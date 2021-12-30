小卷跟手一樣大！高雄「最強海鮮鍋燒麵」百元出頭　整片去骨鱸魚飯也超銷魂

前幾天在網友留言中才知道原來熊的愛店－家遇鮮在高雄武廟附近武廟市場對面的苓雅區意誠路上開了家遇鮮海鮮鍋燒武廟店耶！這裡摩托車位多而且店門口就是武廟市場公共停車場，開車前往的朋友更可以安心停車後大吃超猛的高雄鍋燒麵了！如果您從未吃過家遇鮮極致的海鮮湯頭，建議第一次可以從基本款招牌鍋燒吃起，吃過就知道為什麼白蝦新鮮、蛤蜊肉多，湯頭鮮美，進階版更要吃螃蟹鍋燒、小卷鍋燒，無與倫比的直接變成鐵粉，網友一定會問到重點，就是貴嗎？熊說去哪裡找有肉的三點蟹＋一堆海料只要１３５元？更別說肥滋滋超有肉的小卷＋澎派配料也只有１５０元！最新推出的還有鱸魚飯，一整片無骨鱸魚肉又大片，吃完整個超滿足了，以往只能前往三民區＋前鎮區才能吃到，現在苓雅區朋友有口福也能嚐嚐不一樣的海鮮鍋燒麵了。

家遇鮮海鮮鍋燒武廟店地點

Ｇｏｏｇｌｅ導航請設定：高雄市苓雅區意誠路15號（點我打開谷哥地圖）

家遇鮮海鮮鍋燒武廟店菜單

家遇鮮海鮮鍋燒影片

家遇鮮海鮮鍋燒食記

鮮甜螃蟹鍋燒（１３５元）

三點蟹可是蟹中極品，以ＣＰ值來說超高，不必花很貴的錢就可以吃到好吃的蟹肉，而且家遇鮮的價格更接近市場價，比起熊熊自己去買，這體型的三點蟹加上海鮮湯＋白蝦／蛤蜊／虱目魚皮／豬肉，整鍋自己煮好起碼將近２００元！有了家遇鮮鍋燒麵，我都不用再去市場買來下廚煮麵啦（推～媽媽好幫手）

三點蟹肉質很細幼，清雅鹹香味又有一股鮮甜滋味，覺得無論喝鍋燒湯或者熟度剛好的意麵條，捲起了那迷人海鮮味後，保證一吃馬上變忠實粉絲了。

鱸魚飯（１４５元）

只想簡單吃的好選擇－鱸魚飯！三顆渾圓飽滿的大蛤蜊，夾幾片青菜、豆皮、火鍋料，配上白飯，如果您喜歡吃飯湯（個人喜好啦）一定要多淋幾湯匙的海鮮湯到飯裡，鮮鹹又甜的不小心整碗白飯扒光光。

這鍋鱸魚飯的最佳主角當然是頒獎給一整片無刺無骨的鱸魚；無論只是想好好享受鱸魚肉細緻甘甜滋味，或者買給生病中的家人營養補給一下都很適合，重點還是回歸到，去家遇鮮吃整片鱸魚片不只好吃，更不貴。

小卷鍋燒（１５０元）

吃過家遇鮮這麼多次小卷鍋燒，深深覺得，猜測啦，老闆一定很內行，從產地直接購買，用最實在的價格且又新鮮的煮著這碗，口感Q彈小卷鍋燒意麵，不然去哪買到這麼肥大又不貴的小卷？

用熊熊的手比較一下就知道，有圖有真相才敢推薦網友去家遇鮮吃。

不是體格大就第一名，當然也要夠好吃，這尾小卷滋味很鮮甜，肉質Ｑ又不會韌到咬不斷，澎湖小孩的熊熊本身就很愛吃小卷，因為它有豐富的蛋白質，加上幾乎不含脂肪的熱量超低，吃完這一整尾也很有飽足感，對女生來說，吃飽飽又不胖胖（哈～很重要的說）推薦大家，要呷新鮮的小卷鍋燒，卡緊去家遇鮮吃吃看喔。

家遇鮮海鮮鍋燒-武廟店

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電話：07-7220603

住址：高雄市苓雅區意誠路15號

營業時間：11:00-21:00

文章來源：Ann‧榜哥‧生活事務所 FB：貪吃鬼熊熊 旅遊/美食/攝影

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