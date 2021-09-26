屏東寶藏級秘境開放！全台唯一高自然度「海岸古道」預約才能到 夜晚還能賞星空
秘境先筆記！屏東縣牡丹鄉的「旭海-觀音鼻自然保留區」為目前台灣唯一僅存的高自然度海岸，保存極佳的地質景觀、原始海岸林可謂寶藏級風光，需要事前預約申請才有機會遊賞。如今隨著疫情趨緩，這處隱藏版景點終於再度回歸，為歡慶保留區成立十週年更規劃各種新亮點，包含走訪古道、展覽、講座，更首度打造觀星團，讓民眾得以將星空美景盡收眼簾。
「旭海-觀音鼻自然保留區」為全台絕無僅有的高自然度海岸，屏東縣縣長潘孟安日前也於臉書上分享，這曾是原住民族往返雙東的重要路徑。如今因應保留區十週年，特別規劃了各種體驗行程、展覽、講座等，不僅能走海岸古道欣賞無敵海景，還特別開放了夜間觀星遊程，能夠陶醉在美度爆表的星空下。屆時也會有在地族人解說，讓遊客除了能有療癒的旅遊享受，還能更加了解這片美麗的土地，並增加相關保育知識。
值得一提的是，縣府與部落居民建立「共同經營管理」的合作模式，期盼能兼顧生態保育、文化保存及產業發展。而為避免民眾破壞保留區原始狀態，維護自然資源，凡欲申請進入自然保留區團體，皆會由環境教育解說員帶領，團體每15人及以下，需配置1位解說員，以此類推，更多詳情請查看預約申請網站。
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