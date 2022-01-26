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水舞燈光秀、漂浮太空人！「2022屏東燈節」萬年溪燈區搶先看 變身奇幻世界

旅奇傳媒 / 旅奇傳媒 TR Omnimedia

【旅奇傳媒/編輯部報導】屏東綵燈節自2017年起每年以不同主題妝點萬年溪畔，今年更名為「屏東燈節」，首度結合屏東市三大燈區「縣民公園」、「萬年溪畔」及「勝利星村」，共計48組不同的主題與燈飾，以年味、童趣及科技作為主題，期望透過燈飾串聯將屏東變成藝術景點，讓民眾來到屏東不僅僅只是賞燈，同時享受城市漫活氛圍，更帶來深入的感動與體驗！

▲屏東縣長潘孟安與小小太空員們悠遊萬年溪燈區。　圖：屏東縣政府傳播暨國際事務處／提供
▲屏東縣長潘孟安與小小太空員們悠遊萬年溪燈區。　圖：屏東縣政府傳播暨國際事務處／提供

▲2022屏東燈節展現年味、祈願、繽紛童趣與科技，大小朋友都喜歡。　圖：屏東縣政府傳播暨國際事務處／提供
▲2022屏東燈節展現年味、祈願、繽紛童趣與科技，大小朋友都喜歡。　圖：屏東縣政府傳播暨國際事務處／提供

屏東縣長潘孟安前往探訪萬年溪燈區，由燈光與音樂交織而成的水舞燈光秀相當吸睛，還有屏東縣吉祥物蔥寶釣大鮪魚，與一群小小太空員啟動太空梭，象徵夢想升空，眾多因地制宜、多樣化的燈飾，讓現場的大小朋友們一飽眼福屏東燈節的魅力。

「只有親身走入探訪，才能真正感受到屏東燈節的魅力」，縣長潘孟安表示，今年縣府結合年味、祈願、繽紛童趣與科技，讓大小朋友來到現場都能感受到屏東燈節的與眾不同。除靜態展示外，更於萬年溪及復興公園加入動態燈飾及水舞燈光秀展演，每當夜晚燈亮起，邀請民眾一起帶著童趣與奇幻的想像力捕捉絢麗、歡樂的造型燈飾！

▲屏東燈節萬年溪燈區水舞燈光秀，絢爛奪目。　圖：屏東縣政府傳播暨國際事務處／提供
▲屏東燈節萬年溪燈區水舞燈光秀，絢爛奪目。　圖：屏東縣政府傳播暨國際事務處／提供

萬年溪燈區今年更延伸至「復興公園」及「萬年公園」，設置絢麗的造型燈飾共計22組，除了靜態燈飾展出外，更於「萬年溪」及「復興公園」分別加入太空梭-夢想升空及水舞燈光秀展演，以增加活動精彩度，另外大家熟悉的屏東六本木，今年規劃路段為仁愛路口起至棒球路口止，分別以水藍、檸檬黃、水粉及玫瑰金4種色彩分區段妝點，將萬年溪打造的既耀眼又奪目。

為完成童年的夢想，特別將萬年溪景觀橋變成一道劃破星空的銀河，加上失去動力的太空人漂浮在浩瀚宇宙中，準備搭上動力機械的太空梭，搭配燈光、煙霧及音效，宛如太空梭一飛沖天的模樣，搭載著大家夢想升空，迎向美好的未來。自點燈後每日半點展演一次，歡迎大家一同來體會夢想升空的感動。

「復興公園」改造後在萬年溪設置橡皮壩以調整水位、藉由生態工法改善水質，扮演都市之肺的重要角色，另外運用大面積水域拉近民眾與水之間的距離，加上大量林蔭植栽，在公園內休閒散步時光，有如走進「水岸森林」般愜意浪漫，因此利用「復興公園」優勢，特別加入水舞燈光秀展演，本次水舞展演以水上無人機（城市起飛）造型為設計概念，四個角為螺旋槳，中心圓為主體，營造五環水景，加上獨家水煙火噴頭技術，是台灣未曾有過的創新演出。

另外，水舞音樂以「希望、祈願、讚嘆」為主軸，由台灣水舞大師謝明勳總監，量身訂做創作編曲，在變化中求取結構力量的平衡，以不同節奏、不同造型旋律的分佈比例，以達融洽、和諧的效果，將水舞及音樂融為一體，讓3D水舞的動態美發揮的淋漓盡致。

展演時間自點燈後，平日整點展演一次，假日（包含春節連假）半點展演一次，搭配環湖燈光秀，每次展出時間約9分鐘，歡迎大家過年走春時，一定要來參加這場視覺及聽覺的饗宴。

屏東燈節萬年溪燈區，以燈飾串聯打造屏東藝術景點。　圖：屏東縣政府傳播暨國際事務處／提供
屏東燈節萬年溪燈區，以燈飾串聯打造屏東藝術景點。　圖：屏東縣政府傳播暨國際事務處／提供

「2022屏東燈節」將在21日晚間6點在縣民公園正式點燈，點燈當天在主燈旁發送可愛的「如虎添翼小提燈」、「虎虎生風小風車」及「屏安幸福紅包袋」，歡迎大家來縣民公園賞燈同樂，活動詳情請上屏東縣政府官網、屏東縣政府傳播暨國際事務處臉書或活動官網（https://www.amazing-pingtung.com/2022ptlf）查詢。

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