９公尺洋蔥溜滑梯！ 全國首座「洋蔥大福遊樂園」在世界最大土地公廟旁
到屏東不再只有玩墾丁！ 全國首座「洋蔥大福遊樂園」，座落在世界最大土地公廟旁，屏東縣縣長潘孟安提及，富有屏東車城特色的遊戲場動工，預計今年6月底完工，力邀大家參拜進香完記得來玩！
想到車城，一定會想到洋蔥跟福安宮，「洋蔥大福遊樂園」就在屏東縣車城鄉福安宮後方，面積近5,000平方公尺，以在地特產洋蔥設計，打造了9公尺高的洋蔥大福溜滑梯、大吉大利籤詩橋、祈福廣場、高空步道、親子同樂鞦韆，還有蟲洞攀爬網、勇者闖關遊戲區、大樹休憩亭、環形活動空間、等遊憩設施。
未來玩屏東不只能遊山玩水，結合落山風洋蔥、福安宮信仰還有綠豆蒜名產，從幼到老都能進來體驗全國獨一無二的特色遊樂園，更能讓帶孩子們好好放電、打卡拍照啦！
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