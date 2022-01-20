９公尺洋蔥溜滑梯！ 全國首座「洋蔥大福遊樂園」在世界最大土地公廟旁

馬祖人的過年從初一的馬祖境天后宮搶頭香開始，一直到元宵節前後四鄉五島全境都有的擺暝，各鄉各村不同期間都有精彩活動，處處年味十足。坐落於南竿馬祖村，馬祖境天后宮（又稱馬港天后宮）屹立至今已超過200多年歷史，這間馬祖香火最鼎盛、也最氣派的廟宇，細緻的石刻龍柱、藻井，以及諸多繁複的雕刻藝術，無論內外都無比華麗氣派。過年期間遊訪馬祖，也不妨參拜全世界最高的媽祖巨神像、鑽個媽祖神轎祈福坑道，為新春帶來滿滿的喜氣。

2022-01-19 09:00