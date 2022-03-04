賞花、喝山茶、玩染蛋　2022不老春遊趣+寶來野人音樂祭 泡湯遊程免費送

春天到高雄後花園六龜親近大自然美景。 圖：高雄市政府觀光局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】春暖花開，連日暖陽為高雄六龜溫泉區帶來許久不見的旅遊人潮，正是適合家人朋友相聚出遊的好時機，讓身體感受溫泉洗滌，順遊宗教廟宇、人文古蹟、藤枝森濤等，來趟最美的高雄東九區及寶來、不老溫泉區旅遊是最佳選擇，高雄市政府觀光局表示，「不老春遊趣、寶來野人音樂祭」活動精采更包括超值優惠方案，另外泡湯還送市價800元的體驗遊程，名額有限，送完為止。

▲春暖花開，到六龜寶來泡湯剛剛好。 圖：高雄市政府觀光局／提供

觀光局這次結合六龜觀光休閒協會與東九區眾多業者，攜手推出許多精彩活動，包含不老春遊趣泡湯送遊程、野人音樂祭、業者聯合促銷、特色市集等好康活動。只要前往六龜寶來、不老溫泉區指定合作商家泡湯，就贈送市價800元的體驗遊程，包含植次染蛋DIY、手繪茶包DIY、手洗野生愛玉DIY、六龜山茶導覽解說、日作植物染方巾、植物槌染、植染粉粿等7大路線行程，適合全家大小享受自然，一起手作體驗及穿梭在陣雨樹美景，給你滿滿偽出國感，全程小旅行皆為免費，限額2000名，先搶先贏。

▲體驗植物染蛋，適合全家大小一起來。 圖：高雄市政府觀光局／提供

▲到新發社區喝山茶，享受悠閒時光。 圖：高雄市政府觀光局／提供

此外，活動也搭配舉辦「寶來野人音樂祭」，將於4月2日及4月3日晚上6點至9點，在寶來溫泉區與不老溫泉區各舉辦一場野人音樂饗宴，邀請在地的原民音樂表演團體及知名歌手，載歌載舞唱跳出屬於六龜特色的活力，HIGH爆東高山城。

「不老春遊趣、寶來野人音樂祭」活動期間即日起至4月30日止，在六龜觀光休閒協會公告合作的溫泉旅館或民宿，預定消費夜湯即能享受到多重好康，如消費夜湯享業者優惠折扣；贈送六龜精彩DIY遊程7選1，再加增在地特色小禮物一份；還有許多觀光業者的破盤優惠，希望遊客藉由7大幸福好玩遊程，放慢步伐及心靈，從心感受六龜恬淡漫遊之美。

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