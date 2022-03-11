恆春半島歌謠祭3/18登場 漫威電影作曲家與台北愛樂聯手演出

旅奇傳媒 / 旅奇傳媒 TR Omnimedia
半島歌謠祭將於3/18-3/20在恆春登場。　圖：屏東縣政府文化處／提供
半島歌謠祭將於3/18-3/20在恆春登場。　圖：屏東縣政府文化處／提供

【旅奇傳媒／編輯部整理】一年一度的半島歌謠祭，將在3月18日至20日在恆春西門廣場登場。屏東縣政府表示，今年半島歌謠祭五大亮點之一，19日晚上7點半登場的「半島火花」，特別邀請曾參與漫威電影的作曲家Bobby Tahouri，加入半島的自然氣息及氛圍，將恆春民謠改編為〈恆春山海交響曲〉，並由編制51人的台北愛樂管弦樂團現場演出。

其中更號召恆春半島超過20個單位、1010位在地人共同參與，在露天星空下，展開一場東西融合的音樂饗宴，將地方對傳統民謠的熱情與喜愛，齊聲傳遞給每一位觀眾。

▲半島歌謠祭將聯合在地學童將傳統歌謠融入。　圖：屏東縣政府文化處／提供
▲半島歌謠祭將聯合在地學童將傳統歌謠融入。　圖：屏東縣政府文化處／提供

「傳統」和「流行」的交流，一直都是半島歌謠祭的核心精神，將流行音樂元素與傳統老調混搭，重新演繹的歌曲保有老旋律的熟悉，更有新曲調的驚奇，今年「老調新聲」邀請到台灣知名音樂人李英宏及數字搖滾樂團大象體操，分別將民謠曲調中的「牛母伴」和「守牛調」改編，全新創作將在半島歌謠祭中首次亮相。

光影戲〈朵朵的禮物〉改編自滿州民謠及在地阿嬤的真實故事，由無獨有偶工作室劇團及半島孩童共同以現代光影戲的方式亮相；〈半島來跳舞〉將傳統歌謠融入在地聲響，由微光製造編舞家王宇光和半島媽媽們共同創作，呈現廣場舞與現代舞交融的全新火花，邀請民眾跟媽媽們一起大跳一場。

▲每年極受歡迎的「詩市集」是阿嬤的即興舞台。　圖：屏東縣政府文化處／提供
▲每年極受歡迎的「詩市集」是阿嬤的即興舞台。　圖：屏東縣政府文化處／提供

每年極受歡迎的「詩市集」是阿嬤的即興舞台，小吃歌詞入演唱，大家即可體驗傳統民謠的街頭互動感受。半島歌謠祭的活動現場不但能夠聽音樂，還有好吃好玩的市集可以逛。3月18日至20日為期三天的半島歌謠祭，在復古味濃厚的環形古城圍繞下，聯合半島在地學童、民謠傳藝師大動員，邀請民眾一同體驗老派與潮流並濟「半島歌謠祭」。

屏東縣政府文化處FB www.facebook.com/ptcultural

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

市集 小吃

延伸閱讀

半島歌謠祭3月18日登場 上千人齊聚恆春古城齊「聲」出擊

民謠融入交響樂、搖滾和爵士 恆春半島歌謠祭超乎想像

國軍再拼設立招待所 恆春鵝鑾鼻活動中心ROT案招商中

屏東縣恆春、僑勇國小校舍落成 融合在地月琴元素

相關新聞

高雄美術館隱藏版咖啡廳　日系「抱一茶屋」配質感台菜套餐美絕了

udn走跳美食／美食好芃友 特色高雄茶屋推薦！位在高雄美術館的「抱一茶屋」，是高雄步道咖啡、半九十茶屋2020年底新開的日式茶屋餐廳。以日式茶屋淺色木質加入藝術裝飾，用餐氣圍相當舒適。餐點則以雅

海底下打卡摩艾石像、美人洞賞無際藍海　屏東琉球之旅還有療癒美食

跟著 Amanda Lee 於 2021-10-29 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 5 個景點，其中包含 小琉球脆皮蛋餅 、美人洞、琉球番壽司。 IG:amanda_stw

搭大眾交通「夜宿屏東海生館」6大要點教你避雷　不開車也方便的親子旅遊

udn走跳旅遊／LUCAS阿嬤愛旅行 夜宿屏東國立海洋生物博物館（簡稱：海生館）最讓遊客頭痛的就是「交通」。地點在陌生的車城，對沒有自駕的遊客，特別是親子客會蠻多擔心。就讓阿嬤和Lucas，帶您

高雄鹽埕美食6家必吃！阿進切仔麵、小籠湯包在地人都推，爆餡麻糬&餐包超上癮

udn走跳美食／Vicky 喜歡在小吃街覓食！在台南，國華街的美食真是令人讚不絕口，在高雄，當然得在小吃居多的鹽埕區覓食嚕！想要吃飽飽，想要喝茶飲，想要買伴手禮，這裡通通有。立馬來分享阿進切

在台灣就能上月球！空拍視角看「高雄月世界」　月池如荒漠綠洲

免搭火箭也能登上月球表面！南部除了有台南大內「彩疊山」，位於高雄田寮的「月世界地景公園」亦是朝聖惡地地形的人氣亮點。而除了近距離欣賞荒涼之美，也有許多攝影好手透過空拍機捕捉下不同的視角，而全年不乾涸的

不預訂會撲空！高雄「椒鹽甜甜圈、爆餡靜岡抹茶」療癒必吃 巷弄下午茶秘境開放內用

「2022台灣燈會在高雄」因雙展區絢麗主燈、精彩無人機表演及煙火秀虜獲好口碑，成為2月超夯旅遊熱點，而搭配行程自然也不能少了朝聖必吃美食。高雄另一人氣景點駁二藝術特區附近，有處極隱密的甜甜圈專賣店，主

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。