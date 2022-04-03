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恆春青年築夢地「城東大院子」探索旅行　在地小食堂嚐屏東味、走進綠色基地療癒身心

聯合新聞網 / 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

恆春古城牆邊上的「城東大院子」，是青年們的地方創生基地，一群懷抱理想、創意的年輕人，聚集火箭人實驗室，玩出「半島歌謠祭」，漫步古城、聽歌謠、野餐、嚐屏東味，還可到海生館後場，探索海洋生物迷人有趣的一面。

▲城東大院子是青年們的地方創生基地。
▲城東大院子是青年們的地方創生基地。

　

【好好吃飯】品嚐屏東食材家常菜

位在城東大院子內的「好好吃飯」，主理人美花原從事音樂相關行業，因為對食物有熱情，想「用一頓飯，帶你認識我記憶裡的屏東」，所以選用許多在地食材，例如雨來菇，用屏東麻油炒過後，再包成餃子去炸，口味獨特，一般吃不到這種做法。她也學習媽媽拿手家常滷肉，使用屏東竹田醬油，並加入滿州的港口茶解膩，搭配恆春筍乾，超下飯！米也是使用恆春的糙米。另外還有港口茶饅頭、洋蔥蛋捲都成為創意甜點。

▲好好吃飯平實的空間就像回到自家廚房用餐般放鬆。
▲好好吃飯平實的空間就像回到自家廚房用餐般放鬆。

▲私房港口茶滷肉定食，味美下飯！（圖片提供：城東大院子）
▲私房港口茶滷肉定食，味美下飯！（圖片提供：城東大院子）

▲屏東麻油炒過雨來菇做成炸餃子，風味獨特！（圖片提供：城東大院子）
▲屏東麻油炒過雨來菇做成炸餃子，風味獨特！（圖片提供：城東大院子）

　

【大院子裡的小森林】感受植物圍繞的綠意

「大院子裡的小森林」是植物店、也是是恆春鎮上的綠色祕密基地，在院子裡坐坐曬太陽最舒壓，有時下最流行的蕨類、空氣鳳梨、多肉植物、苔球等，彷彿真的走進一座小森林，不定期開設手作課，讓人感受被植物癒療的快樂。

▲老闆惠姐透過植物療癒身心。
▲老闆惠姐透過植物療癒身心。

▲不定期開設植物手作課。
▲不定期開設植物手作課。

　

【海生館】探索後場解秘大驚奇

參觀海生館不稀奇，開箱海生館後場才特別，一探大型水族館的秘密！海生館推出「魚你同行」活動，適合親子參加，了解魚的成長史，看從來沒看過的仔稚魚，還有不兇猛的小鯊魚，大人小孩很著迷。另外還有全球首座無水水族館「世界水域館」，透過虛擬實境、沉浸式互動體驗，讓人認識南北極的生物與環境。

若是想了解更多，還可以參加海生館海洋教育中心的環境教育體驗，就能參觀更特別的後場，可以近距離觀察收容救傷的保育類海龜，以及各種復育的珊瑚、小丑魚，和各式海洋生物標本，寓教於樂。

▲「南藍繫語-潛進珊瑚海」展體驗海底實境。
▲「南藍繫語-潛進珊瑚海」展體驗海底實境。

▲解密海生館後場，親子觀察仔稚魚。
▲解密海生館後場，親子觀察仔稚魚。

　

景點資訊

好好吃飯

地址：屏東縣恆春鎮東門路2巷19號

FB：好好吃飯 Jiăhó

時間：每週三公休，每月初於FB公布當月不定休日

　

大院子裡的小森林

地址：屏東縣恆春鎮東門路2巷19號

時間：10:00-19:00（週三休息日）

FB：大院子裡的小森林 A Little Green Shop

　

屏東海生館

地址：屏東縣車城鄉後灣村後灣路2號

電話：08-882-5678

網址：www.nmmba.gov.tw

時間：09:00-17:30

門票：全票450元。海洋教育中心活動需另洽08-882-5001

防疫比照中央規定隨時調整。

水族館 家常菜 北極

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