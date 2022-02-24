串燒30元起好平價　高雄鳳山家庭式日本料理店區「山田錦 · 居」丼飯也超值

想吃日本料理、烤物串燒又擔心結帳要付很多？免驚啦，有時候轉到巷子裡，很能找到好吃又不貴的美食處耶，當天與朋友相約聚餐，吃過飯後與老闆聊天，因為他初期創業，巷弄租金較便宜，所以把省下的店租金後，更可以將價格回饋到我們消費者身上，鳳山區文德國小附近，八德路上這家巷子內的山田錦 · 居，無論丼飯、生魚片、烤物、串燒價格很親民耶（推）熊熊短短一週內已經吃兩次了，然而因為山田錦居，店內的座位數較少，建議先提前訂位嘿，熊熊把，賀呷又不貴的推薦懂吃又想吃美食又在乎高ＣＰ值的您。

山田錦 · 居地點

Ｇｏｏｇｌｅ導航請設定：高雄市鳳山區八德路296巷17號（點我打開谷哥地圖）

山田錦 · 居菜單

山田錦 · 居影片

山田錦 · 居食記

咦？是看熊熊親切還是看老公體格壯，像壞人？怎麼才剛點單後就送我們一人一碗鮭魚豆腐味增湯哩？？哈～才不是勒，是每桌都有啦，用碗熱湯交朋友，暖和一下冬天剛下班後的胃（真好，謝謝老闆招待）

日式拌雞絲 （１５０元）

歹事不是如同表面想像的，一開始光看價錢以為很貴，啊不就是我也都會的涼拌雞絲而已？可是當入口後，狠狠打了自己一巴掌（拍拍）

這雞胸肉怎能那麼嫩？？完全沒有印象中柴口的不舒服感，微辣一咪咪的酸好開胃呀（真想喝杯冰啤酒，可惜當天身體不適合＞＜）

老闆老闆，借問一下嘿，為啥你家的雞絲那麼好吃？？？

哈～原來是採用比較貴的舒肥雞啦（難怪嫩的很可以）而且因為加入了師傅自己調的油醋和風醬，上桌後灑下增色又增味的香辣粉，齁齁～賀呷尬很涮嘴。

明太子山藥 （二本／７０元）

帶皮烤的山藥挺好吃的，而且每一塊的日本山藥厚度，目測１～２公分之間，厚厚口感搭著調的夠味明太子醬，清脆又好吃，建議是必點的前菜。

初見燒肉丼（１２０元）

這碗使用台灣豬五花的丼飯很超值耶，如果只是想簡單吃飽就好，必點還附上黑豆＋裙帶絲＋百香木瓜，三樣小菜的這碗，有開胃菜吃又有剛剛那碗鮭魚豆腐味增湯喝，再多扒幾口有醬香味的白飯與肉汁和香氣都迷人的豬五花肉片後，深深覺得，對於肉控的老公來說，大口吃肉大口吃飯，一解整天的疲憊，再好不過（推）。

天津海鮮丼（１２０元）

媽咪我好餓好餓啦～～天津海鮮丼神救援推薦，嗯～嘴巴一邊吃一邊打字寫下心情的說，蟹味棒＋鮭魚肚＋鮪魚與甜甜芡汁的完美黃金比例，吃完只有兩個字（爽快）咕嚕咕嚕肚子餓的叫聲都可以停止了，同時這道也是熊吃完回家後很想念的食物之一，二訪完全不帶相機出門，一上桌馬上狂扒狂吃，好過癮。

日本燒牡蠣 （二本／２５０元）

一分錢一分貨大力分享給懂吃的您，大大肥肥的牡蠣，光是聽到日本宮城來的就知道品質一級棒，絕對不是因為熊哈日（我也哈韓呀）可是日本的生牡蠣就是尺寸比韓國還要大而且無腥味，台灣的蚵仔雖然也新鮮，但是環境與水質就是無法讓牡蠣成長到這麼大，每次愛吃殼類的老公只要去日式居酒屋看到烤牡蠣的選項都必吃，當然我們也遇過雷，然而當天在山田錦 · 居吃到的日本燒牡蠣，讓我們夫妻一致認為無腥味之外，師傅又會烤，熟度剛剛好的，咬下飽滿的蚵肉瞬間，牡蠣湯汁溢出在嘴裡，ｗｏｏ～推薦大家一定要趁熱吃吃看，感受一下大海恩賜的極致美味。

