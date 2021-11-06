有山有海有遺跡！ 不只有墾丁的屏東超好玩，步行可達南台灣最大瀑布超壯觀

跟著 Jeannie 一直玩 於 2021-02-15 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 10 個景點，其中包含 ANCO ANCO 安口安口炸雞左營華夏路總店、舊鐵橋濕地、屏東縣政府文化處圖書館。

第 1 天

ANCO ANCO 安口安口炸雞左營華夏路總店 | 1 小時

從高雄出發往屏東，上次去屏東的墾丁大概也是七年前了！但說到屏東旅行，好像除了墾丁還是墾丁，修但幾壘，是把其他88％的屏東放在哪裡！這次決定用年節返鄉時僅存兩天的空擋，探訪我所不知道的屏東。 首先出發第一站，先來去很像南台灣早餐霸主丹丹漢堡的「安口安口」吃早午餐，比較一下兩間店的不同，菜單真的是好像，但安口似乎略勝一疇，至於餐點，我好像還是偏愛丹丹多一點呀！

舊鐵橋濕地 | 2 小時

舊鐵橋連結了高雄、屏東，原本是火車在運行，但因為重建了一條替代鐵路，就在舊鐵橋旁邊，原先的鐵道橋就開放給民眾散步、參觀，在上面拍照特別對稱好看呢！不過上橋人數上限兩百位，春節人潮洶湧，就只有在附近晃晃，吃個愛玉囉！

屏東縣政府文化處圖書館 | 1 小時

屏東總圖座落於千禧公園內，耗時兩年大改造成為森林圖書館，大片的玻璃窗帶進陽光與綠樹成蔭，雖然已經八百年沒去圖書館看書，還是好羨慕幸福的屏東居民啊！

山川琉璃吊橋 | 1 小時

發現長大之後，唱國旗歌比國歌熟！以前朝會必唱的國歌歌詞竟然會忘記，國旗歌倒是可以八倍速！而國旗歌的第一句 (扯很遠），「山川壯麗」根本是山川琉璃吊橋寫照，全長262公尺、高15層樓，橫跨隘寮溪寬闊的河床，雖然是以玻璃及鋼筋打造而成，但走在上面真的是超級晃的呀！

第 2 天

台糖縣民公園 | 1 小時

屏東縣民公園於今年2/5正式重新開園，結合荒廢27年的台糖紙漿廠遺構，將殺蛇溪畔打造成台灣第一個以工業遺址為核心的公園，斑駁的牆面上還印著屏東的日文「HEITO」，好喜歡這樣的廢墟感！拍照起來真的很好看！

民和•棲食-屏東平價早午餐|人氣美食|CP美食|輕食料理|評價下午茶|平價手工餅乾 | 2 小時

意外找到的小店有這樣一碗蛤蜊多到爆炸的鍋燒意麵，兩個人都吃不完！

竹田驛園 | 1 小時

竹田驛站是從日據時代遺留下來的木造火車站，是全台僅存18座木造車站之一啊！連周邊的值班室、古井跟澡堂，都被保留下來，與旁邊的新車站對比樸實可愛。

驛前大和頓物所 | 2 小時

大和頓物所是從碾米工廠改造的，不過這個碾米工廠廢墟真的廢到連屋頂都沒有，運用一些自然的材料，改建成咖啡廳，好有味道！在屏東算是名氣響亮，也是一位難求，不過咖啡也真的是很好喝！

卡悠峯瀑布 | 2 小時

卡悠峯瀑布是南台灣最大瀑布，是我這趟特別期待的一個景點。在獅子鄉山裡的卡悠峯，從屏鵝公路轉進路況略差的產業道路後，會經過河床的大片瓜田、滿山滿谷的芒果樹，跟超多可愛狗狗，僅需20分鐘步行，就能看到高低落差約40公尺、雄偉的卡悠峯瀑布！ 這裡擁有我最喜歡往大自然跑的一個主要原因，是只要著上輕裝背上一個輕便的包，不用太多的雙腳移動里程，就能去抵達一個不受污染的原始環境待著，呼吸新鮮的空氣，褪去城市與生活的壓力。雖然是水量不大的時期造訪，依然壯觀的令人目不轉睛。

茉莉灣-海景咖啡餐廳 | 1 小時

準備回程發現墾丁回來的方向開始大塞車，決定先去看個海、喝個飲料，這間茉莉灣也是海景有名，但食物是挺普通的！

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

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