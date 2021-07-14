解封後玩屏東！老樹書屋&日式老宅&眷村小吃　時光旅行撫平旅遊空窗

跟著 CJ夫人愛度假 於 2020-12-09 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 7 個景點，其中包含 勝利星村創意生活園區 V.I.P ZONE、繫本屋、新園牛肉爐。 Welcome to Monkey City！位於屏北的屏東市區，緯度甚至比高雄市還北方，年均溫25度，是全台灣日照時數最長的城市，長年坐擁太陽城的封號；娓娓道來屏東市區的古今印象，早年舊名是阿猴（平埔族馬卡道族聚落的阿猴社），清朝乾隆年間文史記載屏東的繁華熱鬧，日治時期是日本飛行軍眷官舍聚落，民國後成為了國軍眷村子弟生活的區域，住了一批人又送走一批人，近200年來屏東市區都是移民城市，造就了飲食、建築、信仰中心等多元習性，因時光凍結而被保存下來。 所以這次的屏東二日旅行，就好好待在屏東市老樹老屋書屋密集聚落的勝利星村，感受一下好好看書、好好吃飯、好好走路的文青漫步之旅！

第 1 天

勝利星村創意生活園區 V.I.P ZONE | 3 小時

擁有百年老屋、老樹、防空洞的眷村新生聚落，距離屏東火車站步行約10-15分鐘，原為中山路、青島街、勝利路一帶的勝利眷村和崇仁新村，保留了1928-1951年間百餘棟的日式木構宿舍歷史建築群，每棟皆有庭院，花草盎然、老樹參天，棋盤式的街廓隅景，保存良好迄今，自2020年重新規劃開放後，正是撐作勝利星村創意生活園區V.I.P Zone。 多數眷舍仍保留日本時期居住空間和國軍眷民生活動線，每當踏入任一進駐店家門內，就像拜訪了某位曾輝煌一時的將軍府邸，令人不自覺多了榮譽和驕傲，形塑成為與台灣其他眷村不同風格的感覺。保留下來台式眷村風格的日式建築房舍，其中有多達20餘棟開放對外營業，像是藝文展覽、文創餐館、書店、商店、職人工作坊、民宿，每逢周末還有舉辦各種主題市集，新舊並融，一路走走逛逛，感受因時光凍結而被保存下來的簡單美好。

繫本屋 | 3 小時

關注族群議題和飲食研究的繫。本屋，是一間獨立書店暨咖啡茶屋，屋藏眷村文化、閩南派別、客家社會、移民歷史、海洋族群和原民生活等探詢人類，尤其是台灣人根源的風格選書；餐點的部分，也相當富含巧思、精緻，每季設定不同飲食主題，私房研發相對應的米食日常料理、輕食鹹派、咖啡茶品和甜食，店家其一宗旨是希望透過飲食傳遞知識文化，而其實每一品的背後又串起不同的人物，與其相關的經驗與觀點，實實在在地，都能讓你稍許思考一下，為何而生，從何而來。

新園牛肉爐 | 2 小時

屏東那麼熱，但聽說屏東人熱愛吃火鍋（笑），隱身在屏東觀光夜市的新園汕頭火鍋，17:00開門營業一路客滿到晚上22:00，各桌客人都不斷從冰箱一盤又一盤地拿，有小家庭的、大家族聚會的，2人來吃的也有！ 來看看我們究竟拿了多少，不好意思，實在太貪婪，畢竟用芹菜、扁魚、蝦米熬成的滾燙高湯，鮮甜滋美到不行，涮任何一道青菜時蔬、海鮮蛤蠣、鮮切霜降牛肉，都超級好吃！我們5個人圍成一桌，儘管飽到頭頂，還是拼命灌湯涮料淋飯吃，最後還煮成了雜炊，滿足！

第 2 天

任家涼麵 | 1 小時

我特別喜歡麵條粗一點、醬汁酸一點、帶點川味花椒式的涼麵！找了好久好久，還不如勝利125老闆的推薦，就勝利星村旁邊，任家涼麵，清清爽爽、簡簡單單，麵條Q又彈牙，吸上口，有種一路冰到骨子裡的感覺；醬料我覺得根本扮演是神級的靈魂，酸鹹麻香，層次超展開，再配上爽脆的小黃瓜絲和豆芽菜，整盤好吃到我自己嗑完一份大盤（50元），也把他的辣醬搬回家，回家下麵拌來吃也超香超好吃！

南國青鳥 | 3 小時

乘著老樹蔭下，刷白外牆的前將軍行館屋內，現在則是沿著窗櫺撒入屏東豔陽，推動南方文學、電影、音樂、藝術創作書籍的藝文空間；南國青鳥書店一樓是獨立書店，二樓是眷村歷史文物保存區域，各個角落隨性擺放適合閱讀的座椅甚至軟墊，高低不一的木質書櫃收納不同書系主題，每本書都有應該被陳列的適切位置，每本伸手翻閱，都好能啟發人心。

屏東美食勝利星村阿漢私廚/屏東餐廳/屏東餐廳推薦/屏東合菜/勝利星村美食/勝利星村餐廳 | 2 小時

阿漢私廚的阿漢師總心繫發揚屏東在地食材的特色，認為隨著時令變化菜色的無菜單創意私廚，才是詮釋屏東土地所種植豐碩瓜果的最佳舞台，因此設計4-12人合菜、個人套餐或茶品甜點，以團體預約制和現場開放個人小桌候席用餐；每上桌均大獲好評的菜餚有稱作將軍雞的碳烤全雞、金蹄東坡肉、剁椒石斑魚、清蒸豆粕午仔魚、櫻花蝦炒飯、剝皮辣椒雞湯、拔絲系列甜點等，既融和中生代對眷村菜餚記憶的味道，也符合現代人簡單清爽的飲食口味。但若無提早訪抵或透過屏東友人預約，經常只能向隅聞菜飯香喔！

秋林牛乳大王 | 1 小時

離開屏東之前，想再喝一杯清涼果汁、果汁牛乳、爽口刨冰嗎？經營超過50多年歷史的秋林牛乳大王，三角窗店門口堆起一落一落屏東當季新鮮水果，但人潮並不是擠在門口排隊點餐，而是都湊到巨大黑板，一個又一個抬頭呆滯盯著粉筆手繪的100多種餐點選項：芋頭布丁珍珠牛乳冰、冰淇淋綜合冰、新鮮草莓牛乳、火龍果鳳梨果汁、綠豆沙牛乳、芋頭牛乳冰... 是說，選擇要吃那一個冰品怎麼那麼難！真的很困難！ 從我們坐下到離開，黑板下都在聚集各批定格的人，心裡OS一定是到底要吃哪一項！！！均價約40-120元不等的品項，除了果汁冰品外，肚子有點餓的人，也可以試試看三明治冰淇淋喔！

延伸閱讀：屏東市｜老樹書屋日式老宅眷村小吃的時光漫步旅行

連結世界各地旅人的旅遊社群，都在「Funliday」精彩追蹤「Funliday-旅遊規劃」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」