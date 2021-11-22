「2021四重溪溫泉季」夢幻繽紛 感受櫻花樹下泡湯的北國風情

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「2021四重溪溫泉季」點燈開幕。　圖：屏東縣政府傳播暨國際事務處／提供
「2021四重溪溫泉季」點燈開幕。　圖：屏東縣政府傳播暨國際事務處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】屏東「2021四重溪溫泉季」活動已於11月12日點燈開幕，今年以「北國之春」為主題，以白色及櫻粉色系燈飾鋪設大面積夢幻燈海，搭配各式造型主題燈飾營造出北國冬春交替之際的氛圍。

這次溫泉季於「四重溪溫泉公園」及「旭海公共浴池」鋪設大面積燈海，也利用園區裡的硬體設施作為設計規劃，如泡腳池周邊利用粉色櫻花裝飾，讓民眾有如置身於櫻花樹下泡溫泉的感覺，園內還有其他如丹頂鶴、貓頭鷹、樹冰、大型櫻花等燈飾，搭配四重溪老街上懸掛的日式燈籠，讓民眾宛如置身於北國溫泉村。

▲「四重溪溫泉季」華麗絢爛的燈海。　圖：屏東縣政府傳播暨國際事務處／提供
▲「四重溪溫泉季」華麗絢爛的燈海。　圖：屏東縣政府傳播暨國際事務處／提供

屏東縣政府傳播暨國際事務處表示，今年除了璀璨的燈飾外，還有第二屆四重溪「cosplay大賽」，只要你敢秀不論年齡，通通都可以報名參加，優勝者還有高額的獎金可以拿，另外還有「趣味路跑」活動，路線由四重溪溫泉公園至牡丹社事件紀念公園，沿線將設置趣味關卡，參賽者完成賽事後將可參加最終抽獎，最大獎有蘋果手機等100多個精美獎品，讓民眾有得玩更有得拿。

▲「四重溪溫泉季」催燦的燈海。　圖：屏東縣政府傳播暨國際事務處／提供
▲「四重溪溫泉季」催燦的燈海。　圖：屏東縣政府傳播暨國際事務處／提供

還有一系列店家優惠及紀念品兌換活動，只要活動期間在車城、牡丹住宿一晚，或餐飲消費累積滿2,000元以上，檢具發票或收據，就可兌換限量的「蔥寶化妝包」4件組1份。無法開車的民眾，活動也有專屬的接駁車將自枋寮火車站至四重溪溫泉公園，單程票價最高只要50元。

此外，搭上五倍券熱潮，屏東縣政府也同步推出「屏東購好禮」活動，一張五倍券加上當次消費滿200元發票、或在地一般消費滿500元的發票，就有機會抽大獎，就是要吸引更多民眾來屏東「好吃好玩中大獎」。

屏東縣政府傳播暨國際事務處 臉書：https://www.facebook.com/pingtungamazing/

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