朝鮮馬鮫魚（一本／３５０元）

馬鮫魚是啥？沒看過也沒吃過，不然點一份吃吃看好了，由於剛剛那份日本燒牡蠣給了我們無比信心，相信山田錦 · 居能端出好料來，不然身為澎湖小孩的熊，對於烤魚可是很挑嘴呢！

外表看似土魠魚，但是肉質更為細緻，而且油脂感更豐富，即使我們拍照後才吃，魚肉仍能保有肉汁，而且夠青就無須再多調味，一點點的椒鹽＋海苔粉提味就好吃到非常，或者也能沾附些唐辛香辣粉，讓一咪咪的辣反而襯托出魚肉的鮮甜，來～推薦老饕必吃。

深海帆立貝 （一本／６５元）青甜椒 （一本／３０元）杏鮑菇 （一本／３０元）

喜歡一口串燒配一口冰啤酒，那就是下班後夜晚最適合解壓的方式了，師傅的功力有沒有到位，點幾串吃吃看就知道；吃了太多肉肉想來點清爽的，烤青甜椒＋烤杏鮑菇的組合建議點來搭配，火侯準確的讓蔬菜仍能保有汁液，還有那顆顆飽滿的深海帆立貝，咬下去那充滿海鮮的鮮甜甘美，只能過癮來形容了。

秘製雞腿串 （一本／５５元）厚切牛肉串（一本／５５元）

烤雞腿串，軟嫩及油脂的滋味，一切都是恰到好處。夠厚才有咬肉的痛快感，不走軟嫩路線的厚切牛肉串，對於非牛不可的老公來說，愛死了它濃濃的肉味，他說牛肉就是這樣才好吃。

風味炸蝦球 （五本／１００元）

不像台式鳳梨蝦球那麼大顆，一次吃一顆，剛好的試口度，Hen適合當下酒菜的炸蝦球，酥脆到不要不要的口感，涮嘴到不行。

炭燒豬肋排（十本／３５０元）

豬肋排很看人烤耶，烤過頭肉汁就消失也會柴口，但是這間山田錦 · 居的廚師真有功夫，豬肋排多汁又入味，一根根啃咬著，讓熊不禁吮指回味，而且這訂價ＣＰ值很高，它也是熊熊二訪又再吃的名單之一，當天完全不拍照的大快朵頤吃著（爽）。

日式唐揚雞（１５０公克／１５０元）

它有著台式的外表，卻有著日式的內在，日本人的炸雞是不醃漬的，純粹靠麵衣的調味，這樣才能吃出雞肉原始風味；

外層是台灣做法，番薯粉的顆粒酥脆感，內層的雞肉柔嫩，雖然不是很日本，但也算山田錦 · 居的特色吧？

極上藍鰭鮪盛合（６片４８０元）

才剛剛結束春節連假很憂鬱？那麼需要用真正好吃的美食來療癒一下空虛的幼小心靈（淚奔）

油花豐富、均勻的黑鮪魚中腹肉部位，光看就美美的很誘發口水，身為專業吃貨，非常坦白說，能只用一片８０元價格就吃到這等級的黑鮪魚肉實在超值，油脂香氣十足、一口吃下幸福滋味整個在嘴裡蔓延著，而且黑鮪魚特有的細筋又充滿咀嚼口感，老饕就愛這一味。

山田錦 · 居

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電話：0989 202 231

住址：高雄市鳳山區八德路296巷17號

營業時間：丼飯供應12:00-21:00

炸物.烤物17:00-00:00

01:00(最後用餐時間)

文章來源：貪吃鬼熊熊－美食/攝影/旅遊 FB：貪吃鬼熊熊 旅遊/美食/攝影

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