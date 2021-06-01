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疫情後的週末想這樣玩！「下七股野溪溫泉ｘ金山北海岸」一日遊推薦

Funliday / Funliday - 旅遊規劃社群平台

作者：Funliday-Jeannie 一直玩

跟著 Jeannie 一直玩 於 2020-08-29 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 4 個景點，其中包含 下七股野溪溫泉、Quiet B. Days靠北過日子、神祕海岸。 跟著Jeannie 一直玩 更多景點歡迎追蹤

下七股野溪溫泉 | 2 小時

天氣超好的一早出發上陽明山，約莫十點鐘抵達下七股野溪溫泉的入口，剛好阿公阿媽們運動完已下山，年輕人們還沒起床，從停車場步行大約十五分鐘就能抵達下七股野溪溫泉，人煙不多幾隻小貓，真的是秘境中的秘境！ 陽明山上的溫泉很多，下七股溫泉是陽明山上合法、民眾可以造訪的野溪溫泉之一，最特別的是溫泉水的顏色，乳白色混點Tiffany藍的泉水，隨便拍都超仙。泡到太熱也可以到旁邊的清涼溪水戲水，簡直天然三溫暖。

下七股野溪溫泉

下七股野溪溫泉

Quiet B. Days靠北過日子 | 2 小時

離開下七股野溪溫泉，我們繼續往海邊前進，玩完水，肚子也餓了，就到北海岸金山沙珠灣非常有名的靠北過日子填飽五臟廟！ 想來這裡很久了，畢竟我最愛的顏色是藍色，平常也多少靠北過日子？ 用餐時間人非常多，我們只能坐到頂樓的露台區，不過海風吹來相當涼爽，風景也不錯，能看到沙灘上正在戲水的人們及衝浪浪友。 靠北過日子的餐點選擇不多，但正餐、甜點都有，我對他的檸檬蛋糕讚譽有加，外型質樸但真的非常好吃耶！清爽的飲品如氣泡水系列都偏熱帶、降火為主，好喝又好看！

Quiet B. Days靠北過日子

Quiet B. Days靠北過日子

神祕海岸 | 1 小時

天空開始晴朗轉雨，我們正巧移動到水尾漁港旁的神秘海岸，飄點雨才夠神秘你說是不？ 神秘海岸的地質非常特別，雖然我也說不上小時候學的各種地理名稱、專有名詞，但猜想會是地質學家認為值得研究一番的地貌吧！ 從水尾漁港的樓梯過去會先看到一小塊的海岸，往前走約三、五分鐘，就會看到一個寬度僅供一人通行的密道，穿過去後映入眼簾的就是神秘海岸啦！光是這個洞穴，就足以讓人驚呼聲連連了呢！這裡的岩壁擁有獨特清晰的紋理與線條，蓋上一整片的林投，超有荒野求生的氣氛呀！

神祕海岸

神祕海岸

鹿羽松牧場 | 2 小時

鹿羽松牧場在Google地圖上還找不到定位，可以大約搜尋一下地址，往朱銘美術館方向上山，跟著沿途路標就會抵達，也是因為Google地圖上找不到，遊客也不算太多。 鹿羽松牧場這個名字是結合了梅花鹿以及落羽松，主人把這裡佈置的簡單且不失自然，在這裡玩耍的過程中，可以感受到每位工作人員的熱心與善良！真的好喜歡這裡！ 到櫃台購買門票後，主人會給你一些動物飼料，接著可以搭他們的農場小貨車往動物區上山，這段短短的路程超級刺激，45度的斜坡也是一股氣衝上去，很好玩！必須親自去體會！ 動物區有綿羊豬、跳跳羊跟最上面的梅花鹿區，每個區域都有一位工作人員進行解說跟餵食教學唷！ 到了傍晚五點時，還能餵奶給梅花鹿寶寶們喝，他們怕生又貪吃的表現真的萌死我了！

鹿羽松牧場

延伸閱讀：下七股 x 金山北海岸｜一日遊推薦、週末去哪玩

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