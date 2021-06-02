齊心防疫後再相遇！ 屏東恆春「國境之南」耍廢一整天 值得等待

作者：Funliday-CJ夫人愛度假

跟著 CJ夫人愛度假 於 2021-02-08 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 5 個景點，其中包含 亞馬遜生態休閒農場、恆。好 餐廳&畫廊、大可茶鴨蛋 • 港口茶。 #恆春 #慢旅 真正走進這片熱帶樂園之後發現，我所感知的恆春半島，天天都出不同的考題！ 是的，沐浴半島的樂園氛圍之中，你必須一次又一次征服一個浪、又喝一杯沒嘗試過的飲品、又往沒走過的步道去發現不同的寄居蟹，又多認識一種雲、一種音樂、攝影、文學或藝術風格、甚至是海洋永續經營的觀點探討，人們總能享受挑戰，在大自然裡挖掘材料和力量，然後發現今天的自己比昨天更強了。

亞馬遜生態休閒農場 | 3 小時

沒想到有一天，我可以這麼近距離跟鴕鳥互動！ 走進亞馬遜生態休閒農場，真的就有來到亞馬遜的原始感，動物們自在野放，用本能的方式在園區裡閒晃覓食，當農場員工喊著我們聽不懂的餵食口號時，我覺得人類這時候顯得非常渺小

恆。好 餐廳&畫廊 | 3 小時

外出旅行很難得可以補充優質蔬菜！ 所以一找到充滿原形食物的蔬食創作餐廳就立刻來了！ 大推烤蔬菜綠沙拉紅米飯，把你一週所需的營養彩虹通通吃下肚吧！

大可茶鴨蛋 • 港口茶 | 1 小時

恆春艷陽下的白牆建物，實在是太醒目了。騎車的人無不好奇停下拍照，或聞香入內買一顆茶鴨蛋，或看著玩瘋的孩子在草皮跑跳，這裡是恆春農作之鄉的龍水社區，大可茶鴨蛋創辦人郭晉安的故鄉。 「好的東西，吃了不會有身體上的負擔；恆春港口茶就是個很棒的例子，因為海風帶來鹽分，讓港口茶的葉子附著海鹽，形成天然保護層，不須除蟲或噴灑農藥，讓恆春人手沖港口茶直接就喝第一泡。」用港口茶沏出恆春的熱情滋味，大可茶鴨蛋店面供應多款自港口茶延伸的香辣茶滷鴨蛋、茶丁凍和手沖茶飲等，也發揮創意研發與屏東在地食材結合的手作甜點，如九如檸檬起司蛋糕、萬丹鮮奶港口茶等。

海龜咖啡 SeaTurtle Cafe | 3 小時

「用一袋海廢，換一杯咖啡。」 我會一直記得這句話，而且下次撿完海廢，還要多帶一本書，加點剛出爐可麗露，悠悠哉哉享受夕陽慢慢掉下去的時光！

墾丁橘月民宿 | 12 小時

一顆麵包樹後，藏了一面由菱形斜格構成外牆的水泥建築體，甫推開木頭大門，魔幻樂音悠悠緩緩流了出來，靜止的風瞬間加速流動上旋，挑高建築空間的氣溫、濕度、聲音及光線，都因為我的一個推門之舉，開始八卦起來，正當我躊躇要不要加入他們對話時，如孩子般靦腆笑著的橘月民宿主人，正從他的房門之後走出來。 墾丁橘月民宿一共有七間房間，分別代表了彩虹的七種顏色：紅橙黃綠藍靛紫；恆春獨特的七種植物：紅色的玫瑰、黃色的雞蛋花、綠色的林投樹、藍色的野薑花、靛色的棋盤腳、紫色的竹子；以及代表自己心情的色彩寓意；我所感到開心的是，旅宿業終於迎來這一階段，讓挑選民宿不再只是無趣透過廣角鏡頭拉大拉寬的房型格局、主題設計、窗外景觀、甚至是備品品牌，而是能以美學、詩意、情懷，追求更貼近內心深處的答案。 https://zephyrwalker.blogspot.com/2021/03/kentingorangemoon.html

延伸閱讀：屏東恆春｜國境之南耍廢一整天

連結世界各地旅人的旅遊社群，都在「Funliday」精彩追蹤「Funliday-旅遊規劃」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」