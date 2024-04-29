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漫遊嘉義！ 梅山瑞峰遊必探三美景：瀑布觀奇、竹林漫遊、茶園賞景

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圖：嘉義縣文化觀光局／提供
圖：嘉義縣文化觀光局／提供

磅礡的龍宮瀑布相當壯觀。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供
磅礡的龍宮瀑布相當壯觀。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】春日出遊除了賞花拍照，不少遊客選擇前往山中旅行，位於縣道162甲線的嘉義縣梅山鄉瑞峰地區，每年從3月紫藤花季一路熱鬧到螢火蟲季，當地有許多人氣步道、茶園觀景台及獨特在地茶餐，嘉義縣文化觀光局（簡稱文觀局）推薦了梅山瑞峰必玩景點，遊客可前往嘉義瑞峰欣賞自然美景。

▲竹坑溪步道。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供
▲竹坑溪步道。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供

瑞峰的「竹坑溪步道」有嘉義小太魯閣之美稱，全長約3.3公里，沿著竹坑溪谷蜿蜒而上，可以在林蔭間乘涼健行，穿越溪谷後會看見多座瀑布，其中以「龍宮瀑布」最為壯觀。

▲瑞峰珍愛步道。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供
▲瑞峰珍愛步道。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供

茂密竹林秘境「瑞峰珍愛步道」路段平坦好走，遊客可漫步在步道中，感受竹林間的幽靜，或是到停車場的木造涼亭休息，還能一邊遠眺山景，十分悠閒愜意。

▲1314觀景台。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供
▲1314觀景台。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供

順著「瑞峰珍愛步道」步道往下走可抵達兩座觀景台，從「海鼠山1314觀景台」欣賞360度茶園美景，還能東望草嶺大崩山，向南俯瞰瑞峰村全景。

附近的「涼亭歇腳屋」是當地居民推薦的用餐休憩空間，提供獨特的薑黃茶葉蛋和香腸，也能購買在地農特產；「大風埕1420觀景台」放眼望去是連綿茶園，值得情侶、家庭攜手前往。文

觀局表示，4月是螢火蟲季，瑞峰社區的南天巨屏及竹坑溪步道皆有螢火蟲出沒，瑞峰當地的安允山居民宿、竹坑民宿、竹林休閒民宿、野薑花民宿、綠之戀奇異果民宿及賴坤陽的家民宿皆有螢火蟲導覽的服務，遊客可以提早向民宿預約住宿，跟著民宿主人一起來欣賞螢光漫舞的生態奇景。更多旅遊資訊可至「慢遊嘉義」FB 粉絲專頁、Instagram 查詢。

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