快訊

烏克蘭「歐洲最大核電廠」傳遭砲擊起火 員工指真正核威脅

俄烏第二輪談判有成果 同意開設人道走廊、舉行第三輪會談

賞花、喝山茶、玩染蛋　2022不老春遊趣+寶來野人音樂祭 泡湯遊程免費送

旅奇傳媒 / 旅奇傳媒 TR Omnimedia
圖：高雄市政府觀光局／提供
圖：高雄市政府觀光局／提供

春天到高雄後花園六龜親近大自然美景。　圖：高雄市政府觀光局／提供
春天到高雄後花園六龜親近大自然美景。　圖：高雄市政府觀光局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】春暖花開，連日暖陽為高雄六龜溫泉區帶來許久不見的旅遊人潮，正是適合家人朋友相聚出遊的好時機，讓身體感受溫泉洗滌，順遊宗教廟宇、人文古蹟、藤枝森濤等，來趟最美的高雄東九區及寶來、不老溫泉區旅遊是最佳選擇，高雄市政府觀光局表示，「不老春遊趣、寶來野人音樂祭」活動精采更包括超值優惠方案，另外泡湯還送市價800元的體驗遊程，名額有限，送完為止。

▲春暖花開，到六龜寶來泡湯剛剛好。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲春暖花開，到六龜寶來泡湯剛剛好。　圖：高雄市政府觀光局／提供

觀光局這次結合六龜觀光休閒協會與東九區眾多業者，攜手推出許多精彩活動，包含不老春遊趣泡湯送遊程、野人音樂祭、業者聯合促銷、特色市集等好康活動。只要前往六龜寶來、不老溫泉區指定合作商家泡湯，就贈送市價800元的體驗遊程，包含植次染蛋DIY、手繪茶包DIY、手洗野生愛玉DIY、六龜山茶導覽解說、日作植物染方巾、植物槌染、植染粉粿等7大路線行程，適合全家大小享受自然，一起手作體驗及穿梭在陣雨樹美景，給你滿滿偽出國感，全程小旅行皆為免費，限額2000名，先搶先贏。

▲體驗植物染蛋，適合全家大小一起來。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲體驗植物染蛋，適合全家大小一起來。　圖：高雄市政府觀光局／提供

▲到新發社區喝山茶，享受悠閒時光。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲到新發社區喝山茶，享受悠閒時光。　圖：高雄市政府觀光局／提供

此外，活動也搭配舉辦「寶來野人音樂祭」，將於4月2日及4月3日晚上6點至9點，在寶來溫泉區與不老溫泉區各舉辦一場野人音樂饗宴，邀請在地的原民音樂表演團體及知名歌手，載歌載舞唱跳出屬於六龜特色的活力，HIGH爆東高山城。

「不老春遊趣、寶來野人音樂祭」活動期間即日起至4月30日止，在六龜觀光休閒協會公告合作的溫泉旅館或民宿，預定消費夜湯即能享受到多重好康，如消費夜湯享業者優惠折扣；贈送六龜精彩DIY遊程7選1，再加增在地特色小禮物一份；還有許多觀光業者的破盤優惠，希望遊客藉由7大幸福好玩遊程，放慢步伐及心靈，從心感受六龜恬淡漫遊之美。

高雄旅遊網 https://khh.travel

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

觀光 溫泉 DIY

延伸閱讀

吸引旅遊人潮 高雄六龜溫泉區辦音樂祭推優惠

「不老春遊趣 寶來野人音樂祭」泡湯享免費手作體驗

高雄SKM Park新品牌報到 MK、添好運、春水堂接連登場

推廣高市六龜山茶文化 在地協會多語種影片打造國際化遊程

相關新聞

海底下打卡摩艾石像、美人洞賞無際藍海　屏東琉球之旅還有療癒美食

跟著 Amanda Lee 於 2021-10-29 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 5 個景點，其中包含 小琉球脆皮蛋餅 、美人洞、琉球番壽司。 IG:amanda_stw

搭大眾交通「夜宿屏東海生館」6大要點教你避雷　不開車也方便的親子旅遊

udn走跳旅遊／LUCAS阿嬤愛旅行 夜宿屏東國立海洋生物博物館（簡稱：海生館）最讓遊客頭痛的就是「交通」。地點在陌生的車城，對沒有自駕的遊客，特別是親子客會蠻多擔心。就讓阿嬤和Lucas，帶您

高雄鹽埕美食6家必吃！阿進切仔麵、小籠湯包在地人都推，爆餡麻糬&餐包超上癮

udn走跳美食／Vicky 喜歡在小吃街覓食！在台南，國華街的美食真是令人讚不絕口，在高雄，當然得在小吃居多的鹽埕區覓食嚕！想要吃飽飽，想要喝茶飲，想要買伴手禮，這裡通通有。立馬來分享阿進切

在台灣就能上月球！空拍視角看「高雄月世界」　月池如荒漠綠洲

免搭火箭也能登上月球表面！南部除了有台南大內「彩疊山」，位於高雄田寮的「月世界地景公園」亦是朝聖惡地地形的人氣亮點。而除了近距離欣賞荒涼之美，也有許多攝影好手透過空拍機捕捉下不同的視角，而全年不乾涸的

不預訂會撲空！高雄「椒鹽甜甜圈、爆餡靜岡抹茶」療癒必吃 巷弄下午茶秘境開放內用

「2022台灣燈會在高雄」因雙展區絢麗主燈、精彩無人機表演及煙火秀虜獲好口碑，成為2月超夯旅遊熱點，而搭配行程自然也不能少了朝聖必吃美食。高雄另一人氣景點駁二藝術特區附近，有處極隱密的甜甜圈專賣店，主

悠游海底、在海洋秘境划獨木舟　「墾丁海上行程」由專業教練團帶你暢玩

來到墾丁旅遊，少不了的就是水上行程，不論四季都可下海遊玩，「我在墾丁天氣晴」的經典名句，讓人嚮往墾丁的沙灘、海水，還有充滿熱情的人與美麗的海景夕陽。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。