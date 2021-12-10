評價高達4.8顆星！點份周氏本舖「看老板心情」好驚喜　高雄前鎮必吃人氣早餐

久違的早午餐～周氏本舖

google評價高達4.8顆星～讓我從預約後就默默一直數著日子，期待著用餐那天。

周氏本舖就位在二聖路上，中正高工對面。當天是直接開車到訪，雖然是在學校旁～但路邊停車格滿多的，很好停車。如果是騎車到訪，也很ok唷！平常比較少到這區來，沒想到這邊現在也開了好多早午餐店及甜點店呀。

分成1-2樓的用餐空間，假日用餐一定要試先訂位唷，店內座位數並不算太多，先訂位才不會白跑一趟。1樓主要為點餐區及餐點製作區，開放式的餐點準備區，但～也不會讓人覺得有油煙味。

1樓唯一的座位區，其實這區滿舒服的呢，滿適合自己一個人來這邊吃早餐耍廢，或是吃吃下午茶。

2樓座位區點餐後，餐點會由服務人員送上桌，餐具的部份～是採自助式的唷。

牆面上有著可愛的貓咪slogan，聽說偶爾會有貓店長出巡呢！可惜用餐當天～沒有貓店長的蹤影。

不得不說，周氏本舖的菜單畫的好可愛呀！每一份餐點都有清楚寫出餐點的內容物，也可以在每一頁看到貓咪的身影。每份餐點都有附上60元的飲品～超過金額也可以直接補差價唷！如果你跟我一樣出現了選擇障礙，也可以直接來份『看老板心情』，既可以不用選擇，又可以帶有點驚喜期待感。

光是選餐點就選了好久，太久沒吃早午餐了～每一款都好想吃呀！周氏本舖的飲品～與一般早午餐店也有所不同，竟然找不到我最想點的拿鐵呀！！但，多了滿特別的手作豆漿及黑糖豆漿，聽說也滿多人點豆漿的，有興趣的朋友也可以試試看唷。

附餐紅茶及單點的單品咖啡

紅茶，我選擇的是微甜的甜度～裡面加的糖是店家自己熬的，所以也會比一般外面喝到的還不甜唷。紅茶喝起來很順口，而且也不會澀。單品咖啡～個人覺得偏淡，但有一點酸～同行朋友滿喜歡的！

法蘭琪小姐 ＄340

蛋烘軟法、楓糖漿、培根、德式香腸、季節水果、美生菜、有機貝比菜、手作果露、堅果優格自家酒釀葡萄。

雖說已經很久沒吃早午餐了，但～周氏本舖的早午餐真的滿豐盛的呢!！軟嫩適中的軟法，沾上帶甜的楓糖漿～讓人忍不住一口接一口。軟法再配上帶鹹香帶點油脂的培根與德國香腸～鹹甜鹹甜，意外的好搭，而且在生菜的份量上，也配的剛剛好～不會讓人覺得一直在吃草，吃不飽的感覺。所選用的生菜，也不會有苦感～就連不愛吃菜的朋友，都讚不絕口呢！

周氏本舖～美味與豐富度實足的早午餐～分享給你們。

周氏本舖

地址：高雄市前鎮區二聖一路258號

訂位電話：(07)7260919

營業時間：09:00~16:00

公休日：星期二

文章來源：Miss V

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