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春天「潮遊高雄」　萌虎太空人登陸月世界 圓滾滾波波草旗津真療癒

旅奇傳媒 / 旅奇傳媒 TR Omnimedia

月世界波波草美景。　圖：高雄市政府觀光局／提供
月世界波波草美景。　圖：高雄市政府觀光局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】睽違20年的台灣燈會虎年重返高雄，衛武營、愛河灣雙主場熱鬧開場，高雄市景區也換上新裝同慶！高雄市政府觀光局特別在月世界、旗津、金獅湖種植波波草，獨特地景搭配周遭景點，營造各種療癒人心氛圍，適合全家大小一起旅遊。

▲10米高萌虎太空人，降臨月世界。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲10米高萌虎太空人，降臨月世界。　圖：高雄市政府觀光局／提供

▲猴子大王公仔，在崗山之眼賀新春。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲猴子大王公仔，在崗山之眼賀新春。　圖：高雄市政府觀光局／提供

即日起至4月5日止，更安排10米高巨型太空人降臨月世界，還有6隻人高的猴子大王公仔到崗山之眼和遊客同樂，打造風景區的全新旅遊打卡亮點。高雄田寮月世界猶如在月球的惡地地形，自去年舉辦熱氣球繫留體驗活動一票難求造成轟動後，高雄市政府觀光局新年度再次出招，在月世界玉池旁設置虎年打卡以及熱氣球裝置藝術，更有高達10公尺的巨型太空人趴在月世界山坡上，遠遠就可以看到太空人奮力攀爬登陸月世界的英姿。此外，也在月世界玉池畔種植整片波波草，從高往下看，有綠色星球在月世界地景上空的既視感，顯得夢幻又可愛，絕對是春天打卡的好地點。

▲月世界熱氣球裝置藝術。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲月世界熱氣球裝置藝術。　圖：高雄市政府觀光局／提供

▲旗津婚紗館波波草。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲旗津婚紗館波波草。　圖：高雄市政府觀光局／提供

觀光局表示，這次全新種植的波波草，採用耐旱性強的細葉七里香，在月世界的土質細心照顧也得以生長，此外在金獅湖湖濱廣場也種植球型金露花，搭配湖景非常應景可愛。另外在旗津歐風城堡風格的婚紗館前，也種植整片的千頭木麻黃，打造絕對浪漫的歐式莊園氛圍，更和鄰近的知名打卡點彩虹教堂及黃金海韻相連，讓旅客走訪一趟立刻陷入戀愛氛圍，想脫單的朋友快點安排來走一波！

觀光局也特別商請高雄在地知名潮牌－猴子大王，到崗山之眼衝人氣。這次展出6隻人高的猴子大王公仔，手牽手拿春聯跟大家拜年，更在天空廊道透明玻璃貼上各種俏皮貼紙，讓民眾能坐在離地面幾十公尺刺激的透明玻璃上和猴子大王打卡拍照！2月最後一周2/22-2/28，每日前50名購票的遊客還會再送一個虎年小提燈，快來帶限量的可愛小提燈回家吧！

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