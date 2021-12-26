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全屏東最高的鄉鎮！漫遊南臺灣霧台神山仙境、吃部落美食

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從產地到餐多，大啖魯凱族傳統美食。　圖：茂林國家風景區管理處／提供
從產地到餐多，大啖魯凱族傳統美食。　圖：茂林國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】雲霧繚繞的美麗仙境，是來到霧台鄉第一感受，而神山部落正如其名因為位處中央山脈，平均海拔在800公尺以上，所以成了全屏東最高的鄉鎮，還有個充滿傳說的美麗的名稱「月亮部落」。居住此地的居民主要是魯凱族人，所以部落裡可見許多魯凱族風格的建築，在神山部落不僅可以體驗當地文化還能自己動手做部落美食。

來到神山部落裡最流行的旅遊方式，遊客可在老師的帶領下，親自走進田間採收當令食材如山芋頭、南瓜、龍鬚菜、紅藜、甲酸漿葉等，同時認識各種食材的特性，之後再將食材製作成當天的午餐或甜點，邊玩邊做、邊做邊吃，過程相當有趣。神山部落發展協會理事長劉美英表示，部落廚藝學堂希望傳承魯凱族的傳統美食，從產地種植到餐桌都來自部落，食堂也希望號召部落青年返鄉發揚魯凱族的美食文化，並推廣部落觀光旅遊。

▲霧台基督長老教會。　圖：shutterstock／來源
▲霧台基督長老教會。　圖：shutterstock／來源

神山部落，處處可見代表魯凱族的百步蛇、百合、陶甕等圖騰意象，就連街屋建築、巷弄階梯等，也多使用石板來建構，岩板巷裡，有著由村民齊力純手工合力打造的基督長老教會，耗費三年時間，以石板、巨石為材料，並採用魯凱族傳統建築工法打造。教堂內擁有高達八公尺、亞洲最高的檜木十字架；外觀華麗宏偉，矗立於海拔 1000公尺之上，一對純潔天使仰天奏樂，繚繞著山嵐雲霧，這裡被美譽為天堂中的教堂。

▲安坡部落中有100多種童玩，都以自然材質製作。　圖：茂林國家風景區管理處／提供
▲安坡部落中有100多種童玩，都以自然材質製作。　圖：茂林國家風景區管理處／提供

山腰下透過層的山巒中找到了安坡部落的蹤影，以童玩樂趣為觀光的安坡，安坡部落中有100多種童玩，自然材質製作，所以被部落族人戲稱為「山溪產品」像是高蹺、竹蜻蜓、陀螺、竹彈槍樂長老腦子裡有超過100種的童玩方式，讓大人小孩都能在樂趣中重拾童心。

▲來到安坡部落穿著頗有歷史的排灣族傳統服飾拍照，感受華麗服飾的點綴裝飾。　圖：茂林國家風景區管理處／提供
▲來到安坡部落穿著頗有歷史的排灣族傳統服飾拍照，感受華麗服飾的點綴裝飾。　圖：茂林國家風景區管理處／提供

安坡部落位在隘寮溪支流大坑溪右岸，鄰近馬兒部落，還能遠眺美人山，山中秘境不少是個非常適合遊玩的好地方。進入安坡部落，有別於神山，安坡部落大多是排灣族，聽著導覽員訴說著部落的故事，製作部落的傳統美食初魯克以及童玩，最讓人印象深刻的是穿著頗有歷史的排灣族傳統服飾拍照，就像成了部落族人，感受華麗服飾上的每個點綴裝飾，都有先民智慧的結晶，新鮮又充滿驚奇。

在族人帶領下，進到森林秘境，安坡部落族人說，以前的人沒有手電筒，到了黝黑的森林裡就得自己做火把來照明，所以這一回我們來到秘境要挑戰自己做火把，最後圍繞著營火向祖靈祈福，期望將心願上達天聽。

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