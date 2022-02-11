每日屏東里港直送 在高雄市區大啖「蝦搞活蝦料理」當日售完不隔夜
在高雄新興市區內，「蝦搞活蝦海鮮餐廳」鄰近高雄火車站，主打多樣活蝦、生猛海鮮料理，讓你不用千里迢迢跑到海港就能享到鮮美海鮮。專業搞蝦不瞎搞，來自台北擁有10年料理活蝦資歷的主廚南飄到高雄，秉持「用心做到最好」的態度為高雄民眾呈現道道精艷的料理。
貼心的老闆將蝦子先去殼，接著用店家特製鹹蛋金沙醬大火拌炒，炒到蝦子被裹上一層金裟後起鍋。泰國蝦口感扎實Q彈且鹹香，金沙醬汁完全入味，大口咬下蝦頭，醬汁與蝦膏在味蕾上彼此交織，難以言喻的美味。
嚴選北海道干貝絲XO醬，鮮甜XO醬依附在每條粗麵條上，彈牙有勁的麵線伴隨著干貝絲海鮮醬的香氣在口中越嚼越香，且份量十足絕對能讓你飽餐一頓。
老闆選用美國Prime等級翼板牛，肉質軟嫩且具有超高彈性。使用奶油和胡椒快炒過後，大口咬下，香甜肉汁瞬間爆出散發濃厚香氣。愛吃肉的朋友千萬別錯過！
毫不手軟加入超多蒜頭及大塊雞肉、大顆蛤蠣一同熬煮，淺嚐一口清透的湯頭，雞肉與蛤蠣的鮮甜伴隨著蒜香入喉，口感圓潤滑順且毫不油膩，口口都能感受的到海陸的鮮甜在嘴中迴盪。雞肉雖然經過長時間燉煮，但細細品嚐後發現，肉質仍然軟嫩且相當彈牙。
店家地址：高雄市新興區中山一路270號
店家電話：07－236－0909
營業時間：17：00～02：00
粉絲專頁： https://bit.ly/3qvQ7MM
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