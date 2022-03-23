「國境之南」墾丁恆春慢活玩法　草原野餐、造訪瀕危植物避難所

【圖／文：行遍天下】

墾丁不只陽光、沙灘、比基尼，近年國境之南掀起一股「恆春熱」！四季如春的恆春是座百年小鎮，在東門一帶聚集了許多有趣的店家：獨立書店、青年地方創生基地、植物店、在地食堂⋯⋯，甚至還有日韓盛行的野餐道具租借店，讓你不只是來玩，還能體驗當地人的慢生活。

▲野餐Picnic提供野餐道具租借，店內還有販售飲料和輕食。

東門聚落沒有墾丁大街的喧囂，而是有如國外住宅區般悠閒風情，散步到市場採買在地食材，拎著草蓆、野餐器冊和下午茶，往台灣少數保存完整、且人可行走的城牆出發，在古老的紅磚城牆上席地而坐，享受全世界也少有的野餐體驗！

▲「野餐Picnic」主理人Venus邀請大家，來場獨一無二的恆春古城牆野餐。（圖片提供：野餐Picnic）

三月下旬還有限定版結合「半島歌謠祭」的野餐，一邊聽恆春半島獨特的歌謠，感受傳統與創新結合的感動。此外，「野餐Picnic」主理人Venus還推薦到社頂自然公園的草原或是海邊沙灘野餐，恆春半島上山下海非常方便，還有樸質的傳統文化，豐富多元。

▲「半島歌謠祭」結合傳統與創新，歌謠國寶和年輕人、小學生玩在一起。（圖片提供：半島歌謠祭）

▲人間國寶張日貴傳授音樂人Summer如何唱歌謠。（圖片提供：半島歌謠祭）

▲在社頂自然公園草原野餐，超夢幻！（圖片提供：野餐Picnic）

離社頂不遠的墾丁國家森林遊樂區，則是另一個意想不到的野餐點，而且園區現正展出南台灣珍稀植物「方舟中方舟展」，模擬恆春半島生態特色，在花榭溫室中，展出產超過50種珍貴植物，猶如方舟、南台灣瀕危植物的避難所，參加預約導覽還能看門道，一次看遍恆春半島的特殊植物。

▲墾丁國家森林遊樂區「方舟中方舟展」，一次看遍恆春半島的特殊植物。





景點資訊

野餐Picnic

地址：屏東縣恆春鎮東門路124號

電話：08-888-2697

備註：野餐採限量全預約制，店面提供少數座位現場內用，詳細規定請見臉書





地址：恆春西門廣場

時間：3月18至20日

FB：島上寫歌





地址：屏東縣恆春鎮墾丁里公園路201號

電話：08-886-1211

時間：08:00-17:00，方舟中方舟展展期至2022年5月31日止

以上防疫比照中央規定隨時調整。





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