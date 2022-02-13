抬頭低頭都是天空！衛武營隱藏版「玻璃露台秘境」美翻　高雄人都不一定懂

「2022台灣燈會在高雄」日前出動1500台無人機，點亮愛河星空的展演令人震撼連連，而另一展區則座落城市秘境「衛武營」。除了有夜間會變得璀璨的中央燈區，今天編輯要與大家分享的是隱身館內的夢幻亮點，透天的露台搭配涼風習習超療癒，還能體驗踩在雲端上的感覺，讓人忍不住想賴上一整天。

圖／衛武營官網 圖／編輯葉穎樂攝

位於高雄市鳳山區的「衛武營國家藝術文化中心」絕美流線外型、融合環境的開放性曲面建築，讓人得以自由穿梭每個地點，而這處隱藏版景點位於三樓的樹冠大廳，戲劇院、表演廳、音樂廳附近都各有一座「樹冠露台」，純白色系的露台結合透明玻璃門窗，里外都飄仙氣。

圖／編輯葉穎樂攝

實際走入露台內，角落設有獨特造型的圓凳可以休憩，而露天的空間讓人近距離獨享藍天白雲，超適合坐著放空耍廢一整天。這裡更吸睛的莫過於地上規劃了一區九格玻璃，走近即可賞見倒影在玻璃的晴天美景，抬頭低頭都是天空超驚艷，通透的空間採光極佳，微風加持沁涼愜意，每個站點都是一處打卡亮點，隨拍隨美。

圖／編輯葉穎樂攝 圖／編輯葉穎樂攝

值得一提的是，館內也設有許多互動式體驗，像是感應手勢即可親自繪畫屬於自己的生命之樹，往前走即有完成的作品進入展區，另一邊則有一整排服裝設計作品，只要開啟閃光燈即可看見模特兒不一樣的風貌，加上戶外猶如樹穴的榕樹廣場，美學、藝術感兼具，近期造訪高雄賞燈會前，將這裡列入白天必逛清單之一絕對不會失望。

圖／編輯葉穎樂攝 圖／編輯葉穎樂攝

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