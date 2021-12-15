屏東不只有墾丁！恆春古城、小巴里島岩、貓鼻頭　絕美慢遊玩法請收

跟著 CaCa 去哪裡 於 2021-10-28 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 12 個景點，其中包含 小巴里島岩、貓鼻頭、恆春孤棚 - 搶孤。 屏東除了玩水看辣妹衝浪的墾丁，距離不遠的恆春可以說是美食天堂，恆春古城裡有很多在地特色餐廳，網美打卡景點，紅磚砌成古色古香城牆有著濃濃歷史痕跡，與現代環境融為一體，毫無違和感，非常適合慢遊、跟著心走，讓❤️帶你去探索。 恆春古稱「瑯嶠」，清光緒元年設縣築城，以氣候四時如春，取名「恆春」，擁有全台保有最完整之二級古蹟恒春古城位於恆春的中央，已有百年歷史。

第 1 天

小巴里島岩 | 1 小時

小巴里島岩就是墾丁的一處看海浮潛🤿秘境，有天然珊瑚礁岩，以及遼闊的海域。許多人來這裡玩，有的席地而坐看海，有的人架起小帳篷，帶小朋友來玩水玩沙。 為什麼會知道這裡呢！因為以前在這邊學水肺潛水，有種回味的概念，海岸周圍都是外露的珊瑚礁，來這取景很壯觀（台劇斯卡羅的片段在此拍攝🎬），不過，在水上移動還是要特別注意安全，最好能穿膠鞋，避免腳入水受傷囉！

貓鼻頭 | 1 小時

貓鼻頭位於恆春半島的東南岬，介於臺灣海峽和巴士海峽的交界處，貓鼻頭名稱的由來，乃因岩岸旁一塊突出的珊瑚礁岩，其外型像蹲坐的貓而得名。 附近的「後壁湖」是墾丁國家公園內最大的漁港，一年四個季節都可見到不同的魚獲。 🈺️營業時間： 週一到週日：早上8:00～下午5:00 全票@💰30 65歲以上 假日半票 平日免費 12歲以下 免費 身心障礙手冊 一陪一免費 恆春鎮民 持身分證 免費 停車費🅿️收費

恆春孤棚 - 搶孤 | 15 分鐘

恆春搶孤、豎孤棚活動是中元節時特有的民俗文化活動。最初原是為了救濟生活窮困的民眾，因而將中元節普渡後的豐盛祭品，藉「搶孤、豎孤棚」的方式送出，分享給貧苦人家。

東門 | 25 分鐘

恆春古城是臺灣現存最完整的古城，自西元1875年興工至今已近1️⃣4️⃣0️⃣幾年歷史。 恆春共有東、西、南、北4座城門，上面造「城樓」、下方開「門洞」。四座城樓皆已壞損，現今所見東門和南門的城樓非原貌，而是後來重建的。 東門位於恆春前往滿州的路上，是4個中城牆和城門保持最完整的古蹟，順著走後段有「漂浮城牆」，夜晚還會亮起五彩燈光，景象非常浪漫，登上東城門可看到砲台、砲孔，從東門上眺望遠方可看到虎頭山、三台山、龍鑾山等恆春城風水的守護山。

恆春縣城 西門 | 25 分鐘

恆春西門位於中山路恆春老街上，穿過西門即是恆春的老街和商區，城門旁商家住宅林立，著名美食與老店都集中在這裡，可見昔日西門之繁華熱鬧。 西門從古至今就是恆春重要的出入口，拱形門洞小小的，機車可以輕鬆通過，但若是轎車就無法會車了。

南門 | 25 分鐘

離西門距離不遠的南門，坐落在通往南灣、墾丁的要道，是恆春鎮圓環🔄的中心， 也是進入恆春鎮最容易看到的城門。日治時期🇯🇵曾鋪設鐵軌通過門洞，行駛台車運送貨物於南灣港和恆春城之間，人員物資往來之頻繁。 南門也是四個城門中保存結構最為完整的，是恆春古城唯一有 「軒亭」的城門。

恆春古城 北門 | 25 分鐘

北門原為恆春古城的正門，即古時候的「官道」，正對虎頭山，景觀獨特。 舊時到恆春縣城的人，翻山越嶺經五里亭、過網紗溪，沿山腳進北門，再從東門出城，因此走在城牆的馬道上可直達東門。

嗜。咖啡 Addicted to Café | 1 小時

位於恆春中山老街與曉南路轉角，是一家主打手沖單品咖啡、輕食、鬆餅的咖啡店。嗜咖啡整個建築設計以歐式木窗、木門來設計，在老街上更顯獨特氣質與魅力。 🈺️營業時間： 週一 早上11:00～下午6:00 週二 公休 週三 早上11:00～下午6:00 週四 早上11:00～下午6:00 週五 早上11:00～下午6:00 週六 早上11:00～下午6:00 週日 早上11:00～下午6:00

肉 Meat | 1 小時

恆春巷子內的隱藏版美食，小小的店面相當神秘，只有兩坪半左右的空間，位置不多，也沒有華麗的裝潢，經過的時候很容易錯過，不過裡頭可是藏著驚為天人的美味料理，主打大碗爽快的牛排飯。 菜單很簡單，主要就是提供牛排飯（或沙拉），每一份牛排都重達7️⃣盎司以上，超級真材實料，全都使用舒肥機長時間低溫烹調，藉以保持肉質的彈性，將肉汁精華原封不動地鎖在裡面。 🈺️營業時間 週一到週日 中午～下午2:00 下午5:00～晚上9:00

第 2 天

旭海公共停車場 | 5 小時

此行程是阿朗貳古道日出🌅生態之旅，溪仔口是屏169公路盡頭小海灣，與牡丹鄉旭海村的琅嶠-卑南道（舊稱阿塱壹古道）同列台灣唯二沒有公路的海岸線，溪仔口海岸有礫灘及珊瑚礁，景色絕美，被當地人號稱「台灣最美麗的風景是沒有人」。

恆春古城魅力商圈 | 1 小時

屏東縣恆春鎮為了提升老街的觀光價值，替老街上的每間商店修補門面，鋪設紅磚步道方便遊客行走，且命名為『恆春古城魅力商圈』把具有特色且古色古香商家融合日式建築的街景完整的保留下來，讓遊客們能夠慢慢品嘗恆春老街的美。

樹夏飲事 | 1 小時

樹夏飲事位於恆春老街恆西路的德清宮旁恆春夜市廣場尾端，浩瀚優美的鳳凰樹下玻璃屋，隔壁是鈕扣倉庫，非常隱密的熱門IG打卡咖啡廳。 裂一半的牆壁與玻璃屋門前根本是網美集散地，樹夏飲事還很貼心放置一張高腳椅，讓網美、網帥拍照時，可以看起來很有個性、腿很長哦！ 點了份雞肉沙拉🥗當作午餐，雞肉驚為天人的香嫩好吃，醃的恰好，雞肉煎的酥脆，感受到業者的用心。 🈺️營業時間 週一 早上10:30～下午6:00 週二 早上10:30～下午6:00 週三 早上10:30～下午6:00 週四 公休 週五 早上10:30～下午6:00 週六 早上10:30～下午6:00 週日 早上10:30～下午6:00

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