毫無預警地將海水染成一片螢光藍星空，原來這就是馬祖藍眼淚大爆發的現象！

編輯精選馬祖藍眼淚追淚攻略-秘境觀賞地點、最佳時機一次打包

賞淚最佳時機：

每年3月至9月為觀賞藍眼淚的季節，而其中又以4月至6月因水溫適中為最佳觀賞期，建議避開農曆滿月前後，且在開始滿潮之間的時間出航，若幸運地結合天時地利的狀況，即有機會觀賞到夢幻藍眼淚的爆發期！

追淚秘境：

觀賞藍眼淚的方式大致可分為3種，第1種為搭船至外海在有經驗的漁船船長帶領之下，前往某一個岸口追淚，船隻行進之處，淡藍光隱隱包圍船的四周，當漁船停下，船員們紛紛向海中撥水，所濺之處盡是藍光，別有一番風味！第2種則為搭乘馬祖漁船搖櫓，以傳統方式於坑道內遊覽藍眼淚的美景，以搖櫓方式賞淚最不受月光、潮汐等影響。最後1種則是以步行方式抵達小編推薦的賞淚秘境，整理如下：

輕鬆步行即可抵達，藍眼淚秘境觀賞地點：

南竿：福澳港或鐵堡

北竿：僑仔沙灘、塘后沙灘

東引：清水澳

東莒：猛澳港、福正沙灘

西莒：菜埔澳、坤坵沙灘

不過馬祖人總說「今天看見藍眼淚，明天就會掉眼淚」，因為藍眼淚之夜，隔天起霧且導致飛機停飛機率極高，若是你打算安排前往馬祖追淚，建議前後多預留時間。

▲馬祖藍眼淚屬自然景象，形成條件無法預期或人為干預。





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藍眼淚四天三夜行程推薦：





藍眼淚三天兩夜行程推薦：





※特別提醒照片為往年精選照片，實際活動已現場為主。

春遊馬祖｜南竿、北竿人氣必吃必去經典旅行攻略





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對第一次造訪馬組的人來說，交通便利和聚落生活感十足的南竿和北竿，絕對是暢玩馬祖的第一站；甫下船或飛機，行駛地形超陡的起伏坡道如南竿中央大道和北竿大道，將先給你帶來震撼教育，緊接著伴隨而來的是強勁風速和忽霧忽晴的氣象天候，但無論如何，當在親眼目睹南、北竿絕美景觀時，仍是令人醉心迷倒，忘卻塵世憂煩；若你走的是網美路現，建議安排停留北竿多幾天的時間，造訪芹壁聚落、橋仔聚落、坂里沙灘、塘后道沙灘、大坵島、螺山自然步道和壁山景觀台；若你想細細品味戰地或傳統人文風采，則可安排停留南竿為主，前往媽祖巨神像、勝天公園、枕戈待旦紀念公園、鐵堡、勝利山莊、北海坑道、八八坑道、大漢據點、大砲連和雲台山軍情館；值得一提的是，村子繞來繞去同時，也別錯過值得一嚐的老酒麵線、紅糟炒飯、海鮮炒魚麵和當地特有的淡菜貝類螺類，這將會是你返台後念念不忘的馬祖滋味。





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南竿、北竿四天三夜行程推薦：





南竿、北竿三天兩夜行程推薦：





春遊馬祖｜在地人才知道的離離離島秘境和美食旅行攻略





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馬祖列島地處偏僻、四鄉五島分散極廣，特意前往的遊客本就不多，再加上部分地區仍保留為軍情政務據點，經常於島上走著走著，有種客居他鄉、獨自遺留無人島的思憶，此情此景，反倒也吸引一群熱愛慢活、漫遊的旅行者登島，一待就是好幾天。

來到台灣最北端、最神秘的東引島，隨處都是海天一色、海蝕奇岩和大量的原始生態，讓人好不讚嘆，與國之北疆石碑、東引燈塔、燕秀潮音、靜臥鱷魚和一線天合影留念，更成為了你不該錯過的行程；而大量保留傳統閩東聚落和古蹟的東莒和西莒，更有離離離島自成一格的寧靜步調，無論是保有特殊地質景觀的坤坵沙灘方塊海、菜浦澳、蛇山、西牛嶼和神祕小海灣，或是來到東莒的福正聚落、大浦聚落和西莒的田沃聚落，尋找昔日漁村光景，並跟著阿兵哥尋找私房美食，如大份量便當快餐、店家特製炸物或滷味、隱藏版西莒小蜜蜂三寶：水煎包、蛋餅油飯，以及春夏限定的東莒四寶：花蛤、豆腐、西瓜和地瓜。





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馬祖六天五夜行程：





秘境美食四日遊：





馬祖交通教學：



從台灣搭船去馬祖，能從基隆港、台北港（2022年4月上旬正式開放）前往，每日往返都有固定的航班時間，可依行程選擇抵達南竿福澳港或東引中柱港，輪船航程大約為3-10小時，票價約630-1575元之間；從台灣搭飛機前往馬祖，能選擇立榮航空每日8-11架次自台北松山往返南竿、北竿的飛機航班，或每日一班自台中往返南竿的飛機航班，飛行航程約為50分鐘~75分鐘不等，票價約2000-2500元之間。

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延伸閱讀：2022馬祖藍眼淚攻略 步行即可達的賞淚秘境一次打包！深入馬祖四鄉五島必去行程懶人包

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