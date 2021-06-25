彷彿置身歐洲小鎮！高雄小港「夢幻落羽松綠地＋神殿式營帳」美翻
【圖／文：行遍天下】
淨園農場一直以來都以觀機坪的景觀咖啡聞名，在這裡可以完全近距離感受飛機升降帶來的震憾。近年又增設了慵懶歐風渡假帳蓬餐酒館用餐區，只要點飲料或餐點，就能享受超浪漫的草地野餐，搭配夢幻落羽松樹林，讓人有種秒出國的幻覺。
大躺椅上享受白沙日光浴無限鬆弛
絕美有如電影場景般的風景吸引了許多人慕名而來，攜家帶眷的話也無須擔心，淨園是個1歲到90歲都能盡興玩樂的地方，綠油油的草皮和絕美落羽松步道能讓孩子們好好放電，還有長頸鹿溜滑梯、白沙戲沙池也讓小朋友玩到不亦樂乎，這裡的戲沙池沙子非常乾淨，而且一定要脫鞋才能進入，清潔衛生。大人也能在一旁晾在大搖椅上放鬆休息陪小孩玩耍，宛如在海灘上做日光浴。沙池一旁還有最受小朋友歡迎的小火車設施，憑門票可以免費搭乘一次。
絕美落羽松林與天鵝湖
最絕美的莫過於落羽松綠地，遊客三三兩兩在天鵝湖池畔的草地上野餐，三不五時會有音樂家在這裡舉辦落羽松音樂會。還有瑜伽老師在這裡帶大家盡情伸展，放鬆身心靈。這裡也是許多小動物的棲地，蟲鳴鳥叫不絕於耳，充滿了大自然飽滿的能量。
鹿の森祕境野餐體驗
落羽松綠地一旁就是超美麗的鹿の森祕境野餐區，一座座洋溢渡假風情的神殿式帳棚讓人誤以為來到北歐旅行，只是這些營帳目前不開放住宿，而是行動餐車的用餐區，放眼望去的咖啡色木結構加上米白色帆布帳篷非常夢幻。
來到淨園農場可別急著離開，因為在傍晚5點過後好戲才正要登場，當越接近黃昏，天色也越來越魔幻，草地的營火已升起，星空草地野餐派對正準備熱鬧展開，桌上也點起了一盞盞燈光，這一刻彷彿走進了某座浪漫歐洲小鎮。舞台上傳來樂團悠揚的歌聲，讓人感覺彷彿置身某座渡假海島。
餐飲方面除了觀機坪星光空港餐廳，還有鹿の森祕境野餐區的行動餐車販賣炸物、烤餅、啤酒、飲料。園內還有「夜泰美」泰式餐廳，有泰籍廚助坐鎮，每道菜都好道地！在城市一角世外桃源放鬆的一天，彷彿與世隔絕，重新又充飽了滿滿的電。
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淨園農場
地址：高雄市小港區明聖街135巷10弄12號
電話：07-793-2223
營時：週日∼四9:30∼23:00、五六9:30∼23:45成人票250元(可折抵100元)，兒童票2歲∼140cm150元(可折抵50元)，汽車清潔費50元／台；假日不提供門票折抵。
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