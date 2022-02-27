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不預訂會撲空！高雄「椒鹽甜甜圈、爆餡靜岡抹茶」療癒必吃 巷弄下午茶秘境開放內用

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／編輯葉穎樂攝、圖右下／兜兜圈臉書專頁
圖／編輯葉穎樂攝、圖右下／兜兜圈臉書專頁

「2022台灣燈會在高雄」因雙展區絢麗主燈、精彩無人機表演及煙火秀虜獲好口碑，成為2月超夯旅遊熱點，而搭配行程自然也不能少了朝聖必吃美食。高雄另一人氣景點駁二藝術特區附近，有處極隱密的甜甜圈專賣店，主打純手工天然酵母發酵麵團製成的甜甜圈，不僅有糖粒口味，還吃得到特色椒鹽風味，加上超過12種爆餡款，絕對是內行饕客的必訪亮點。

圖／編輯葉穎樂攝
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位於鹽埕區巷弄間的「兜兜圈」，強調採用來自紐約的麵團配方，純手工天然酵母發酵製成柔軟的甜甜圈餅皮，經典原味的迷你甜甜圈一盒4入，有糖粒、椒鹽，也可選擇半半口味，編輯激推不愛吃甜的人可嘗鮮椒鹽，一吃上癮，即便冷藏保存，灑點水微波20至30秒回溫也不失美味。

圖／編輯葉穎樂攝
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而含餡的甜甜圈每日口味以當天為準，人氣款有濃情黑巧克力、靜岡抹茶、格雷伯爵、恐龍美祿等，另有肉桂蘋果、奶酥同學、蔓越莓乳酪、芋見甜蜜芋、花生也愛麻糬，鹹食控則可嘗試咖哩起司、芋頭肉鬆，自製內餡吃了低負擔，抹茶控建議必點一咬爆餡的靜岡抹茶。除了吸睛美味的甜甜圈，《終極追殺令》Q版Leon雷諾及Mathilda瑪蒂達提袋亦是獨家打卡神器，預訂達7個品項即可免費贈，也可額外用25元加購。

圖／編輯葉穎樂攝
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由於甜甜圈品項採手工新鮮現做、每日限量，編輯實測2月上旬預訂取貨後，下午約16前到店，現場已完售，後續也有不少人都因直接造訪撲空，隔兩日再戰才成功拍到櫃檯的甜甜圈口味。但值得一提的是，店家2/19起最新正式恢復開放二樓內用區，讓更多旅人多了一處可坐下聊天休憩的咖啡廳，內用的甜甜圈還會搭配爆米花超可愛，撲空的幾率相對也會比以往低，近期造訪高雄的人可列入口袋名單預備出發囉！

圖／編輯葉穎樂攝
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圖／兜兜圈臉書專頁
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地點：高雄市鹽埕區大公路70巷6-3號
營業時間：13:00至19:00（週一二公休）

圖／編輯葉穎樂攝
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