恆春半島歌謠祭3/18登場 漫威電影作曲家與台北愛樂聯手演出

【旅奇傳媒／編輯部整理】一年一度的半島歌謠祭，將在3月18日至20日在恆春西門廣場登場。屏東縣政府表示，今年半島歌謠祭五大亮點之一，19日晚上7點半登場的「半島火花」，特別邀請曾參與漫威電影的作曲家Bobby Tahouri，加入半島的自然氣息及氛圍，將恆春民謠改編為〈恆春山海交響曲〉，並由編制51人的台北愛樂管弦樂團現場演出。

其中更號召恆春半島超過20個單位、1010位在地人共同參與，在露天星空下，展開一場東西融合的音樂饗宴，將地方對傳統民謠的熱情與喜愛，齊聲傳遞給每一位觀眾。

▲半島歌謠祭將聯合在地學童將傳統歌謠融入。 圖：屏東縣政府文化處／提供

「傳統」和「流行」的交流，一直都是半島歌謠祭的核心精神，將流行音樂元素與傳統老調混搭，重新演繹的歌曲保有老旋律的熟悉，更有新曲調的驚奇，今年「老調新聲」邀請到台灣知名音樂人李英宏及數字搖滾樂團大象體操，分別將民謠曲調中的「牛母伴」和「守牛調」改編，全新創作將在半島歌謠祭中首次亮相。

光影戲〈朵朵的禮物〉改編自滿州民謠及在地阿嬤的真實故事，由無獨有偶工作室劇團及半島孩童共同以現代光影戲的方式亮相；〈半島來跳舞〉將傳統歌謠融入在地聲響，由微光製造編舞家王宇光和半島媽媽們共同創作，呈現廣場舞與現代舞交融的全新火花，邀請民眾跟媽媽們一起大跳一場。

▲每年極受歡迎的「詩市集」是阿嬤的即興舞台。 圖：屏東縣政府文化處／提供

每年極受歡迎的「詩市集」是阿嬤的即興舞台，小吃歌詞入演唱，大家即可體驗傳統民謠的街頭互動感受。半島歌謠祭的活動現場不但能夠聽音樂，還有好吃好玩的市集可以逛。3月18日至20日為期三天的半島歌謠祭，在復古味濃厚的環形古城圍繞下，聯合半島在地學童、民謠傳藝師大動員，邀請民眾一同體驗老派與潮流並濟「半島歌謠祭」。

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