百萬海景入袋！2022親子旅遊「高雄最美海港餐廳」吃美食好愜意

高雄人看看你的城市，海音館、高低塔、海豚步道、珊瑚礁裙、鯨魚堤岸

我們在高雄散步旅遊中，大手牽小手一起玩樂高雄、海港美景盡收眼地，放鬆愜意度過！高雄流行音樂中心美食餐廳、親子餐廳推薦，還可以慵懶小酌放空欣賞高雄海港之美。

從跨年到高雄燈會，整個燈會的設計裝置都環繞在高雄海港周圍，高雄海音中心也曾為熱點，假日很多旅客、親子客群都來遊玩，可以搭乘高雄輕軌到光榮碼頭站逛數字碼頭、享受高雄最美愜意的百萬海景。

漫步高雄海港，或者騎單車環遊高雄港，感受高雄的好天氣、無敵海港美景。

很多朋友詢問高雄流行音樂中心附近是否有餐廳、餐酒館、親子餐廳，推薦這家可以全家人一起來的福記親子咖啡餐酒館​，讓爸爸媽媽可以好好休憩、小朋友可以放電的景觀餐廳，就在光榮碼頭。

下午時段亦可來放鬆，約會～～～晚上很多情侶來約會唷！漫步高雄流行音樂中心。

走樓梯到二樓，就可以看到福記親子咖啡餐酒館​。2022親子旅遊就來高雄好好玩樂，新熱點、一定不能錯過的海音中心。吃飯用餐、喝咖啡放空、輕食餐點、牛肉麵麵、蓋飯、炸物、啤酒、調酒、甜點蛋糕等等美食都有。

海豚 04館 去海島啦 | 福記親子咖啡餐酒館

玩累了想找個地方休息、吃飯，首選福記親子咖啡餐酒館，不用再奔跑到外面覓食，全家大小胃口都能滿足。外面也有放置菜單可以查看，旅客都很喜歡到高雄吃牛肉麵，自家熬煮的三種湯頭牛肉麵食，溫暖滋味。

寬敞明亮的舒適環境，白天到夜晚都能欣賞不同的高雄海港景緻。

餐廳內也有販售茶水、汽水、啤酒、甜點、咖啡，下午時段很適合來放空，很多旅客都會騎單車來這邊拍照、躲太陽休憩。專門為旅客打造的景觀餐廳，甜點、肉桂捲、咖啡飲品都有。

免收服務費、茶水免費飲用。

從室內可以看到高雄流行音樂中心、珊瑚礁裙造型屋頂。

餐廳內還有提供兒童遊戲區，讓爸媽可以稍微喘口氣休息。

外面陽光相當的炙熱，室內冷氣很強、相當舒服。

充氣滑梯限6歲以下、體重未滿20公斤的孩童使用

充氣滑梯開放時間：12:00~13:00、15:00~16:30、18:00~20:00

室內有舒適的冷氣，可以親子旅遊放鬆、用餐、親子餐廳。

陽光相當明亮舒服，可以幫寶貝、孩子紀錄許多生活美好的照片。

餐廳亦有廁所可以使用唷！相當方便～

可以先找位置，再到櫃檯點餐、結帳。

福記 親子咖啡、餐酒館 菜單與價目 (無需服務費)

自家烘培咖啡，還可以趁這個休憩的時段可以小酌放鬆。

(未成年請勿飲酒，喝酒不開車)

黑奶奶、摩卡拿鐵、英式奶茶

黑奶奶則是黑糖炙燒，帶有奶茶柔和香氣韻味。摩卡拿鐵帶有中烘培咖啡香，自家烘的咖啡豆唷~搭配統一鮮乳調配，帶綿密奶泡，相當醒腦好喝。

英式奶茶

茶香韻味相當舒服，保有茶香風味，鮮乳柔和調配出異國風味，當下午茶配甜點蛋糕也很搭。

Monbana 可可拿鐵、芝麻咖啡拿鐵

熱飲的杯子好有質感，整個握在手上很溫暖、讓手心都熱呼呼。Monbana 可可拿鐵深受女生、孩子喜歡，帶有巧克力甜味卻不擔心甜膩，保有可可香甜濃郁滋味，天冷的時候來上一杯好溫暖。

