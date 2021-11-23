台灣離島美翻！ 不只金鐘主持人愛郵輪跳島 CNN也稱讚
【旅奇傳媒/記者-張偉浩】世界3大郵輪跳島旅遊最興盛的地方，是以地中海為主的愛琴海、亞得里亞海，可以彎靠希臘的聖托里尼、米克諾斯，以及克利特島，以及可以巡航加勒比海多元島國、日本瀨戶內海諸島的區域。然而擁有美麗海洋與特殊島嶼、人文底蘊的台灣，是否也有機會成為全球第4大郵輪跳島旅遊圈。答案是肯定的！
台灣擁有基隆、高雄、台中、台南、花蓮主要港口外，還可串聯金門、馬祖、澎湖、綠島、蘭嶼等離、外島觀光資源，還能新闢兼顧當地自然風光與人文風情的海洋觀光航線，如澎湖南方四島、東部三角航線及離島跳島航線等，都成為國人類出國旅行的最佳安排。
2020年台灣防疫有成，也成為首個復航郵輪的旅遊市場，連CNN也報導這種替代出國的郵輪行程，CNN主播更稱讚台灣跳島風光迷人！為了讓旅客再度回溫郵輪跳島之美，台灣國際郵輪協會在交通部航港局的支持及指導下，辦理「跳島郵輪國際行銷專案」，將邀請金鐘獎最佳行腳節目主持人廖科溢主持的「溢遊未盡3」於11月20日和27日在亞洲旅遊台、緯來育樂台和亞洲旅遊台YouTube頻道同步首播馬祖、澎湖專輯，介紹跳島郵輪旅遊中的最夯目的地及玩法，讓人大嘆台灣真的好美。
此外，有計劃前往11月26日至29日台北世貿一館第十五屆台北國際觀光博覽會的朋友，台灣國際郵輪協會亦將在現場介紹推廣跳島郵輪航線，參觀者憑掃碼加入協會粉專好友，有機會獲得精美小禮品一份。
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