春節來高雄！ 6米高金獅寶寶可愛拜年 必遊「金獅湖風景區+10大景點」

金獅湖6米金獅寶寶及蝴蝶造型燈。 圖：高雄市政府觀光局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】迎來熱鬧的虎年，快來高雄著名景區金獅湖找金獅虎！高雄市政府觀光局特地設置「金獅湖的金獅虎-金獅寶寶過新年」，高達6米又可愛的金獅寶寶，戴上老虎頭飾就矗立在蝴蝶園廣場旁邊等你來找他！此外金獅湖風景區十大景點，也歡迎大家過年一起來尋幽訪勝。

▲金獅湖6米金獅寶寶。 圖：高雄市政府觀光局／提供

金獅湖蝴蝶園為全台灣最大的溫室蝴蝶園，蝴蝶種類豐富多達30多種，成蝶數量最高曾達350隻，挑高的空間加上豐富蜜源植物與流水，已成為蝴蝶溫室，翩翩飛舞種類繁多的蝴蝶，一直以來都是小朋友戶外教學的最佳景點，是高雄市區生態旅遊好去處。這次除了可愛的金獅寶寶，廣場正中央也有蝴蝶纏繞的造型燈作搭配。而以蝴蝶意象設計的廣場，在蝴蝶翅膀上裝設各種不同顏色的LED燈，讓夜晚的蝴蝶園增添了許多色彩。

▲金獅湖蝴蝶。 圖：高雄市政府觀光局／提供

▲金獅湖蝴蝶園是全台最大的溫室蝴蝶園。 圖：高雄市政府觀光局／提供

金獅湖風景區為高雄熱門經典觀光勝地，為了讓民眾深度旅遊再次感受金獅湖的魅力，高雄市政府觀光局特別介紹金獅湖風景區十大景點：

1.全台最大網室蝴蝶園

2.3D地景彩繪及大理石毛毛蟲模型

3.金獅湖橋燈光水舞秀

4.金獅湖保安宮

5.金獅湖道德院

6.獅山

7.三座巨型金獅與兩百零六座石獅

8.高雄唯一水上圖書館

9. 金澄雙湖自行車路線

10.金獅湖落羽松。

再加上過年期間限定的金獅寶寶造型主題燈，絕對是過年期間慶過年的絕佳去處！

▲金獅湖蝴蝶園大理石毛毛蟲模型。 圖：高雄市政府觀光局／提供

蝴蝶館外的「3D地景彩繪及大理石毛毛蟲模型」，可互動的地景藝術與大理石毛毛蟲模型好拍又好玩。「金獅湖橋燈光水舞秀」每天下午4點至晚上9點，整點各有一場10分鐘展演。香火鼎盛的「金獅湖保安宮」與全國最大的道教「金獅湖道德院」歷史悠久，可細細品味廟宇內彩繪和精細雕刻。

想看金獅湖的獅子，南側山丘有一座像一頭伏獅的「獅山」，獅山海拔僅37公尺，設置許多登山步道，可健行至山頂總覽整片金獅湖湖色風貌。還有「三座巨型金獅與兩百零六座石獅」，金獅湖湖畔的金色巨大石獅與保安宮廟外有一座仿盧溝橋的石橋，共有兩百零六座和盧溝橋上相同的石獅，都是找尋獅子的拍照點。

▲高雄唯一水上圖書館。 圖：高雄市政府觀光局／提供

▲落羽松及湖畔水鳥。 圖：高雄市政府觀光局／提供

逛累了可以到「高雄唯一水上圖書館」 吹吹冷氣看看湖景，位在金獅湖東側的金獅湖圖書館就建在湖上，不僅能在湖面上看書，還能遠眺整片湖光山色美景。最後可順著2021全台自行車道推薦的「金澄雙湖自行車路線」騎乘單車輕鬆暢遊金獅湖、澄清湖及鳥松濕地北高雄夜間觀光金三角，另外秋冬季節限定的「金獅湖落羽松」也絕對不能錯過。

相關景點遊程資訊可上高雄旅遊網查詢：https://khh.travel/

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