芝麻咖啡拿鐵

獨特風味，使用黑芝麻調配、帶出芝麻香氣，柔順口感引出咖啡香氣，微微甜度讓口腔都是芝麻香氣、越喝越喜歡。

下午時段亦有供應飲料、甜點，享受戶外療癒景色、聊天哈啦。

紅燒牛筋肉拉麵 (原湯牛肉麵)

主廚秘製的紅燒牛筋肉拉麵，自家熬煮湯頭、讓紅燒湯頭很濃郁帶有川味辣度，辣度散去很快，讓味蕾瞬間開啟，很香醇湯頭好好喝。

來高雄旅遊，很多朋友都愛吃牛肉麵，可以這品嚐秘製牛肉麵，三款湯頭可挑選，特別搭配精選的日式中細拉麵，麵條保有Q度口感。

牛筋肉切很大塊，燉煮到軟嫩、帶有筋的軟嫩口感。

會搭配三樣特製小菜。

紅燒湯頭相當濃郁，整個讓麵條很夠味~湯頭會忍不住一口接一口。

拉麵好吃彈牙，整個帶入紅燒湯頭與層次辣度，讓湯頭尾韻相當舒服。

唐揚雞腿丼飯

也有蓋飯、丼飯、咖哩飯可以挑選，大人小孩都愛吃唐揚雞腿丼飯，招牌首選。

使用新鮮雞腿肉秘製，製作出日式風味的唐揚雞，米飯上面淋上壽喜燒甘甜醬汁，讓米飯更加可口開胃、帶甜味，讓孩子都不挑食愛吃。

油炸酥脆、焦香氣味，咬下帶出雞肉的肉汁，軟嫩可口~小孩子都會搶食吃。

飯都會搭配一碗湯品，每天都會隨機供應，當天喝到蘿蔔湯，甘甜順口裡面還有蘿蔔丁。

咖哩豬排飯

咖哩也是主廚自家熬煮，帶有日式甘甜香氣、保有蔬菜清甜不死鹹，一整塊炸豬排熱呼呼蓋上，推薦給愛吃咖哩的朋友。

咖哩不擔心有辣度，小朋友也可以一起享用，厚切豬排，扎實口感、保有豬肉本身甜味，咖哩醬整個讓豬排更加夠味唷~

遊逛高雄，可以輕鬆看海港之美、遙望高雄流行音樂中心，搭輕軌即可抵達！還能享受美食、悠哉放鬆。

調酒師創意特調

全家放鬆，爸媽也可以稍微放鬆~輕鬆小酌，現場很多年輕朋友也會來小酌放空，晚上很適合約會唷!漫步在高流好浪漫~紅酒搭配威士忌基底，引出層次酒香。

(未成年請勿飲酒，喝酒不開車)

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

夢幻海洋

使用藍柑橘調配的夢幻海洋，搭配自家烘烤的橙香果乾，讓每一口層次風味不同，海洋色澤相當有度假風。

(未成年請勿飲酒，喝酒不開車)

吃飯順便小酌放鬆，享受旅途的美好。

炸物拼盤

炸物、炸物拼盤都是最搶手的美食，炸物拼盤有兩塊炸雞、雞塊、洋蔥圈、薯條、蝦餅。

熱呼呼燙口酥脆，炸雞保有肉汁，酥脆有層次~洋蔥圈、薯條都是熱銷搶食，讓孩子最不挑食的美味。

肉桂捲

自家製作的肉桂捲，肉桂控必吃，一端上來都是肉桂香瀰漫，烤過整個香氣更渾厚，酥脆口感、肉桂香甜，相當好吃，搭配咖啡或者英式奶茶都很搭。

高鈣起司(湯種厚片)

軟綿帶濕潤度的湯種吐司，自家調配香甜高鈣起司，口感很軟綿，鹹中帶甜味交疊，厚片吐司超好吃。

高雄流行音樂中心的景觀餐廳、親子餐廳、餐酒館，就在福記。

靠近光榮碼頭輕軌站，位置剛好於新田路底唷！中午就營業了～～～

好康：平日預定95折

福記 親子餐廳、餐酒館(海豚 04館 去海島啦 | 福記親子咖啡餐酒館​)限定到2/28日

位置：高雄輕軌 光榮碼頭站(新田路到底，景觀餐廳)

營業時間：11:00~21:00​​(週一到週五)、11:00~24:00​​(週六、週日)

文章來源：跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活 FB：跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

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※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康