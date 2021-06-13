歡迎疫後上山！ 隱藏屏東山裡「野地食房」 10個人重回山林自給自足自學

【圖／文：行遍天下】

那一年，88風災(莫拉克颱風)重創屏東許多山地原鄉。風災後政府制定政策部落遷至永久屋，條件是選擇永久屋就必需放棄山上土地與屋子。三地門鄉大社村的武棟與親戚拔而熱資一家兩戶人家，不願放棄部落生活，10年前決定重回山林自力更生，從修路、接水、接電，自耕自栽自給自足，甚至成為屏東第一個自學家庭，讓孩子免於每日9公里去學校的勞頓。這段辛苦的返鄉路程辛苦，至今化成在部落裡的 野地食房 歡迎大家上山，在共食場域聽他們與自然共生的故事。

兩家10口人，一起出動就是幾乎「全村都出來了！」

入山前需要的慎重儀式 向土地致敬

循著台24線往三地門深山，行經德文部落後繼續前行，我們抵達當地人稱之為「缺口」的地方。有著陽光笑容靦腆燦笑的部落少年「山門谷安」等著我們。他說：「缺口，像部落大門，每當有人回來我們會在這告訴部落祖靈我回來了。」隨後帶領著大家默禱，我們向部落裡的長輩介紹自己與此行目的，儀式後方能入山。

遊客進入部落前，都要在缺口停下，由引導人先為遊客祈禱祝福並告知土地與祖先，有他們的到來。

離開缺口繼續前行，約莫6鐘車程終於抵達大社部落。廢棄已久大社國小旁是此行目的地「野地食房」，很難將野地食房定義成一間餐廳，因為這裡原本是部落的共食空間，現在只是將山上有的食材製作成餐點和大家分享，說是餐廳更像是來部落朋友家吃飯聊天。而一面忙著手頭上工作的兩家人，手沒停下工作卻仍堆滿笑意的歡迎著我們。

2家10個人重返部落的回家之路

男主人武棟表示，那年風災過後，部落族人被暫時安置在營區，當時大量物資湧入，下山避難的族人從什麼都沒有、到什麼都有，幾個月過去許多人開始有了惰性，一反過去山上自給自足、互助共享努力的生活，甚至連小孩變了。於是武棟家及親戚拔而熱資共2家人決定重返部落。「回山上的家雖然一無所有，但至少還有土地，土地可以長出足夠餵養全家人的作物。回家還能固守文化、向大地向森林學習與共好，這是部落從古至今該要有的使命與責任。」

部落裡還留有很多保存完整的石板屋。

回到山上反而知足於剛好就好

在山上的資源很有限，反而也讓人更懂得珍惜，並思考什麼叫做「剛好就好」，武棟2家人秉持著夠用就好的信念。回到部落後胼手胝足打造出了一方共食的空間，用部落的石板、木頭打造出外觀如百合花與芋頭葉子型狀的野地食房。食房原本僅用於讓族人、老人家回家時能有相聚共餐的地方，山上有什麼就提供什麼，久了後，延伸變成了能讓一般客人上山體驗的預約制餐廳。

兩家人親手打造的部落共食空間。

最小的阿睿才5歲，是大家的開心果。

山上有什麼，我們就吃什麼

我們在南台灣豔陽午後鑽入半開放的空間內，山谷微風從四方吹拂，入座後溫熱的台灣土肉桂茶生津止渴。第一道上桌的是主食小米燉飯，大女兒拉麼參是已經能獨當一面的餐廳經理，她告訴我們，台灣擁有300多種小米，而這道燉飯裡頭就含有6種部落自己種的。小米粥裡有佛手瓜、黑樹豆、南瓜，全部都是部落自己生產的食材。還有用翼豆、龍葵、龍鬚菜、過貓、大葉欖仁果仁與花生粉所製成的健康野菜捲，一旁地瓜是食房92歲老祖母自己種的。還有運用刺蔥、馬告等香料醃過的烤豬肉、及用雞肉還有自家烘製芋頭粉所做的吉拿富⋯⋯。每一道料理都取自於部落自栽，健康與食安絕對安心。

山上產什麼、當天廚房就推出什麼的超美味無菜單料理。

探訪像進入冬眠的部落

飯後，17歲的山門谷安帶大家參觀部落，完整的道路、傳統石板屋、公共空間，與一般村落無異，只是人聲都消失了，整個村莊像是進入了冬眠，他說大社部落目前山上只剩下8戶返回居住，大部分是老人獨居，而他們就佔了2家，有時家人們一起外出，他們還笑稱：「全村都出動了！」不過他們不氣餒，2戶人家10口人，在深山裡自給自足，父母幫孩子申請在家自學，除了傳統國英數教育外，其實部落的語言、耕作、節氣、生態、木藝、編織甚至料理通通都是值得學習的課程。

有興趣的客人可以參加部落深度導覽。

族語中「分工」與「合作」是同一個詞彙的深層意義

我們幸運地跟著武棟前往他們山上的小米田跟芋頭田，這裡的每塊田地都有自己的名字，因為族人認為，有了名字就會有感情，有責任感。過程中我們一起跟著體驗了砌石板牆、趕想來偷吃小米的小鳥。武棟表示，回到山上後，兩家人一起修路、一起開墾、一起接電接水，孩子們從小就會幫忙家裡的農務，像砌石板，每天蹲在一旁觀察，自然而然就可以掌握技巧。在排灣族語裡，「分工」與「合作」是同一個詞彙，過去傳統生活，每個人必須找到自己能做的事情。總有一件事情是你可以為別人幫得上忙的，這樣才有可能達到互助互補。

武棟說，石板牆要真誠跪下來用心堆疊才是最能感受土地力量的。

兩家人回到山上後，已經成功種出6種適合山上的小米，在食房裡也都吃得到。

小米田快要收成的時候，白天天天都要有人顧著趕小鳥，辛苦才不會白費。

我們觀察武棟一家人緊密互助的生活，一如傳統部落生活，看到哪裡有人生火，就會靠過去，一起幫忙洗菜、準備食材、煮東西吃，然後一邊吃喝、一邊聊天討論事情。大人會讓孩子從小就參與家族大小事，養成獨立思考的能力。武棟認為身為部落的一份子，就有責任守護排灣族的傳統文化，也期許孩子們從小就擁有語言和知識，除了能傳承在山林裡生活的一切事務之外，也能為自己的文化感到驕傲。





景點推薦

野地食房

地址：屏東縣三地門鄉大社村勝利巷68-1號

電話：0928-038722

時間：用餐或住宿預約制。疫情關係營業時間與方式請依照店家公佈為主

網址：野地食房-答路本浪

費用：一泊二食1,300元(含住宿一晚、晚餐與早餐)、部落入門導覽800元、深度導覽1,600元(其餘採集、農事或工作體驗活動請電洽)





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