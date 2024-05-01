台南日式拉麵推薦！瞬間爆發極致美味　衝擊你的味蕾

位於台南永康區中山南路上的「究SHO石燒火山拉麵-永康肆店」，品牌完美呈現了日本知名石燒火山拉麵的風味，讓你不用出國便能享受到來自日本的道地口味，尤其是當濃郁沸騰的高湯，倒入拉麵瀰漫而出的香氣，不但為饕客帶來一場視覺與嗅覺的饗宴，更是點燃了顧客的味蕾！

店內用餐環境相當寬敞舒適，壁貼採用大阪街頭知名的特色景點，宛如進到日本街道中的拉麵館，不自覺沉浸在濃郁的日本文化中，更憧憬接下來美味日式拉麵料理。

▲茶水、調味粉都採取自助式服務。

由於菜單有一些日本在地用語，店家都會特別公告，以及內用服務都包含麵、飯可以免費續加一次。

菜單

日式石燒拉麵大致有三種湯頭：豚骨、醬油、味噌，除了基本款外，還有特濃蝦味豚骨可供挑選，選好湯底之後可以選擇主食搭配。

使用大骨熬煮的豚骨高湯，上桌之後再淋入石鍋裡面，一邊發出滋滋作響的聲音一邊散發濃郁的香味，讓饕客瞬間食慾大振，店家都以細麵為主，無論是主食還是拉麵份量都是很多，若是吃不飽的饕客拉麵首次續家都是免費的！

豚骨究SHO炙燒叉燒拉麵

用獨家秘方醃製入味的叉燒肉，經過烤炙後逼出豬肉的香氣，使得口感多了一股酥脆焦香的風味，不會太過重口的湯頭配著鮮嫩的肉質，恰到好處的鹹甜口感，相當美味！搭配溫潤順口的豚骨高湯風味更加濃郁。

五盎司蔥鹽炙燒牛五花拉麵

肉甜味美的牛五花，淋上任何高湯都掩蓋不住牛肉本身的滑嫩鮮美，跟拉麵一起品嘗，使得麵條多了牛肉獨有的風味，值得一再回味的好味道，令人越吃越涮嘴。

海老炸蝦拉麵

經過油炸的炸蝦色澤香味相當濃郁，配著拉麵一起品嘗味道更加分，天婦羅炸蝦的濃而不膩的口感、酥脆好滋味，讓人一吃就愛上！

究SHO石燒火山拉麵-永康肆店是當地超夯的知名連鎖品牌，也因此相當注重料理品質的呈現，每一道餐點都帶給顧客大驚喜，以高湯直接淋入鍋中，瞬間湯汁沸騰，猶如火山爆發般的視覺效果，讓人印象深刻，給你一道無時無刻都保留溫度的暖心料理。

【究SHO石燒火山拉麵-永康肆店】

店家地址：台南市永康區中山南路261號

營業時間：11:30-14:30、17:30-21:30

店家電話：063025718

粉絲專頁：https://bit.ly/3H78OiD

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