燒冷冰、牛肉湯、草地帳篷野餐！屏東潮州玩法，還能馳騁在綠色隧道

跟著 CJ夫人愛度假 於 2021-10-04 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 8 個景點，其中包含 潮州車站、阿倫冰店 潮州燒冷冰、潮州日式歷史建築文化園區。 感染了屏東的熱情，再多困難與失敗不過一笑置之，無論贅肉或白髮新冒出多少，捲起袖子依然能重新來過，或者，大不了躲到大山、大海裡哭一哭，反正地廣人稀，誰也看不見自己的淚，因此更能夠坦然面對自己想要成為的樣子！ 是的，你隨時都還是那個少年的自己，在朝氣蓬勃大聲說出要成為什麼樣的大人之前，先跳上火車，來趟潮州吃冰、吃粿條、吃炒牛肉，在林地空間野餐聊天，偶爾任性恣意一下人生吧！

潮州車站 | 15 分鐘

位於屏東中央位置的潮州火車站，可以往海邊去玩東港或小琉球，也可以往山上走去萬巒看萬金聖母院，這幾年這裡的美食餐廳或民宿飯店也蓬勃發展，是個來屏東旅行非常好的停留住宿地點

阿倫冰店 潮州燒冷冰 | 30 分鐘

來到屏東的第一站，當然要吃冰！ 對許多人來說，潮州燒冷冰是一種屏東的滋味，清爽簡樸的黑糖，淋在刨冰上，再配上挖一口吃到的溫溫的餡料：手工湯圓、芋頭、花生等，一碗50元的綜合燒冷冰，吃得到冰火交融的感受，只能說難忘啊～

潮州日式歷史建築文化園區 | 1 小時

先讓刨冰洗禮了以後，就來看看潮州最具深度代表的文化園區吧～ 週末時候來到潮州的日式歷史建築文化園區，可以遇到很多很有趣的咖啡、甜食、手作品攤販的露天市集；除了市集之外，也有一些返鄉青年製作期間限定的展覽可以看，也是經由展覽的介紹，我才知道原來潮州代表的是拚場文化，以三山國王廟為鎮上軸心，鎮上的事業主籌辦辦桌和戲台，演出酬謝工作夥伴和神明庇佑的一種商業聯誼文化，在那個時代的廟口，可能會看到好幾位事業主邀請自己的劇團相互較勁，一個晚上下來台上演的熱鬧，台下交流也相當熱絡，或許這也造成了潮州成為屏東地區人口數僅次於屏東縣的第一大城吧！ 如果你想挖挖南台灣文創藝術的寶，就不要錯過這裡喔！

阿婆炒粿仔 | 1 小時

來到南部吃當地人排隊店，吃的就是你在別的地方永遠都找不到的特殊醬味，阿婆炒粿條是一個很代表的傳統老店。 一盤60元的炒粿條，剛端上桌時的紅色色調，本想著會不會口味極重，但吃起來卻能鹹甜掌握恰到好處，再配上蝦仁豆芽菜的爽脆口感，很快的一盤就能自己嗑光光！

泗林健走步道 | 潮州綠色隧道 | 2 小時

據說是目前潮州人吃飽飯後散步的最佳地點。 一抹翠綠葉子氣息傳來，遠處還飄了幾片落葉，金黃色的陽光穿過樹林，淋了滿身！屏東潮州泗林綠色隧道是這幾年很熱門的綠色隧道，徒步的、慢跑的、騎單車的、騎機車或開車的都可以享受其中多達500株小葉欖仁樹的樹下乘涼時光，那綿延不止的樹叢與周圍田園風光相互構成了最迷人的綠，許多人都帶上傢伙到長椅席地野餐！

牛大福 | 2 小時

怎麼才剛走路完又是吃（笑） 潮州黃昏市場對面的牛大福真的超級好吃！！！尤其是他的牛肉湯與白飯攪拌一起入口，炒牛肉也是吃得到溫體牛的鮮嫩！！滷味拼盤屬於涼菜我就沒那麼推薦

粮田集市 | 3 小時

Chill到忘記自己幾歲！ 位於潮州的粮田集市，宛如城市近郊的一處夢不落樂園；概念是想要打造一處忘記時間的空間，因此你能找到各式各樣的野餐墊與草地、帳篷與吊燈、半露天沙發與毛毯的美式嬉皮風格餐廳，供應咖啡、果汁、茶酒和各式各樣炸物甜食，或是想來點正餐，也有咖哩飯、三杯雞飯、羊肉燴飯等餐食可選，假日偶爾會舉辦真正的市集攤位或音樂會，但最美的是夕陽落下，中央營火升起時，原本待在帳篷的人紛紛跑出來買棉花糖、爆米花，圍成一圈烤著烘著，浪漫穿梭在無拘無束的自由星空之下，人與人親近的模樣，像極了一幅最美的畫作。

Meet Secret B&B | 幾秒

遇見秘境位於東港轉運站步行約5分鐘處，是一個像飯店一樣舒適有品質的旅宿空間！ 挑高採光的迎賓空間，讓人一進門就能迎來舒適淡雅的香氛氣息和綠意植栽，大廳放了一大排與旅行文學、屏東觀光和商業管理的書籍，果然，要經營一間這麼有規模的旅宿，確實除了保有浪漫情懷之外，還要很懂的管理和進步！ 我在背包客房遇到了要去小琉球自潛的運動好手，在電梯裡與其他親子客道過早安，也在大廳遇到好幾次東港朋友來找秘境主人話家常的夜晚～ 我想，遇見秘境讓我卸下在屏東南北舟車勞頓的辛勞，用香氛、高織數寢具、乾濕分離衛浴和寬敞舒適的空間療癒了我，誰說在屏東旅行，不能舒舒服服睡上一個好覺！

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