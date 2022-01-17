在地人的愛店！ 澎湖美食「花媽軟骨豬肉麵」 不吃牛的人一試就成老主顧

靠近澎湖科技大學，位在馬公市光復路上「花媽軟骨豬肉麵」是在地人非常喜歡的麵食館，以「豬肉」為主要食材進行烹調，提供不吃牛肉的人更多美食料理，不僅色香味俱全，用料也非常實在，用餐環境整潔乾淨，還有可愛的店狗「妞妞」歡迎貴客的到來！

老闆娘表示，當初會開店是因為老闆娘的婆婆不吃牛，又想嘗試看看牛肉的口感，想要盡一份孝心的老闆娘便突發奇想選擇用豬肉去製作出類似牛肉口感的餐點。嘗試一段時間後，發現其實很多澎湖在地人都不吃牛肉，後來才開了這間店，讓不吃牛肉的人多了間店可以選擇，開業多年，不僅累積許多老主顧，也成為澎科大的學生必吃美食之一。

一經過店門口，用豚骨熬製的高湯香氣撲鼻，讓人迫不急待想快點進去點餐。

蔥燒豬軟骨麵（粗麵條）

喝下第一口湯時，舌尖充分感受到湯頭的鮮甜，蔥末點綴著豬軟骨的味道，就連本來害怕豬肉腥味而不吃豬肉的人都不怕這道餐點，喜歡吃軟骨或是骨邊肉的人先來這碗就對了。

番茄腱肉麵（粗麵條）

番茄腱肉麵是老闆娘為了不吃牛肉但愛吃番茄酸甜口感的客人所研發，想讓大家可以體驗彷彿在吃番茄牛肉麵般，選用豬嘴巴兩側的嘴邊肉來替代牛肉所擁有的嚼感，口感吃起來較有嚼勁，且油脂不多，吃到最後並不會讓人感覺到膩口。

主要以番茄、新鮮蔬果為底，再加入中藥材熬湯，湯頭變得更有層次了，麵體旁還加了一大匙的新鮮番茄泥，番茄泥是老闆娘每天使用新鮮的番茄現磨成泥，沒有添加任何的人工添加劑，自然的番茄紅，加入青蔥點綴，看起來非常的美味，也讓香氣更有層次。

綜合水餃（高麗菜與韭菜）

如果想同時吃到高麗菜與韭菜兩種口味的你，可以選擇這道綜合水餃。

老闆娘在包料時可是絲毫不手軟，這兩種口味的水餃皮薄餡料飽滿，一口就可以吃到滿滿的餡料，無論是韭菜或是高麗菜水餃內餡，菜與肉的比例都調配得恰到好處，嚐起來都很鮮甜，不會讓人因為吃多而容易感到膩口。

綜合手工水餃

手工製作的水餃皮吃起來Q彈，如果愛吃辣的人，記得加上一匙老闆娘的手工辣椒醬，手工辣椒的香味十足，辣度也很夠，有股讓人一口接著一口把水餃吃下肚的魔力。

麻醬乾麵（粗麵條）

麻醬乾麵的口味與外面賣的不太一樣，這道餐點加入了老闆娘的小巧思，別於普遍店面的麻醬帶有些微苦味，花媽軟骨豬肉麵的麻醬麵反倒帶點甜甜滋味，想嘗試與眾不同的麻醬乾麵，你可別錯過。

另外，如果不喜歡重口味的朋友，可以參考老闆娘建議的調味：一小匙的烏醋加一點自製的辣椒來綜合麻醬麵的味道，裡頭搭配的榨菜咬起來清脆的感覺與小黃瓜極為相似，整道餐點吃起來非常爽口。

花媽軟骨豬肉麵

店家地址：澎湖縣馬公市光復路181號

店家電話：06-69261215

營業時間：11:00 ～14:30 / 17:00 ～21:00 （週日休息）

粉絲專頁： https://bit.ly/3BQHX5p





延伸閱讀>>澎湖美食｜古早味筒仔米糕，銅板美食在地好滋味！

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」