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糕點大廚系手搖！高雄「茶樓養了牛」新推喝的港式爆漿奶黃包、關廟鳳梨酥

美食好芃友 / 文、圖／芃芃

udn走跳美食／芃芃

高雄手搖飲推薦！總是帶動高雄手搖飲

創意風潮的茶樓養了牛，7月9日全新推出顛覆想像的飲品，特選三款世界甜點，與飲品結合做成「糕點大廚」甜點系飲料，一次推出三種口味：港式爆漿奶黃包、關廟正港鳳梨酥、法式優格芒果派；將這些經典糕點味道拆解，以水果、優格、冰沙口感配料重新堆疊演繹，充滿創意也讓味覺大大滿足，難怪推出後就引起超多話題討論！

話題帶動高雄手搖飲：茶樓養了牛

茶樓養了牛每一陣子都會有新的驚人發想！繼上次賣很好的「茶樓養了牛x阿華田」，今年夏天以超乎想像的創意飲品再度引起風潮！

茶樓養了牛 糕點大師飲料菜單

茶了養了牛在高雄算是蠻常創新的高雄手搖飲店，每一季幾乎都會推出新的創意飲品，像這次知道大家關在家，特地將世界糕點融入手飲品，推出了一系列三種糕點大廚飲品！這三款飲品也非常適合夏天，都是以冰沙為主～

是飲料也是甜點：茶樓養了牛糕點大師

茶樓養了牛這次的糕點大師系列，我覺得跟DM上沒差到太多，甚至！實品比DM還好看啊哈哈哈（被揍）

進入夏天就想喝很熱帶水果感的飲料！首先推薦這兩杯黃色姐妹花，法式優格芒果派和關廟正港鳳梨酥！

法式優格芒果派 $69

夏天第一個想到的就是吃芒果，所以茶樓養了牛糕點大廚推出以來最多人愛的，就是這法式優格芒果派～

最上層是香濃蛋黃酥餅，配上新鮮芒果、歐式優格、香甜的芒果波波（芒果寒天），整個很像派皮包覆芒果優格餡料，而且芒果果肉香氣香濃，有口感的芒果波波則是超級耐嚼，香甜芒果配上優格也比較不容易膩口～

關廟正港鳳梨酥 $69

本來以為這名字取好玩，結果不是欸～上層是蛋黃酥餅，下方有歐式優格、鳳梨冰沙、椰果、和最下方的自熬土鳳梨醬，一口喝下去，酥餅的口感配上層次鮮明的鳳梨，真的有夠像在吃土鳳梨酥，非常有趣！

港式爆漿奶黃包 $69

但要說我這芋頭控這次看到DM最期待的，絕對是這杯爆漿奶黃包，因為有芋頭餡啊啊啊啊（眼冒愛心）

為了芋頭，給他一個夢幻視角～好喜歡芋頭啊啊啊啊（眼冒愛心）

這個甜點如其名就是港式奶黃包，最底層是綿密芋泥餡和ＱＱ粉條，中間黃色的則是奶黃醬冰沙，上層鋪上鹹香奶蓋，最後撒上脆脆的餅乾碎粒，真的就差一個包子皮（笑），好喜歡芋泥與奶皇搭配的味道喔！

茶樓養了牛 明誠總店

地址：高雄市鼓山區明誠三路670號

電話：0901311519

營業時間：9:00~21:00

臉書粉絲團：茶樓養了牛明誠店

文章來源：美食好芃友 FB：美食好芃友

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