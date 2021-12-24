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屏東最美麵包店！「美菊麵包店」清水模裝潢文青又網美　還沒開門就排隊

Vicky媽媽的遊樂園 / 文、圖／Vicky

udn走跳美食／Vicky

美菊，以阿嬤的名字來命名！聽說美菊麵包店是屏東地區最美的麵包店，要不是屏東在地朋友推薦，Vicky也不會知道這間麵包店。清水模的外觀建築，吸引不少人拍照（我就是），真的有這麼夯！吃過就真覺得美菊麵包店別有一番風味，難怪生意強強滾。

美菊麵包店：清水模外觀

話說帶孩子到屏東玩，還特地挑選了一個時間去美菊，朋友建議要在中午用餐時段去，因為這個時間大家都在用餐，這樣子比較不會人擠人。的確，看起來人好像比較少，可是人來人往，其實人潮從沒有間斷呢！

幫孩子在外面拍了幾張照片後，就帶著孩子進去裡面挑選麵包了。美菊麵包店的選購區是一個很像吧台，或可以說是中島的長桌子，客人可以隨自己的喜好夾取麵包，平時我們在麵包店看到的麵包都是陳列在層架上，美菊麵包店不一樣，就是一張桌子而已，麵包就推疊在上面。

美菊麵包店：簡潔俐落的麵包區

和屏東當地的媽媽分享美菊麵包店時，媽媽朋友提到，美菊麵包店的裡環境對小小孩可能沒那麼友善，的確，因為那個吧台高度跟小小孩的高度差不多，如果小小孩比較活潑，或是比較好奇，到處看看的時候，一不小心就會碰到麵包，最慘烈的狀況大概就是，麵包們會咚咚咚咚掉下來，這下子可能就得損失好幾百元這樣。

可行的話，來到這邊選購麵包，還是不要帶太小的孩子前往，而且裡面的空間說大不大，說小不小，若推嬰兒車實在有點壅擠，而且人多也不太建議。

美菊麵包店：可愛的麵包在呼喚

我們這次買了11個麵包，就是妮妮妹手上端，還有文青哥拿的，總共11個，價格是落在是470塊，也就是說，一個麵包大概是40-50元左右，說真的也不是太便宜，不過美菊麵包店的麵包口感還蠻不錯的，而且許多特色麵包是在它家吃不到的，美菊麵包店口味和口感都蠻特殊的。

美菊麵包店：可愛的麵包在呼喚-克林姆麵包

雖然每個都想夾一個來品嚐看看，不過能肚子沒那麼大啦！不過也幸好，我們總共夾了11個麵包，Vicky自己想吃得口味有四個，文青哥和妮妮妹各三個，因為我們家老爺說他不想吃，所以沒準備他的。

美菊麵包店：可愛的麵包在呼喚-紅豆麵包

美菊麵包店：可愛的麵包在呼喚-牛奶餐包

美菊麵包店：可愛的麵包在呼喚-原味可頌

美菊麵包店：可愛的麵包在呼喚-貝果系列

美菊麵包店：可愛的麵包在呼喚-泡澡吐司

美菊麵包店：可愛的麵包在呼喚-巧克力麵包

內餡是由巧克力醬和巧克力米所組成的，口感非常的奇特，這是文青哥點得，我只咬了一口，有些甜，可是滋味曼妙。

麵包都是從這裡出來的，Vicky有事先詢問店家才拍照喔！

雖然老爺說不吃，可是我選得四個麵包裡面有一個是給他的，蔥麵包很香，看起來口感不錯。老爺也不客氣的一口接一口，就順勢吃完了。

我唯一有完整吃到的麵包是紅豆麵包（受不了香氣，在車上就大快朵頤），還好有先吃，因為其他都被老公跟小孩蠶食鯨吞了（泡澡吐司和巧克力麵包我都只吃了一小口），其中還有一個是我最愛的肉桂卷完全沒吃到，下回來一定要請老爺和小孩自己提提袋，只能吃自己挑選的。題外話，說真的，屏東的特色店越來越多，好喜歡。

美菊麵包店

美菊麵包店FB

地址：屏東市公園路66號

營業時間：12:00-19:30（賣完皆提早打烊）（二三公休日）

文章來源：Vicky媽媽的遊樂園 FB：Vicky媽媽的遊樂園

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屏東美食 麵包

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